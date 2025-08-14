La Provincia de Buenos Aires avanza en una resolución para la creación de una placa alternativa de carácter oficial ante la falta de chapas para las patentes reglamentarias. Desde el Ministerio de Transporte bonaerense explicaron que si el gobierno nacional regulariza la entrega "quedará como normativa para casos puntuales como robos, extravíos o pérdidas por inundaciones”. Desde el Ejecutivo nacional anunciaron que la normalización de las matrículas se completará el próximo 1 de septiembre.

El ministro de Transporte provincial, Martin Marinucc, señaló que la problemática se acrecienta con el correr de los meses, con un número cada vez mayor de vehículos circulando sin dominio visible.

El faltante de chapas patentes está directamente vinculado con la intervención de la Casa de la Moneda por parte del Gobierno Nacional, afirmaron los trabajadores de la dependencia en declaraciones a la Agencia Diarios Bonaerenses (DIB).

Mientras tanto, la ausencia de placas en circulación genera complicaciones tanto para el control vehicular como para el esclarecimiento de ilícitos.

El titular del Ministerio de Transporte, Martin Marinucci, enfatizó que “la falta de entrega de patentes es una situación crítica” y responsabilizó al Gobierno nacional al afirmar que “es 100% de Nación” al ser consultado por la agencia DIB.

En este contexto, el ministro Marinucci también apuntó contra quienes le quitan la patente a sus autos para eludir las fotomultas y, manifestó que “las cámaras están para prevenir infracciones, no para recaudar, y quienes critican su uso son muchas veces los mismos que incumplen la ley”.

Además, el funcionario provincial agregó que “muchos tienen el certificado de tramitación, pero otros lo hacen por viveza, lo que complica la fiscalización, la prevención de accidentes y la investigación de delitos”.

Fuente: Agencia Diarios Bonaerenses (DIB)

PM/LT