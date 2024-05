"Sindigarcas" y algo más: los insultos de José Luis Espert contra los organizadores del paro

Acostumbrado a manifestarse sin ningún tipo de filtro y acusado en varias ocasiones por lenguaje violento, José Luis Espert hizo lo propio desde su cuenta oficial de X y cargó con insultos varios contra el paro general convocado por las principales centrales sindicales obreras para este jueves 9 de mayo.

"Sindigarcas que paran el país contra un gobierno que baja la inflación que destruye los salarios reales y propone leyes laborales para terminar con el trabajo precarizado de salarios miserables", disparó, y concluyó con un fuerte remate: "Hijos de puta es poco".

Sus dichos replicaron la gran grieta que se viene generando entre quienes apoyan y quienes no al gobierno de Javier Milei. Entre muchos usuarios que compartían las palabras del diputado nacional, también había quienes apuntaban a una "falla de redacción" que daba a entender que Espert reconocía que su gobierno "destruye los salarios reales" y adherían a ese razonamiento.

Por su parte, el legislador porteño de la Izquierda Gabriel Solano, en las antípodas de Espert, le respondió: "Escuchame @jlespert andá a pasear con el avión que te prestan los narcos amigos", en alusión a las acusaciones de que el economista, en épocas en las que no estaba aliado a Milei y se candidateaba a presidente de la nación, recibía financiamiento del narcotráfico, algo que sin embargo hasta el momento no fue ratificado por la Justicia.

Adorni y Bullrich, también contra el paro

El vocero presidencial Manuel Adorni calificó esta mañana al paro nacional convocado por la CGT para este jueves como "un atentado contra el bolsillo y contra la voluntad de la gente", al tiempo que planteó que afecta especialmente a quienes más necesitan trabajar y llevar "un plato de comida a la mesa".

Adorni expresó que la medida de fuerza es impulsada por "personajes que cercenaron el progreso de los argentinos durante los últimos 25 años", en referencia a las líderes sindicales de la Confederación General del Trabajo (CGT) y de los gremios que se plegaron a la huelga.

"Este es un paro que daña y le complica la vida a muchísima gente", dijo el portavoz del presidente Javier Milei en su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada. "Es un paro absolutamente inentendible", convocado por motivaciones políticas y llevado adelante sobre la base de "piedrazos, extorsión y amenazas", agregó. "Eso no es un paro", remarcó.

"Estamos viendo en este día la consecuencia de un esquema sindical que claramente ha quedado en otros tiempos. Hablan de acatamiento, qué difícil es medir el acatamiento cuando no te dejan movilizar ni llegar a tu lugar de trabajo y además juegan con el miedo de la gente y de los empresarios a través de la violencia y del amedrentamiento", manifestó.

Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó que “arrancó la mafia. No dejemos que rompan todo lo que estamos logrando. Nosotros vamos a cuidar a todos los que vayan a trabajar. Llamá al 134 y denunciá".

En ese sentido, la funcionaria pidió no sumarse a la medida de fuerza y concluyó: “Si todos razonamos así, cada actividad es esencial. Por eso, hoy no paremos”.

“HOY NO PAREMOS. El alumno sin el maestro pierde futuro. El paciente sin el médico puede tener consecuencias graves. Las fuerzas de seguridad NO PARAN porque saben que tu vida corre peligro. Si todos razonamos así, cada actividad es esencial. POR ESO, HOY NO PAREMOS”, remató Bullrich en su cuenta de X.

