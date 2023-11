El presidente electo, Javier Milei, aseguró este lunes que le llevará "entre 18 y 24 meses" bajar la inflación "a los niveles internacionales". También explicó los motivos por los que no levantará de inmediato el cepo al dólar.

En una entrevista con Radio Continental, puntualizó: "Si vos cortás hoy con la emisión monetaria, tarda entre 18 y 24 meses para llevarla a los niveles más bajos internacionales". Y agregó que el primer paso es "arreglar el problema de las Leliqs".

"Nosotros tenemos un plan claro para resolverlo. En ese sentido estamos confiados en que lo podemos resolver. Liberar el cepo también implica liberar la actividad del empleo y que se empiece a recomponer el equilibrio en términos de cantidad de economía", dijo.

El líder libertario confirmó que van a tratar de hacer las cosas "lo más rápido posible porque sino la sombra de la hiperinflación te va a estar siguiendo en todo momento". Y destacó el rol de Emilio Ocampo quien estará a cargo del Banco Central: "es una pieza de relojería y no tenemos lugar para el error".

Confirmó su plan de cerrar el Banco Central y de dolarizar la economía. "Cerrar el Banco Central es una obligación moral. Dolarizar es para sacarse de encima el BCRA. Nosotros proponemos que la moneda sea la que elijan los individuos", sostuvo. "Argentina está en una situación extremadamente delicada y nosotros estamos con los mejores profesionales para reconstruir el país", añadió.

“Después de 100 años de decadencia el sistema colapsa. Al punto tal que la elección termina siendo ganada por un outsider y con una forma totalmente opuesta de hacer política y creemos que están dadas las condiciones para encontrar un punto de inflexión de la historia”, expresó el presidente electo.

Luego repitió los datos de la pobreza que explicitó ayer durante el discurso: “Terminar con esta decadencia que nos llevó del primer lugar al 130, haciendo aumentar los pobres casi al 50% y 10% de indigentes. Estamos en condiciones de ponernos de pie y empezar el camino de la reconstrucción para que en 35 años estemos entre las potencias mundiales”.

Javier Milei confirmó que asumirá el próximo 10 de diciembre: “Eso es lo que está pactado. Yo respeto las reglas así que no veo la cosa extraña”.

Con respecto al rumor que circuló sobre una posible licencia en el ministerio que tomaría Sergio Massa catalogó como “una irresponsabilidad enorme ante la delicada situación argentina y los desmanes hechos por el ministro borrarse. Verdaderamente debería hacerse cargo del desastre que ha hecho en el plano fiscal, monetario, precios, actividad, en el plano de deuda; tiró toda la carne al asador y como no le funcionó dejó la bomba y se fue”.

En diálogo con Eduardo Serenellini en su programa radial Pulso Continental también se refirió sobre la frase “que se haga cargo de dar certezas el ganador” disparada por Sergio Massa durante el acto de ayer. Milei destacó que “no es un acto muy maduro institucionalmente echarle la culpa al que sigue. Es una cosa increíble”. El líder libertario confirmó que serán ocho ministerios durante su gestión aunque no quiso ampliar sobre los nombres que comandarán cada uno de esos.

La transición y repercusión mundial

Confirmó que habló con Alberto Fernández: “me invitó para que tengamos una reunión para que la transición sea lo más ordenada posible y de esa manera minimizar los daños sobre la población por lo que pueda estar pasando en los mercados”.

Y agregó: “tengo entendido que será hoy, pero la lógica de los distintos llamados de los líderes internacionales hace que a partir de las 8 de la mañana empezamos a tener las llamadas de distintos líderes internacionales que quieren hablar con nosotros”.

Catalogó como “raro” que un libertario logre participar en un proceso de elecciones “y mucho más raro es que logre ganar”. Y agregó: “Somos un outsider extremo, porque los outsider que suelen estar vinculados a las estructuras grandes establecidas y nosotros salimos también de las estructuras grandes establecidas, una doble combinación que no existe registro en el mundo. Más proclamándose liberal libertario logre una presidencia”.

“Nosotros éramos conscientes que había grandes chances de ganar, tenemos claro de cómo se está reordenando la política en Argentina y en función de eso sabíamos de la responsabilidad. Por lo tanto, tuvimos una reunión donde fue explícito, aunque eso se venía tejiendo desde hace días”, señaló con respecto al respaldo de Mauricio Macri y Patricia Bullrich.

Triunfo y repercusiones en el mercado

Con respecto del triunfo logrado en 21 provincias por parte de La Libertad Avanza, Javier Milei le atribuyó el resultado al “despertar a las ideas de la libertad. Afortunadamente los argentinos han tomado consciencia del valor de la libertad y por suerte la esperanza le ganó al miedo. Y la esperanza en Argentina tiene color violeta”.

“Nosotros fuimos el único espacio que presentó una propuesta de gobierno concreta y completa. El resto no presentó nada. Nosotros tenemos un tipo laburando en la sombra, no es que nosotros no hemos presentado las cosas, sino que fueron tergiversadas todo el tiempo. Se hizo campaña del miedo. He sido víctima de la campaña más sucia de la humanidad. No hay registro histórico”, subrayó quien recibió el voto de más de 14 millones de argentinos. Y añadió: “El que quiera buscar la verdad la tiene disponible y mi programa es muy claro. Y algunas dudas que se planteaban desde la sustentabilidad política también quedaron resueltas”.

Con respecto a su frase sobre que no habrá gradualismo el dirigente destacó “el eje central está en el diseño en la transición. El ajuste hay que hacerlo. La gran diferencia hay que hacerlo. La casta política decía que la pague la gente y nosotros decimos que la pague la casta política con sus socios”.

“Nosotros vamos a ser muy explícito lo que es la herencia. Le vamos a contar con lujo de detalles el desastre que está dejando este gobierno” expresó. Al mismo tiempo, el líder libertario prefirió no dar nombre del próximo ministro de Economía.

Su entorno

Con respecto al cerebro que tuvo detrás de su campaña, el líder libertario definió a Santiago Caputo como “una persona brillante. Que junto a mi hermana han logrado este milagro”. Y añadió: “sin la acción de ellos dos esto hubiese sido imposible”.

LT/ NT