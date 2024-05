Hugo "Cachorro" Godoy: "Se busca destruir las organizaciones sindicales y saquear el patrimonio nacional"

Hugo “Cachorro” Godoy hizo hincapié en la necesidad de que la gestión libertaria escuche el reclamo y desista de gobernar por decreto. Además, señaló que los medios de comunicación “inducen a generar una opinión favorable al Gobierno”. “La mayoría absoluta de los trabajadores hoy está parando por voluntad propia”, aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Hugo Godoy es dirigente sindical y secretario general nacional de la Central de Trabajadores Argentina (CTA), donde ocupa su cargo desde el año 2022. Además fue, hasta 2023, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado.

¿Cuál es su evaluación de estas primeras horas de paro?

Evidentemente el paro se está desarrollando con un alto nivel de adhesión y de participación de los trabajadores y trabajadoras para sostener la medida de fuerza, que es un claro reclamo al Gobierno para que cese con su política de agresión, de saqueo a los bolsillos de los argentinos, de hacer crecer la pobreza y de querer destruir las organizaciones sindicales, pero también el patrimonio nacional.

Y este reclamo que, evidentemente, se hace sentir fuertemente en el día de hoy, debe ser escuchado por el Gobierno para no continuar con esta actitud agresiva de gobernar por decreto.

Debe derogar el Decreto 70/23, que es lo que le permite gobernar por decreto durante cuatro años.

No sé si es una percepción equivocada a través de los medios de comunicación lo que uno percibe, pero hay mucha editorial y comentarios en contra del paro, como nunca escuché en el pasado. ¿Percibe que, así como hay gente a favor de lo que ustedes hacen, hay una cantidad significativa de gente a favor de lo que hace el Presidente y repudia, en este caso, a los sindicalistas y al paro en general?

Vos decías bien. En muchos casos hay una percepción dada o generada por buena parte de los medios de comunicación más concentrados y esto es así. Por otro lado, inducen a generar una opinión favorable al Gobierno.

No es una novedad que la sociedad argentina está muy fragmentada y que existan opiniones. Muchas de esas opiniones que votaron a Milei tienen que ver con defraudaciones o con expectativas defraudadas en distintas experiencias, no solamente de gobiernos políticos, sino también de experiencias de organizaciones sindicales que no dieron cuenta de sus responsabilidades.

Ahora, estos son datos elocuentes, pero el otro dato elocuente es la masividad de la medida de fuerza. Hay trabajadores que quizás con todo derecho no adhieren a la medida y van a trabajar, o trabajadores precarios que viven en el día a día y que entonces tienen que salir a hacer su changa diaria para sostener su situación, pero la mayoría absoluta de los trabajadores hoy está parando por voluntad propia.

