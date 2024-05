Omar Plaini: "Tenemos una lucha tremenda por delante"

Omar Plaini expresó su preocupación por el clima de confrontación y la falta de respeto en el discurso de Javier Milei, algo que "pone en riesgo la democracia". Además, acusó al Gobierno de provocar conflictos y tener una postura autocrática. “Es el Gobierno el primero que tiene que entender cuáles son las reglas de juego que se establecen en una democracia”, sostuvo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Omar Plaini es secretario general de Canillitas desde el 2006 y senador provincial del Frente de Todos por la octava sección electoral desde 2019. Además, es secretario de Políticas Económicas y Sociales de la CGT y consejero del PJ bonaerense. Fue diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en 2009.

La CGT hoy lleva adelante el segundo paro al gobierno de Javier Milei, en medio del tratamiento de una Ley Bases que, según anuncian los propios sindicalistas, afecta directamente a los trabajadores y sus derechos. Le pido una evaluación de estas primeras horas del paro general.

Como todo paro que suele realizar la Confederación General de Trabajo, siempre son contundentes, porque para el conjunto y la totalidad de las actividades, salvo alguna excepción que puede haber, siempre son contundentes, con las razones que todos conocemos y con las cuales estamos llevando adelante esta medida de fuerza, que no siempre es lo esperable.

Quisiéramos no llegar a eso, pero en el marco de la democracia hay derechos. En el marco de una República hay una Constitución, y frente a eso y la situación que está viviendo el país, no teníamos más alternativa que llevar adelante esta medida para tratar de que el Gobierno comprenda, observe y tenga otra mirada distinta a la que está llevando adelante hoy, porque realmente es muy doloroso con muchísimas de las cosas que están pasando. En todo sentido, no solamente en las medidas que se realizan, sino en las actitudes, en la falta de respeto, en el agravio, en la descalificación. Hay que entender que somos una república, y eso hoy peligrosamente se pone en juego cada vez que se expresan cosas descalificando al otro, porque en definitiva todos tenemos derechos, somos ciudadanos de un país, vivimos en democracia y ahora, evidentemente, hay una sociedad mayoritaria que la está pasando muy mal, y eso nos lleva a distintas situaciones que está llevando adelante al Gobierno y que nos llevan a esta medida, que uno nunca lo desea, pero bueno, en el marco constitucional, para defender los intereses profesionales de lo que nosotros representamos, es necesario poner en práctica esta medida.

Me gustaría reflexionar con usted sobre los cambios de humor político. Cada vez que hablamos con las empresas que hacen estudios de opinión pública, nos indican que la sociedad está, claramente, dividida en dos sectores muy contundentes: los que apoyan decididamente las políticas del Gobierno y los que las critican, y ninguno ha cambiado de opinión luego de las elecciones.

De hecho, el Gobierno dice que esta huelga sólo los beneficia porque la imagen que tienen los paros generales y los sindicalistas es muy negativa. Paralelamente, desde el vocero Manuel Adorni, se dijo que “si los responsables de la decadencia que estamos viviendo en la Argentina están nerviosos, eso indica que las cosas que estamos haciendo las estamos haciendo bien”. ¿Cómo evalúa esta dicotomía entre dos sectores de la sociedad? Y, usted por su memoria, ¿recuerda que haya pasado algo así en el pasado?

No, realmente. En primer lugar porque creo que todas las verdades son relativas, la que puede decir el vocero del presidente y la que puedo manifestar yo, en este caso.

En segundo lugar, me parece que hay un enojo muy grande de una parte de la sociedad con la política tradicional, y una de las consecuencias de esa causa ha sido la irrupción de Milei, sin historia y sin ningún pasado, solamente por ser panelista un par de años en los medios televisivos llega a la presidencia de la nación. Y cree que eso le da un carácter monárquico, porque se ve todo el tiempo en sus expresiones y en sus descalificaciones que ponen en riesgo hasta la propia democracia. Evidentemente es el Gobierno, quien ha sido electo por la ciudadanía mayoritariamente, es el primero que tiene que entender cuáles son las reglas de juego que se establecen en una democracia, y sobre todo en un tiempo donde usted y yo, que venimos precisamente de los sectores de la comunicación y de la información.

Parafraseando a aquel filósofo griego, que es un gran formador de esto, Empédocles, que decía que el mundo estaba conformado por la combinación de cuatro elementos, el aire, el agua, la tierra y el fuego. Y en época más reciente, un colega suyo, nada más ni nada menos, Ignacio Ramonet, decía que en la era digital, entre otros, la información era tan abundante que constituía ese quinto elemento.

El vocero presidencial tiene que saber que hoy la información es ese quinto elemento que cumple un papel fundamental, entonces no se puede, desde la responsabilidad que le da una mayoría ciudadana, agredir todo el tiempo y tratar de ratas a los legisladores, ensobrados a los periodistas, degenerados fiscales a los gobernadores y de delincuentes a los dirigentes sindicales. Entonces estamos en una sociedad donde el agravio y el insulto va ganando un espacio importante.

Me parece que tenemos una lucha por delante, tremenda. Porque usted y yo venimos de la época donde quien escribía una columna la firmaba y eso tenía un valor tremendo, porque se respetaba eso. Todos los sectores terminamos entrando en el juego de esta provocación.

A mí lo que más me preocupa de todo hoy, sinceramente, Jorge, es la provocación que ejerce un gobierno, creyéndose que es una autocracia. Y quiénes se le suman, esto de la casta y todas estas cosas son muy graves. Ahora, yo no tengo ninguna duda que también estamos frente a un mundo capitalista de una altísima concentración con graves problemas. Esto me hace recordar a aquel canciller alemán, Willy Brandt, que en la época de las dos Alemanias dijo en un momento “tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario”. Pero el Presidente, en su definición ideológica anarcocapitalista,dice que todo lo que es Estado es malo y todo lo que es privado es bueno. Y ya partiendo de esa ruptura que genera a través de esta expresión y de este intento de acciones, estamos en esta situación, Jorge. Por supuesto que todas las verdades son relativas, pero creo que el que más está equivocado hoy es el presidente de la Nación.

Gracias por tratar de marcar siempre una misma línea, que es la del respeto y la defensa de la república. Sin esos elementos fundamentales es muy difícil tratar de mejorar la calidad de vida de los seres humanos y vivir en una república que sea siempre mejor.

