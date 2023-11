De Evita a Fátima Flórez: las artistas que fueron primeras damas

Las paradojas del destino nos presentan a Fátima Flórez como la primera dama, una mujer que alcanzó la fama imitando a Cristina Kirchner y que seguirá el camino artístico que en su momento también recorrió Eva Duarte de Perón. Su relación con Javier Milei, apenas consolidada en los últimos meses, resultó tan vertiginosa como toda la trayectoria política del recién elegido Presidente de la Nación.

María Eugenia Flórez, oriunda de Olivos en la provincia de Buenos Aires, vino al mundo en el año 1981. Es la hija Oscar, un arquitecto y Marta, una profesora de geografía. Residían en Olivos, en un edificio de 20 pisos situado a una cuadra de la quinta presidencial. Compartía el hogar con Agustina, su hermana dos años mayor. Desde la terraza de su vivienda, observaban el bullicioso trasiego en la residencia presidencial, donde helicópteros llegaban y partían, transportando a presidentes.

Fátima Flórez

En sus días de juventud, Fátima, entonces conocida como María Eugenia, participaba activamente en el mundo del hockey y disfrutaba de una vida social en el club. En la escuela, se destacaba como una estudiante aplicada que usaba anteojos, ocupando discretamente los primeros bancos sin llamar demasiado la atención. Sin embargo, esa invisibilidad se desvanecía cuando decidía imitar a Norma Kaufman, una profesora estricta que utilizaba guantes para escribir en el pizarrón debido a su alergia a la tiza. Fátima comenzó reproduciendo sus gestos frente al espejo y luego llevó sus habilidades de dramatización al círculo familiar y a sus amigas del colegio. Fue en ese momento que descubrió el don que la catapultaría a la fama, haciéndola querida y popular.

“Por ahí, a veces cuando era tan chiquita y también un poco de más grande, uno seguía los mandamientos de la familia, el mandato familiar, que era estudiar y prepararse… Yo siempre soñaba con ser artista, era mi sueño”, confesó.

Fátima Florez

Cuando Fátima tenía 9 años, sus padres tomaron caminos separados. En su adolescencia, enfrentó problemas de anorexia, vinculando el trastorno con la resistencia en su hogar hacia su vocación artística. En una entrevista con Radio Rivadavia, compartió su experiencia: "Me veía en el espejo y no percibía la realidad. Mentía, dejé de comer, abandoné el hockey. Surgieron problemas hormonales, llegando a pesar un poco más de 40 kilos. Los médicos notaron que no me estaba alimentando. En ese momento, mi autoestima estaba en el suelo. Me acerqué cada vez más a la Iglesia, leí la Biblia y comencé a quererme más, lo cual me ayudó enormemente.

Las mil caras de la exitosa Fátima Florez

Actualmente, a sus 42 años, Fátima se desempeña como actriz, vedette y humorista, destacándose principalmente por su excepcional talento para la imitación. Su capacidad para capturar los matices y modismos de diferentes personajes es verdaderamente asombrosa.

Fátima Flórez antes de Javier Milei: los inicios de su carrera

Fátima inició su carrera como bailarina en los musicales de Pepe Cibrián Campoy. Su trayectoria artística dio un giro cuando decidió viajar a Perú, donde conoció a su ex esposo, Norberto Marcos, quien también fue su productor hasta el final de su relación en 2022, después de 20 años juntos.

Marcos, devoto de la Virgen de Fátima, le sugirió el nombre artístico. "Como hace tanto que tengo el Fátima, ya soy Fátima. Mi mamá, toda mi familia, me dicen Fátima, y ya me quedó. Todo el mundo me conoce así, aunque mi nombre original también me encanta".

Fátima Flórez

El giro del destino llegó durante una función junto a Jorge Corona, quien desafiaba la idea de que "las mujeres no son graciosas". En medio de un apagón total durante el espectáculo, él le propuso: "Toma una linterna, salí al escenario y demostrá lo que decís que sabés hacer". Fátima, sin dudarlo, se presentó frente al público, desplegó su repertorio de imitaciones, y la audiencia la aclamó.

Posteriormente, se unió a Gerardo Sofovich en giras teatrales y más tarde formó parte del equipo de Marcelo Tinelli en ShowMatch. Su popularidad experimentó un auge significativo en 2009, cuando colaboró con Jorge Lanata en el programa PPT. Sus comentadas imitaciones de Cristina Fernández de Kirchner, quien en ese momento ocupaba la presidencia, le brindaron un enorme éxito, llevándola a protagonizar shows propios, llenar teatros y realizar giras internacionales.

Se autodenomina, o autodenominaba, como una mujer que vive a un ritmo frenético y que generalmente tiene la mente ocupada con el trabajo, los ensayos y las tareas planificadas.

Ganándose la fama a través de su propio mérito con su destacada participación en el segmento humorístico de PPT, Fátima ha encabezado año tras año sus propios espectáculos teatrales, desde "Fátima es Única" hasta "Fátima es Mundial".

Fátima Flórez

Es posiblemente la mejor imitadora del país, desplegando su talento no solo imitando a Cristina, sino también capturando con habilidad los tonos políticos de figuras como Patricia Bullrich o María Eugenia Vidal. Fuera de ese ámbito, arranca carcajadas imitando a personalidades como Susana Giménez, Carmen Barbieri y Moria Casán, la suegra del rival político de su novio, Sergio Massa.

Sobre la clave en el arte de la imitación, la experta reflexionaba: "Para mí, la voz es fundamental. La máscara puede estar bárbara, pero si no tengo voz me siento desnuda, no lo puedo hacer. Lo actoral es fundamental. Claro que si la máscara está mal, también se complica".

Fátima Flórez como Cristina Fernández de

Kirchner

Su primer salto significativo ocurrió en 2009, cuando participó en ShowMatch, siendo parte de los segmentos "Gran Cuñado" y "Gran Cuñado Vip", imitando a figuras como Nacha Guevara, Viviana Canosa y Silvia Süller.

Fátima Flórez, la nueva Eva Duarte de Perón o Regina Pacini

Fátima Flórez, con su destacada trayectoria artística y habilidades como imitadora, comparte similitudes con la icónica Eva Perón en el ámbito artístico. Ambas mujeres han alcanzado notoriedad en el escenario, aunque en contextos y géneros diferentes. Fátima, a través de sus espectáculos teatrales y sus imitaciones, ha logrado destacarse como una figura reconocida en el mundo del entretenimiento contemporáneo, de manera similar al impacto que Evita tuvo en su tiempo como actriz de radio y teatro.

Evita, en su papel de actriz, obtuvo reconocimiento en la escena artística de Buenos Aires. Su participación en radio la condujo a roles teatrales y cinematográficos. Sin embargo, su legado trasciende su carrera artística. Tras su matrimonio con Juan Perón en 1945, se convirtió en la Primera Dama de Argentina y dedicó su tiempo a obras sociales y de beneficencia. La creación de la Fundación Eva Perón contribuyó de manera significativa a programas destinados a mejorar las condiciones de vida de los sectores más desfavorecidos.

Evita

Por otro lado, Regina Pacini, reconocida por su talento en el canto lírico, añade otra dimensión al paralelismo. Aunque se desempeña en un género diferente al de Fátima y Evita, su excelencia en la ópera destaca su valioso aporte al mundo artístico. Iniciando su carrera en la década de 1890, Pacini rápidamente ganó reconocimiento por su excepcional talento vocal.

Interpretando roles en óperas tanto en Argentina como en el extranjero, Regina Pacini se destacó en producciones en Italia y España. Su voz, elogiada por su riqueza y expresividad, la llevó a actuar en destacados teatros de ópera en Europa y América. Entre sus logros destacan su participación en el Teatro Colón de Buenos Aires y su colaboración con destacados compositores y directores de su época.

Regina Pacini Quintero junto a Marcelo Torcuato de Alvear

A lo largo de su carrera como primera dama de Marcelo Torcuato de Alvear , Regina Pacini contribuyó al prestigio de la ópera argentina en el ámbito internacional. Su habilidad vocal y su dedicación a la música clásica la convirtieron en una de las figuras más destacadas de la escena lírica de su tiempo.

Historia de amor de Javier Milei y Fátima Flórez

A escasos 10 días de las elecciones primarias (PASO), en las cuales el candidato libertario emergió como vencedor entre los demás contendientes, Marina Calabró hizo pública desde el programa "Lanata Sin Filtro" (Radio Mitre) la revelación de la relación sentimental entre Fátima Flórez y Javier Milei.

“Estamos en condiciones de confirmar, sin potencial, porque hablamos con las dos partes y ambas nos confirmaron la información. Los dos blanquearon al instante así que estamos en condiciones de afirmar que se ha formado una pareja, están de novios Javier Milei y Fátima Florez hace 45 días”, dijo la periodista y la noticia recorrió los portales de todo el mundo.

Fátima Flórez y Javier Milei

La realidad es que el encuentro entre Fátima y Javier tuvo lugar en la mesa de Mirtha Legrand el 3 de diciembre de 2022. Compartieron el programa con los Pimpinela, Fernanda Callejón y Jorge Giacobbe. Aunque pasó desapercibido para los demás presentes, esa noche marcó el inicio del amor entre ambos.

No obstante, durante ese encuentro, ambos mantuvieron una animada conversación. En ese momento, Fátima le dijo al político de manera juguetona: "Voy a llevarte al escenario porque tienes un espíritu artístico".

Finalmente, la pareja volvió a la mesa de la diva y se presentó como pareja oficial. "El otro día en un discurso mencionaste una cifra... ¿540?", comenzó la diva sobre la frase que Javier Milei dijo luego de las votaciones PASO. Sobre esto, el economista intentó explicar el significado de este apodo de pareja. "Es cuando alguien te da una vuelta y media de nuestra conexión... También se explica por las tres reformas de las tres generaciones...", dijo la humorista.

"Son raros ustedes, eh", dijo sin vueltas Mirtha. Rápidamente, la pareja comenzó a gritar: "¡Para mí somos tal para cual!". Sobre esto, la conductora agregó: "Son distintos a todos".

Fátima Flórez y Javier Mile.

"En mi mesa también se enamoraron María Eugenia Vidal y Sacco, ellos se casaron. ¿Te gusta el casamiento?", soltó sin filtro la conductora.

A lo que el actual presidente fue determinante y contestó: "El tema es si en la institución se mete el estado. Ese es el problema. Si es un contrato entre partes no tendría ningún problema. El problema es cuando el estado se pone a regular y el estado en todo hace daño. De hecho, creo que el estado dentro del matrimonio hace que la relación entre las parejas empeore".

Rapidamente y fiel a su estilo, Mirtha Legrand indicó: "¿Sos antimatrimonio entonces". En ese sentido, el diputado contestó: "No estoy diciendo que soy antimatrimonio. Porque ha sido una institución muy importante en la historia de la humanidad".

JCCL