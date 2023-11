Fátima Flórez no se contuvo e imitó a Javier Milei: la reacción viral de Karina

La ahora primera dama Fátima Flórez llamó la atención este domingo y se volvió viral en redes sociales luego de imitar al presidente electo Javier Milei. La actriz y humorista sabía un fragmento del discurso del libertario de memoria y, desde el escenario del búnker, acompañó las palabras con una mímica alegre. El momento fue interrumpido por Karina Milei, con apenas una mirada.

El mandatario electo apareció sobre el escenario ubicado sobre la avenida Córdoba de la Ciudad de Buenos Aires junto a su hermana, Karina Milei, la vicepresidenta electa Victoria Villarruel y su pareja, Fátima Flórez. Allí, leyó su discurso después de conocerse que se impuso por 11 puntos encima de Sergio Massa y repitió: “Nuestro modelo está basado en el respecto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión, en defensa al derecho de la vida, a la libertad y la propiedad”.

Esas fueron las palabras memorizadas por Fátima Flórez quien, fiel a su carrera como imitadora, repetía las palabras de su pareja, gesticulando con la boca. El fin de su actuación llegó con un error, al rematar esa oración con el eslogan del partido libertario, “Viva la libertad, carajo”, por lo que comenzó a reír. Con complicidad, miró a Karina Milei, quien permanecía sobre el escenario a su izquierda, pero no recibió más que una mirada fija y una sonrisa incómoda.

Minutos después del discurso que brindó el nuevo presidente electo de Argentina, Flórez brindó una nota con C5N y opinó: “Una locura, es hermoso, un día lleno de esperanza. Fue un día hermoso, estuvimos con muchos nervios imaginate, acompañándolo. Realmente es un día de esperanza porque la gente se expresó a través del voto. Me encanta acompañarlo porque lo amo”.

Sin embargo, durante el último tramo de la campaña electoral la humorista se alejó de los medios y existieron versiones de una separación y, en cuanto a Karina Milei, en el pasado existieron rumores sobre una relación tensa. Luego de las generales de octubre, incluso trascendió un escándalo que las involucraba en una polémica discusión consecuencia de que la actriz no hubiera subido al escenario luego de que se conocieran los primeros resultados.

Diego Brancatelli contó que "la pelea durísima fue con Karina, quien obligó a todos a no saludar a Fátima y que no quería que vaya al festejo, mientras que Milei se enojó hasta el punto de amagar a renunciar a la candidatura si su hermana no le pedía perdón". "Fátima estuvo en el búnker pero no subió al escenario", añadió Mariana Brey y detalló que "la pelea fue más temprano, incluso antes de ir a votar y que estuvo encerrada en el hotel, en el piso 21, mientras él estaba en la conferencia de prensa".

Javier y Karina Milei.

Quién es Karina Milei, “el jefe” de Javier Milei

Karina Milei se erigió como la principal arquitecta de la carrera política de su hermano hasta su llegada a la Casa Rosada, siendo la persona de mayor confianza del economista libertario y manejando todos los asuntos sensibles, incluyendo la transición que se inicia este lunes.

"El Jefe", como la llama Javier Milei, se muestra todo el tiempo con su hermano, siendo casi la sombra de él, y este domingo por la noche en las celebraciones en el búnker de La Libertad Avanza se mostró sobre el escenario y hasta lo presentó para el discurso de la victoria, en una de las primeras veces que habló en público.

De Lali Espósito a La China Suárez y Pamela David, las celebridades indignadas tras el triunfo de Javier Milei

"Quiero presentar al presidente electo, Javier Milei", sostuvo Karina visiblemente emocionada, mientras él mantenía el semblante serio. Como cada vez que da un discurso, Milei en los primeros momentos de su mensaje le agradeció el trabajo a su hermana y volvió a decir que "nada hubiera sido posible" sin ella.

Karina Elizabeth Milei tiene 50 años y es dos años menor que su único hermano. Mantiene un perfil bajo y dio muy pocas entrevistas. Licenciada en Relaciones Públicas, estudió pastelería, es escultora aficionada y fue copropietaria de una tienda de neumáticos.

ML / ED