Nace un nuevo tema de debate en la Argentina, en este caso en torno a las Leliq, las “letras de liquidez de deuda que emite el Banco Central y que licitan los bancos privados o públicos, que vienen copando títulares en los últimos días, en especial desde que Javier Milei se consagró como nuevo presidente de la Argentina y señaló que "no se puede resolver el problema del cepo si no se resuelve el problema de las leliq".

De hecho, el flamante mandatario viajó a los EEUU con su círculo más cercano -dentro del que se encuentra Luis Caputo señalado como quien podría ser el próximo ministro de Economía- que lleva el objetivo de conseguir un crédito fresco para empezar a poner en orden las Leliq.

Leliq: qué son, cuál es el problema, y cuáles son las soluciones posibles

De todos modos, y como sucede como muchos temas en general en la Argentina, no hay criterios uniformes, no sólo sobre qué hacer con estas letras de liquidez, sino porque no son pocos los analistas que creen que no es el principal problema de la economía hoy por hoy, o bien los que interpretan, como el ex asesor de Milei, Carlos Rodríguez, que sería totalmente incorrecto tomar un crédito en dólares para desarmarlas.

Damián Di Pace: “El mayor problema que tiene la economía son las Leliq“

De hecho, Carlos Rodríguez propuso, en las últimas horas, realizar un plebiscito no vinculante antes de endeudarse para rescatar las Leliq.

El economista se expresó en su cuenta de X que "tomar deuda externa para pagar las Leliq/Pases no será una medida compulsiva para los bancos, pero SÍ será una medida compulsiva sobre el pueblo que tendrá que ajustar sus gastos por años para pagar esa nueva deuda externa", por lo que "propongo que se haga un plebiscito no vinculante sobre la conveniencia de tomar deuda externa para rescatar las Leliq/Pases".

En el mismo hilo, sostuvo que "lo primero que hay que preguntarse es quiénes son los tenedores de las inversiones que respaldan esas Leliq/Pases", y agregó que "la segunda pregunta es ¿para qué pagar 253% anual compuesto si total hay un cepo? Bajen la tasa! Y con eso bajarán la emisión de más Leliq/Pases. Sería un comienzo", refrendó.

Tiempo y cordura: claves para salir del laberinto de las Leliq sin romper nada

Tampoco el director de Economía de Fundar, Guido Zack ve a las Leliq como el mayor problema de Argentina hoy, sino como “una deuda del sector público consolidado en moneda local, que paga intereses reales negativos y que su renovación o no es parte de la estrategia del BCRA para fijar tasas a corto plazo”.



En ese sentido, el economista propuso “un plan de estabilización que incluya, entre otras cosas, equilibrio fiscal y eliminación del financiamiento monetario al Tesoro permitiría reducir paulatinamente el stock de Leliq, más aún si el plan tiene éxito en bajar la inflación y recuperar la demanda de pesos”, dijo.



“Un plan de shock no significa que se tengan que aplicar medidas abruptas en todas las variables de la economía. En el caso de las Leliq no es necesario ni deseable”, agregó Zack en la red social X (ex Twitter). Además, remarcó que “es importante la consistencia macroeconómica”, lo cual puede significar “ir más rápido en materia fiscal y monetaria que en cambiaria”, dijo

Leliq que no paran de multiplicarse

Por su parte, Fausto Sportorno, las comparó recientemente con los gremlins, unos personajes de cine de la década del ´80 que se multiplicaban y arrasaban con todo lo que tenían alrededor. "Las Leliq crecen a velocidades infernales como los gremlins", señaló en declaraciones al programa "Esta mañana" que se emite por Radio Rivadavia.

Según el economista jefe del Centro de Estudios Orlando Ferreres,"las Leliq terminaron matando el crédito y al sistema financiero" dijo, a la vez que señaló que, "a grandes rasgos, la mitad de los depósitos de los bancos están invertidos en Leliq". Por ese motivo, comentó "cualquier cosa que hagas con las Leliqs, tenés que tener mucho cuidado porque del otro lado está el dinero de los depositantes".

En medio de la crisis, reapareció Guzmán, rechazó un plan Bonex y presentó su solución a las Leliq

Ahora bien, llegado al punto de establecer prioridades, Spotorno tampoco estuvo tan de acuerdo en que se trate del principal problema de la economía doméstica. "Estoy de acuerdo en que hay que tratar el tema Leliq. No sé si es lo prioritario, pero está entre los 4 0 5 puntos prioritarios", explicó y sostuvo que esos instrumentos de regulación monetaria "están atadas a una hiperinflación".

"El BCRA dice que emite Leliq para esterilizar, pero eso dejó de ser cierto por el hecho de que ahora pagamos con transferencias bancarias. Si compro un auto, mi banco le está pasando Leliq al banco del comprador", explicó.

El analista recordó que en 2002 "estaban las Lebac, que fueron instrumentos que se crearon para que el BCRA pudiera hacer operaciones de mercado abierto, porque estaba en default pero el problema es que después las empezaron a usar para esterilizar".

Por esa razón señaló: "El problema es que nunca paramos el déficit fiscal y que por ello es prioridad eliminarlo.

El problema de una "hiper"

De la vereda de los que ven la necesidad de abordar pronto el tema no se encuentra sólo Javier Milei. Hay un número importante de economistas que respaldan esa necesidad. Incluso, los mismos bancos privados armaron su propio plan de "desarme" de estas letras e indicaron que están lejos de considerarlas "una bomba".

ADEBA propuso, entre otra cosas vender títulos del Tesoro de la cartera del BCRA; remonetizar la economía y bajar el rendimiento de las Leliq con una suba del tipo de cambio y una fuerte baja del gasto público, que impulse la tasa de interés de los plazos fijos más hacia la devaluación esperada que por la inflación.

Por su parte, el analista financiero Omar De Lucca es otro de los que considera necesario abordar este flagelo lo antes posible para no “correr un riesgo hiperinflacionario".

"Si no se ataca urgente el tema de las Leliq, se te va todo a precios”, advirtió el entrevistado. En relación a este tema, argumentó: “Si vos liberas los pesos que tenés adentro de una cajita y los soltás a la calle sin un programa monetario atrás, el riesgo de una hiperinflación es muy alto, con lo cual, si no se ataca eso no se puede levantar el cepo y ahí sí corrés un riesgo hiperinflacionario”.

Desarme de posiciones

Ahora bien, Walter Morales, economista de Wise Capital explicaba en El Lunes puede Esperar, por FM Milenium que es importante avanzar con esta situación, pero también el gobierno deberá pensar en otros desafíos para el 10 de diciembre, en especial por su deseo de liberar cepo y eventualmente dolarizar.

"Solucionar las Leliq es el puntapié inicial, pero obviamente hay que hacerse de dólares, porque el levantamiento del cepo no es sólo liberar dólares a los importadores sino también poder comprar dólares libremente y para eso (la divisa) tiene que tener un precio razonable", indicó.

Javier Milei llegó a Nueva York y ya visitó la tumba de un famoso rabino

Y agregó: "En la previa tienen que poner el dólar en un precio razonable. Hoy la gente lo está pagando cerca de 1000 pesos", dijo, incluso recordó que "el dólar de 2002 traído a hoy nos da un dólar de 1000 pesos. Aunque eso era pensando en una inflación de noviembre / diciembre de 12% por mes. Ahora me cuesta verla por debajo de 15%", concluyó.

El caso es que, tras el triunfo de Javier Milei, la renovación de Leliq por parte de los bancos es cada vez menor y esa liquidez se está redireccionando hacia los pases pasivos, que a mediados de la semana pasada ya superaron los $11,5 billones.

Lo que está sucediendo es que básicamente los bancos privados están desarmando el stock de las Leliq hacia otros instrumentos del propio BCRA.

LR