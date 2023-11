El triunfo de Milei y la astucia de la sinrazón

“Titulamos esta apertura en referencia a Hegel, que consideraba a la razón como la fuerza de la historia”, explicó Jorge Fontevecchia en la apertura de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Antes de comenzar con nuestra reflexión, quisiera leer un fragmento de la contratapa de la edición de hoy del diario Perfil, cuya tapa titula “Rumbo a lo desconocido”.

“La ética es una óptica, una visión de lo útil y de lo infructuoso, y no del bien y del mal como categorías absolutas”, ‘Le hablo a los argentinos de bien, los otros son de mal’, decía ayer el electo presidente.

“Lo desbordado aspira siempre al infinito y cae siempre en la infinición”, prosigue la contratapa. Algunos de estos conceptos están tomados del libro de Emmanuel Levinas, Totalidad e infinito.

“El pasaje de la potencia a la omnipotencia es el infinito. El deseo de totalidad no llena sino que ahonda, se termina saliendo de sí. Si suprimes la alteridad, estará lo uno e indistinto y el silencio, decía Platón. El papel del contrario es, casualmente, complementarnos. La verdad está siempre repartida, nunca se puede acceder a ella en su totalidad, según decía Miguel Foucault.

“La forma de eliminar la duda es, finalmente, no hacerse más preguntas, no interrogarse más. De alguna manera, quien tiene certezas es quien no duda, y quien no duda no puede progresar y aprender”.

Anoche, Sergio Massa, reconociendo la derrota decía: "Los resultados no son los que esperábamos, me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo y para desearle suerte, porque es el presidente que los argentinos eligieron para los próximos 4 años, y lo hice convencido de que lo más importante que le tenemos que dejar a los y las argentinas esta noche es el mensaje de que la convivencia, el diálogo y el respeto por la paz, frente a tanta violencia y descalificación, es el mejor camino que podemos recorrer".

Vean el contraste entre ambos discursos, uno termina con la apelación a la paz y Milei, en cambio, con el anuncio del “fin de la decadencia”.

"Hoy comienza el fin de la decadencia argentina. Hoy empezamos a dar vuelta a la página de nuestra historia y volvemos a retomar el camino que nunca deberíamos haber perdido. Hoy se termina el modelo empobrecedor del Estado omnipresente que solo beneficia a algunos mientras la mayoría de los argentinos sufren. Hoy se termina la idea de que el Estado es un botín a repartirse entre los políticos y sus amigos. Hoy se termina esa visión de que los victimarios son las víctimas y las víctimas son los victimarios. Hoy retomamos el camino que hizo grande este país hoy volvemos a abrazar las ideas la libertad, las ideas de Alberdi".

¿Que votó el 55% que convirtió a Milei en el nuevo presidente? Se podría decir que esa mayoría electoral está compuesta por diferentes sectores con distintas razones para votarlo. Para leer esto con más tranquilidad, les recomiendo la columna de Gustavo González en Perfil.com.

Seguramente, una de las enseñanzas de ayer es que, como decía Gustavo González en la columna de la edición especial del Diario Perfil, Javier Milei no importa. Que lo que él llama el mileimacrismo representa distintos intereses y espectativas. Una de ellas es el odio a lo que significó el kirchnerismo. Durante los festejos en el búnker de La Libertad Avanza, la multitud coreaba “Cristina se va Presa”.

Una parte significativa de la sociedad, fruto de su desesperación, adhirió a una utopía difícilmente realizable que, si no se realiza, pronto va a caer en la decepción.

Pero también otra, aún consciente de que no existen las efectividades conducentes para instrumentar las ideas de Milei, está dispuesta a castigarse a sí misma para sentir el goce de herir a quienes hace responsables de la acumulación de sus heridas.

Podríamos decir que hay un núcleo duro de votos de La Libertad Avanza que representa un tercio del electorado. Este núcleo duro lo acompañó tanto en las PASO, como en octubre, a pesar de las alertas, las objeciones del resto de las fuerzas políticas, buena parte de los medios de comunicación, dirigentes sindicales, obispos, instituciones y todo tipo de comunidades, y se mantuvo firme en este balotaje también.

A este sector, que incorporó más fuertemente la narrativa de “La Casta”, poco le importa el mesianismo de Milei, su histrionismo y las alertas de la inaplicabilidad de su programa de gobierno.

¿Cuantos del 30% de esos mileistas puros, por decirlo de algún modo, acompañan los postulados de Villarruel de negacionismo de los crímenes de la última dictadura o incluso los reivindican? Es difícil saberlo, pero algo se expresó en las redes con las amenazas de los Falcon verdes. Esto tal vez encierra uno de los aspectos más inquietantes de la elección.

Además de ese tercio, están los votos que se sumaron de Juntos por el Cambio. El electorado que acompañó a Patricia Bullrich en octubre respondió a una campaña que hablaba de terminar con el kirchnerismo y mucha de esa gente entiende que el problema es el peronismo, no La Casta. Por eso, entre “el salto al vacío” ante el cual la misma Patricia Bullrich alertaba antes del balotaje, y otro gobierno peronista, eligieron el salto al vacío.

Es interesante que, entre estos votantes, también hay radicales, larretistas y votantes de Lilita Carrió. Todos desoyeron la recomendación de sus dirigentes y fueron a votar en bloque a Milei.

Mauricio Macri y Patricia Bullrich fueron recibidos por Milei en su habitación del hotel Libertador.

“Lo hicimos”, le dice Macri a Milei.

Esto se fortalece con un tuit que publicó Macri en su cuenta:

“La mayoría de los argentinos hoy se expresó de forma contundente eligiendo el cambio y rechazando la continuidad. Felicito a Javier Milei por representar con valentía la voluntad de avanzar y prosperar que vive en el corazón de los argentinos. Él supo escuchar la voz de los jóvenes y el hartazgo de millones de personas postergadas y empobrecidas”.

“No hay dudas de que hoy comienza una época. Eso nos da esperanza. Pero las responsabilidades del desastre económico producido por el gobierno actual, especialmente por la gestión de Massa, no pueden ser exoneradas tan fácilmente cuando entregan un país quebrado. No podemos aceptar en silencio que el culpable se despida como salvador”.

“El nuevo gobierno de Milei necesitará apoyo, confianza y paciencia de todos nosotros. Lo que vaya a pasar dependerá de su gestión y de la convicción que mantengamos los argentinos de no ceder ante la lucha que significará cambiar de verdad. Nos espera un futuro espectacular, de crecimiento, trabajo, estudio y libertad”.

Si uno ve los votos de Córdoba y hace la cuenta final, es evidente que una parte de quienes votaron a Juan Schiaretti en Córdoba, se inclinaron por Milei. Esta provincia hace años es antikirchnerista y lo viene demostrando desde el 2015.

En relación a la pregunta de cuánto podría moderarse Milei luego de ganar las elecciones y del apoyo de Mauricio Macri y Patricia Bullrich, podríamos tomar con un primer indicio su discurso de victoria. Vamos a escuchar algunos fragmentos que dan una idea del tipo de gobierno que tiene en mente.

"Al Gobierno queremos pedirle que sea responsable, que entienda que ha llegado una nueva Argentina y que actúen en consecuencia, que se hagan cargo de su responsabilidad hasta el final del mandato el 10 de diciembre. Así, una vez finalizado el mandato, podamos comenzar a transformar esta realidad tan trágica para millones de argentinos. Que se entienda bien, la situación de Argentina es crítica, los cambios que nuestro país necesita son drásticos, no hay lugar para gradualismo, no hay lugar para la tibieza, no hay lugar para medias tintas”.

“No hay lugar para gradualismos” y “reformas estructurales”, podrían ser las palabras clave para entender hacía dónde va Javier Milei.

Cuando se refirió al problema de la protesta social, que muy probablemente generarán sus decisiones, dijo: “En esta nueva Argentina no hay lugar para los violentos, vamos a ser implacables con los que usen la fuerza para defender sus privilegios".

Otro de los contrastes con el discurso de Sergio Massa es el visual. A diferencia de la Unión por La Patria, que tenía un escenario con Máximo Kirchner, Axel Kicillof, Wado de Pedro, Daer de la CGT y Malena Galmarini a su costado, Milei estaba solo. Se especulaba sobre si Macri y Bullrich estarían en el escenario, pero finalmente quedaron fuera. Todavía habrá negociaciones sobre cómo se integrarán al nuevo gobierno, pero por ahora les agradeció el apoyo y punto.

“Quiero destacar el gesto patriótico, la generosidad del presidente Macri y de la señora Bullrich de acompañarnos en este tramo de la campaña”, expresaba el presidente electo, mientras la gente coreaba “Macri te queremos”.

Milei categorizó la acción de los dirigentes del Pro como “desinteresada”, “un acto de grandeza”. Milei sabe que no fue desinteresadamente y tampoco un acto altruista, pero eligió usar esas palabras. Veremos cómo será recompensada esa grandeza, pero por ahora había una distancia.

Las semanas que llegan no permiten mucho para la esperanza. El 10 de diciembre se cumplen 40 años de democracia y los días que vienen no prometen ser los de una transición tranquila y democrática. En su discurso en lugar de anunciar quién será el encargado de coordinar la transición, se desresponsabilizó por las consecuencias económicas que tendrá ese vacío de poder. Incluso, habló del riesgo de una inflación de 300%, cuando los datos oficiales son de la mitad.

Milei, en sus primeras horas como presidente electo: "Bajar la inflación a los niveles internacionales llevará entre 18 y 24 meses"

“Nos están dejando una economía destruida, con una inflación que viaja al 300% y camino a una hiperinflación, con un desequilibrio fiscal colosal y desequilibrio de precios relativos, con toda una serie de problemas en el mercado de cambios, con el problema de la deuda. Pero tenemos la determinación para poner en caja las cuentas fiscales, arreglar los problemas del Banco Central, tenemos la determinación para poner de pie la Argentina y salir adelante”.

Estas tres semanas que quedan de aquí al diez de diciembre, si no se produce una coordinación entre el presidente saliente y el entrante y sus equipos económicos, pueden ser realmente días negros.

En una declaración del 2018, Javier Milei dijo "Dios es libertario", algo que habla mucho de la peculiaridad de la persona que será nuestro próximo presidente. Tal vez, en esa peculiaridad se puedan entender elementos nuevos de este fenómeno político que no tiene precedentes históricos.

“Desde que la Iglesia Católica se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano, la Iglesia pasó a estar del bando opuesto al que dice estar. De hecho, en una de las conferencias de Jesús Huerta de Soto se dijo ‘Dios es libertario’, fijate, el universo es anarcocapitalista, porque si estuviera manejado por un estatista, el universo ya hubiera desaparecido”.

Ya habíamos leído sobre el mesianismo de Javier Milei, pero en este audio Milei habla de Dios como libertario, cómo si hubiese algún tipo de razón histórica en el universo que a él le dio la posibilidad de llegar al poder. Algo similar a la astucia de la razón de Hegel. Según el filósofo alemán, hay una fuerza en la historia, al que él llama la razón, que encuentra los sujetos para llevar adelante su plan.

Es evidente que una mayoría de la sociedad necesitaba un cambio y no le bastaba con volver a votar a quienes fueron gobierno hace 5 años. Buscaron un cambio radical y tal vez esa narrativa se impuso.

"Ultra", "extrema derecha", "outsider bilardista": los títulos de los diarios del mundo sobre Javier Milei y su triunfo

Podríamos leer la elección también como un choque entre dos interpretaciones sobre lo que se estaba votando. Democracia contra Fascismo fue la propuesta de interpretación que ofreció Unión por La Patria, y Cambio contra Continuidad, que fue la versión que ofreció Milei. Una idea más simple, más contundente. “Si estoy mal ahora, pruebo con otro que no tenga nada que ver con los que están ahora”.

Evidentemente, la necesidad de un cambio drástico en la situación, esa razón histórica, esa astucia de La Razón, como diría Hegel, encontró a Milei como instrumento. Esperemos que la sociedad democrática pueda regular sus exabruptos y haga el menor mal posible.

