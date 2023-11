El presidente electo Javier Milei asistió durante la noche del sábado a una tradicional celebración judía en el barrio porteño de Balvanera, donde recibió la bendición del Mekuval rabino David Pinto Shlita, quien le expresó su deseo de que el gobierno que comenzará el próximo 10 de diciembre sea exitoso para la Argentina. Tras este evento, este domingo viaja a Estados Unidos para visitar la tumba de un famoso rabino en Nueva York. Luego tendrá reuniones de trabajo en Washington y hay expectativa por la posible presencia de Luis Caputo en el viaje.

El viaje de Javier Milei a Estados Unidos: la visita a una tumba judía y reuniones de trabajo

En agenda, el economista libertario viajará este domingo a Estados Unidos, antes de su asunción, para visitar la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, conocido como "el Rebe de Lubavitch", un influyente rabino de la comunidad judía internacional fallecido en el siglo pasado. La visita a la tumba del líder religioso "tiene una connotación más espiritual que de otras características. Voy a pasar para dar las gracias por esta misión que me toca llevar a cabo", explicó Milei en distintas entrevistas periodísticas.

Santiago Caputo, el principal asesor del mandatario electo, participará de la comitiva que tendrá su primera escala en Nueva York para visitar "El Ohel". Luego, se dirigirá a Washington para tener reuniones de trabajo.

Nueva encuesta: Cuál es la imagen de Milei a una semana de ser electo

Desde el equipo de prensa de Milei indicaron que "primero va al OHEL en Nueva York a dar las gracias por el lugar que le ha dado HASHEM (Dios)" y después mantendrá reuniones de trabajo en Washington, de las que no se sabe si también participará Luis "Toto" Caputo, el exfuncionario macrista que suena para ocupar el cargo de ministro de Economía.

"A priori es un viaje de carácter personal. No hay una agenda institucional cerrada todavía", añadieron desde el espacio del libertario. Sin embargo, fuentes libertarias señalaron que luego de su paso por Nueva York, el economista viajará a Washington junto a Caputo por actividades pautadas allí.

Milei resiste la “colonización” de Macri mientras se dinamita su equipo económico

Por su parte, desde la embajada de los Estados Unidos en la Argentina precisaron que el embajador Marc Stanley estaba ayudando a coordinar reuniones con funcionarios del gobierno de Estados Unidos. Al respecto, el diplomático afirmó el viernes pasado en una conferencia de prensa que hay gestiones para ofrecerle un encuentro de alto nivel a Milei en su inminente viaje a Estados Unidos.

"Lo invité a reunirse con funcionarios, hay grandes probabilidades de que ello ocurra", afirmó. Más tarde detalló que sería "una sola reunión de alto nivel" con representantes del Departamento del Tesoro, del Departamento de Estado y de los responsables para América Latina como Kevin Sullivan, siempre con carácter "exploratorio, para conocerse" debido a que "Milei no es aún el Presidente".

Milei recibió la bendición de un reconocido rabino y participó de una celebración judía

El diputado participó de la Havdalah, ceremonia de separación del Shabat del resto de los días que componen la semana. Havdalah marca el final del Shabat, el séptimo día de la semana en el calendario hebreo y, a su vez, el día sagrado en el judaísmo rabínico. El encuentro se llevó a cabo en una casa de estudios religiosos situada sobre la calle Viamonte, en el barrio porteño de Balvanera, indicó la Agencia Judía de Noticias (AJN).

Gabinete de Javier Milei: ya hay nombres de siete ministros y seis secretarios

En el marco de la ceremonia, Milei recibió la bendición del rabino Pinto Shlita y quedó inmortalizado en un video que rápidamente se viralizó en las redes sociales. "Celebro a este hermoso país, la Argentina, y pido a Dios que proteja a la Nación Argentina para que vuelva a ser lo que fue antes. Estoy seguro que con la ayuda de Dios ayudarás a la Nación y, con el pueblo de la Argentina, lo lograrás", expresó en inglés Pinto Shilta al recibir a Milei, quien optó por responder también en inglés: "Thank you, thank you, rabbin".

Junto a Milei estuvo su hermana y principal asesora, Karina, quien también recibió una bendición por parte del rabino, al igual que la madre de ambos, Alicia Luján Lucich, que no estuvo presente en la ceremonia de Havdalah. En ese sentido, el rabino le pidió al próximo jefe de Estado el nombre de su madre para hacer extensiva la bendición y en un error de interpretación, el fundador de La Libertad Avanza (LLA) respondió con el de su hermana. Corregido, hizo lo propio y Lucich recibió también la sacralización.

Las acciones de Milei se condicen con sus reiteradas expresiones en las que aseguró que estudia de manera exhaustiva la Torá y sus deseos de realizar la conversión final al judaísmo. "No voy a la iglesia, voy al templo. Tengo un rabino se cabecera. Estudio la Torá", supo contar Milei en una entrevista que protagonizó en septiembre, en plena campaña, y completó: "Se me reconoce internacionalmente como amigo de Israel. Estoy a poco de ser judío, sólo me falta el pacto de sangre".

En los últimos días, expresó su absoluto apoyo a Israel en el conflicto abierto con el grupo terrorista palestino Hamás y anunció que trasladará la Embajada argentina de Hertzlia a Jerusalén. Tras haber sido electo en el último balotaje presidencial, Milei comentó en varias ocasiones que tiene previsto viajar por "motivos espirituales", según explicó, a Nueva York e Israel.

MB / ED