Harvey Weinstein sigue preso pero se hará un nuevo juicio

La Corte de Apelaciones de Nueva York anuló la condena impuesta en 2020 al exproductor de cine Harvey Weinstein por delitos sexuales, y ordenó un nuevo juicio. En una ajustada decisión de cuatro votos a tres, los magistrados cuestionaron que en el juicio se hubiera incluido como testigos a víctimas de Weinstein que no eran parte de la acusación en esta causa específicamente. A dichos testigos –que habían sufrido agresión sexual del exproductor–se los había citado para demostrar que había un patrón de conductora acosadora en Weinstein.

“El acusado tiene derecho a rendir cuentas solo por el delito que se le imputa y, por tanto, no pueden admitirse en su contra alegaciones de malos actos anteriores con el único propósito de establecer su propensión a la criminalidad”, justificó la jueza Jenny Rivera, del grupo que aprobó la decisión judicial.

En la otra vereda se ubicó Madeline Singas, una de las magistradas que se manifestaron contrarias al fallo de la mayoría. “Con esta decisión, este tribunal sigue frustrando los avances constantes por los que las supervivientes de la violencia sexual han luchado en nuestro sistema de justicia penal (...) y se olvida a las mujeres que soportan el trauma psicológico de la violencia sexual y las cicatrices de testificar una y otra vez”.

Decepción. La decepción de grupos feministas y de víctimas de abuso y acoso sexual no se hizo esperar. “Esta noticia no solo es descorazonadora, sino profundamente injusta. Pero este fallo no disminuye la validez de nuestras experiencias o nuestra verdad”, dijeron en un comunicado las mujeres del grupo Silence Breakers (Romper el Silencio), que se habían unido para denunciar la conducta sexual de Weinstein. “El mundo ha cambiado. Seguimos siendo fuertes y defendiendo este cambio. Seguiremos luchando”.

Por su parte, Tarana Burke, quien acuñó la frase “Me Too” (“Yo también”), en 2006, manifestó: “Estamos desoladas por las supervivientes y por quienes encontraron consuelo y catarsis en el veredicto original. El sistema judicial de Estados Unidos nunca ha beneficiado a las sobrevivientes”.

Condenas. Harvey Weinstein, de 72 años, cofundó con su hermano Bob Miramax Films, que vendieron a Disney en 1993. Las películas producidas por Weinstein recibieron más de trescientas nominaciones a los Oscar, por las que ganaron ochenta y uno. En 2020 fue declarado culpable de varios delitos sexuales por un jurado en Nueva York y condenado a veintitrés años de prisión, que es de cumplimiento efectivo. En California, fue condenado a dieciséis años de cárcel por violación y agresión sexual.