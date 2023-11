Norberto Horacio Milei y Alicia Luján Lucich, los padres de Javier Milei fueron a apoyar al presdente electo Javier Milei en el Hotel Libertador, causando agitación entre los presentes y fanáticos de la Libertad Avanza. A pesar de los intentos de los periodistas por entrevistarlos, no dieron declaraciones.

El búnker de Milei pasó de la expectativa a la excitación

A las 19 horas, Norberto Horacio Milei y Alicia Luján Lucich ingresaron al hotel con la intención de estar presentes durante el escrutinio y respaldar a su hijo. Su presencia resulta llamativa, dado que el candidato ha manifestado en varias ocasiones tener una relación conflictiva con ellos.

“Javier está muy contento, hablamos por teléfono y nos dijo que vengamos”, se lo escuchó decir al empresario de transporte sobre la elección de su hijo.

Javier Milei aguardaba los resultados que lo dieron ganador en el vigésimo primer piso del Hotel Libertador, situado en la avenida Córdoba 690. El líder de La Libertad Avanza se encuentra en compañía de sus padres, la jefa de campaña Karina Milei, así como de sus asesores más cercanos: Nicolás Posse y Santiago Caputo.

¿Quiénes son los padres de Javier Milei?

El padre de Milei es un empresario del transporte de pasajeros mientras la madre fue ama de casa. Durante una entrevista en televisión, Milei aseguró que fue víctima de maltrato físico y psicológico de parte de sus padres.

Milei votó rodeado por una multitud: "Estamos tranquilos, todo lo que había que hacer se hizo"

Esta situación llevó a que desde muy pequeño se resguarde bajo el cariño de su hermana a quien define como la persona que mejor lo conoce y "la gran arquitecta" de sus eventos políticos.

Los padres de Javier Milei en el búnker con su hijo: quiénes son y cómo es su relación

¿Cómo es la relación de Milei con sus padres?

En diversas entrevistas, Javier Milei se refirió a sus padres como sus "progenitores" que la distancia entre ellos persiste.

"Mi padre. De chico había maltrato físico y estamos hablando de una persona de 1.90, no eran palizas normales. Después cuando estudiaba siempre fue muy despectivo para mi carrera, siempre me dijo que era una basura, que me iba a morir de hambre y que iba a ser un inútil toda la vida", aseguró el candidato.

Milei presidente: Massa reconoció la derrota

"A mí me tocó que mis padres sean muy tóxicos. Pero creo que todos los maltratos que me tocaron vivir, ya sean físicos o psicológicos, hicieron que eso haya afectado mi personalidad. Todas esas palizas que yo recibía cuando era chico hacen que hoy no le tenga miedo a nada", dijo.

La presencia de los padres de Milei en el último debate

En el debate, los padres de Milei se sentaron junto a su hija Karina y a Iñaki Gutiérrez, responsable de la comunicación en redes sociales del candidato.

Los padres de Javier Milei en el búnker con su hijo: quiénes son y cómo es su relación

Otros de los presentes en las filas del libertario fueron Nicolás Posse, Santiago Caputo, Alberto "Bertie" Benegas Lynch, Mario Suli, Guillermo Francos, Marcela Pagano, Martín Menem y Diana Mondino.