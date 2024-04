Mark Roesler es el representante de famosos como James Dean, Oppenheimer y Einstein

“Gran cena con Jeff Bezos; el próximo cohete en su mesa de dibujo es New Armstrong, en homenaje al héroe de la infancia”, escribió en su red social Mark Roesler hace unos años junto con el posteo de una imagen con el CEO de Amazon y de Blue Origin, su empresa espacial. Aunque menos famoso –y por supuesto mucho menos rico que Bezos– Roesler es el representante de Neil Armstrong el famoso astronauta que se convirtió en el primer ser humano en pisar superficie lunar, y que falleció en agosto de 2012.

Jeff Bezos tuvo que hablar con Mark Roesler para poder usar la imagen de Neil Armstrong.

Así como Shakira cantó y con éxito, “las mujeres facturan”, Roesler puede afirmar que también “los muertos facturan”. Y en la edición norteamericana Forbes lo reconfirmó la periodista Marisa Delatto: “Estar muerto ya no es lo que era: trece músicos, autores y otras celebridades fallecidas ganaron 470 millones de dólares durante los últimos doce meses (N. de la R: se refiere de octubre de 2022 a mismo mes de 2023)”. Es en ese particular mercado donde Mark Roesler donde vislumbró un negocio y donde finalmente armó un portfolio con famosos que ya murieron como, por ejemplo, el mencionado Neil Armstrong, James Dean, Amelia Earhart, Judy Garland, Betty Page, y hasta Malcom X, Mark Twain, Thomas Alva Edison, y el tan actual J.R. Oppeheimer.

Mark Roesler con Muhammad Ali.

INESPERADO. “Antes de nuestra compañía, las celebridades fallecidas o sus herederos tenían derechos limitados sobre su nombre o imágenes; vimos ahí el problema y nos propusimos cambiarlo”, dice Roesler cada vez que le preguntan cómo empezó su negocio en 1981, casi por casualidad. Mientras trabajaba para una empresa que manejaba los derechos de autor de las imágenes del artista Norman Rockwell, se cruzó con los herederos de Elvis Presley quienes estaban en litigio con Tom Parker, ex manager del músico, por una atracción que querían sumar a Graceland, la famosa mansión-museo de Elvis. La resolución de esa situación lo llevó a tener como primer “cliente propio” a Presley.

Los herederos ricos superan a los ricos que trabajan dice la Unión de Bancos Suizos.

Al poco tiempo, sumó a James Dean, quien falleció a los 24 años, en 1955. Roesler vivió hasta su juventud muy cerca al cementerio donde estaban los restos del actor y al recordar la cantidad de gente que visitaba la tumba, se le ocurrió conocer a su familia y así consiguió a su segundo cliente. La imagen de este actor es de las más buscadas por marcas de indumentaria, de relojería, de autos, y hace poco, por inteligencia artificial, crearon un James Dean que “protagoniza” un comercial de McDonald’s. De esos dos clientes iniciales, su portfolio actual suma unos doscientos personajes, y uno de los últimos en incorporarse fue Albert Einstein, el famoso matemático que, estuvo en uno de los comerciales que se pasó en el último Super Bowl, que tuvo una audiencia de ciento veinte millones de espectadores.

Las herencias, un tema que puede traer complicaciones.

NEGOCIO Y MÁS. Algo de este expertise de Mark Roesler en este tipo de manejo de los famosos, formó parte de Cashed Out, un ciclo televisivo. “Cuando una celebridad se retira, alguien igualmente gana dinero”, decía este relacionista público en la presentación del programa. “Desde herederos hasta agentes, pasando por colegas y familiares separados, no faltan personas que están al acecho esperando lanzarse con la intención obtener algún rédito económico”. En Cashed Out, Roesler exhibiño la vida, la época y sobre todo las finanzas de las que fueron celebridades mejor pagadas de Hollywood, contando sus historias de vida completas a través de “la ruta del dinero” que ganaron, perdieron ,y que dejaron como herencia. Los casos que analizó fueron, por ejemplo, los de Michael Jackson, Amy Winehouse, Muhammad Ali, Carrie Fisher, Prince, Robin Williams, Paul Newman, y George Michael.

Si bien la de Roesler es una empresa donde el dinero a ganar es un objetivo central, él dice que también lo mueve un fin altruista y es el evitar el abuse de la imagen de sus clientes. Y cita como ejemplos que, por ejemplo, convenció a los herederos de no aceptar ceder la imagen de James Dean para una marca de preservativos, y a los de Elvis Presley que no hagan lo mismo con una firma de indumentaria que quería fabricar camisetas –las que se usan como prenda interior– con la de Elvis Presley.