El titular de la Unidad de Información Financiera, Paul Starc, radicó una denuncia penal por la filtración de un reporte sospechoso que pone en la mira a una empresa vinculada a Santiago Caputo. El funcionario pidió que se investigue quién difundió la alerta bancaria que se encendió luego de una serie de movimientos de dinero en la Zefico SA, la compañía que emplea al asesor presidencial.

La demanda fue presentada el 13 de agosto por la tarde ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4, a cargo de Carlos Stornelli. En el escrito, Starc pidió que la Justicia investigue "los gravísimos hechos ventilados y establezca la responsabilidad penal y a sus autores".

Los detalles de la denuncia de Starc

Según consta en la denuncia, el 12 de agosto Starc recibió una comunicación a través de la cual supo de la existencia de una presunta filtración de un Reporte de Operación Sospechosa (ROS). En el primer párrafo del escrito, el funcionario destacó que este tipo de información es "confidencial" y tiene carácter secreto, de acuerdo a la ley 25.246.

Starc supo de la filtración horas antes de que se publicara un artículo en La Nación en el que se describieron los movimientos de dinero sospechosos de Zefico SA informados ante la UIF. En el escrito, el funcionario no mencionó a la compañía, sino que se refirió a "una persona jurídica presuntivamente reportada por una entidad bancaria".

Solo los funcionarios de la UIF y los sujetos obligados tienen acceso a los ROF. Por ese motivo, el miércoles 13 Starc dispuso que la Dirección de Tecnología de la UIF elabore un informe con la nómina de funcionarios que ingresaron al sistema de inteligencia financiera. El objetivo era conocer quién accedió al ROS en cuestión para individualizar a la persona que dio a conocer el dato.

El resultado, según la denuncia, no arrojó respuestas. Por ese motivo, se presentó en la Justicia.

Los extraños movimientos de Zefico SA

La filtración que denunció Starc puso bajo la lupa a la firma Zefico SA. Según publicó la periodista Camila Dolabjian en La Nación, la firma fue reportada ante la UIF por una serie de operaciones sospechosas y el posible riesgo de un posible lavado de activos.

El reporte se realizó el 30 de julio luego de que la entidad bancaria con la que opera la compañía detectara que entre abril y junio de 2025 ingresaron a Zefico SA unos US$ 800.000. Fue el primer movimiento de dinero de la sociedad, que tiene como único empleado al consultor Santiago Caputo.

La inyección de dinero se hizo a través de los hijos de Pablo Costa, el titular de la compañía y amigo de la familia del asesor presidencial.

Ante el inusual movimiento de dinero, la entidad bancaria realizó una serie de consultas tanto a Costa como a sus hijos y su esposa, quien supuestamente les habría donado el dinero. Las inconsistencias en lo informado por el grupo obligó a que el organismo deba realizar un Reporte de Operación Sospechosa ante la UIF.

La historia ahora tendrá dos carriles: por un lado, la investigación judicial que se inició a partir de la denuncia de Starc para que la Justicia determiné quién filtró el ROS y, por el otro, la extraña trama detrás de la compañía que puso en la mira al consultor Caputo.

