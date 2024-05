Manuel Adorni descartó el conflicto con España: "Nos gustaría que se llamen a la reflexión y que pidan disculpas"

Luego de que el presidente Javier Milei calificara de "corrupta" a la esposa del mandatario español Pedro Sánchez, lo que desató una crisis diplomática con España, el vocero presidencial Manuel Adorni defendió los dichos del jefe de Estado y aseguró que el tema no debería escalar.

"Si el presidente y los funcionarios del reino de España se quieren hacer cargo de las críticas que el presidente Milei vertió hacia el socialismo y hacia a la corrupción, no es un problema de nuestra República. Como siempre dice vulgarmente, al que le quepa el saco, que se lo ponga", lanzó.

Al respecto, enfatizó: "El presidente Milei jamás pondría en riesgo ninguna relación diplomática con ningún país. Esto nada tiene que ver con la relación diplomática. Lo hemos dicho en otras ocasiones, incluso con otros países cuando hemos tenido alguna diferencia de índole personal entre los presidente o de índole ideológica.

"No entendemos cuál es el planteo desde lo diplomático, cuando es algo que no tiene que afectar las relaciones entre los pueblos. No creo que en materia diplomática haya algo para decir", insistió el portavoz luego de que España llamara a consultas "sine die" a su embajadora en Buenos Aires tras los dichos del presidente argentino.

El funcionario aseguró que, por "sentido común", no podría haber una reacción diplomática y señaló que "sería absolutamente irracional que eso ocurra, porque ante tantos insultos, agravios y descalificaciones por parte del Gobierno español, jamás nosotros hemos involucrado las relaciones diplomáticas".

"Ante una respuesta de menor tenor por parte del presidente Milei, entendemos que nada tiene que ver la diplomacia con las opiniones o intercambios que puede haber entre dos personas. Es una gran confusión que tiene el Gobierno de España. Nos gustaría que se llamen a la reflexión y pidan disculpas como corresponde", aseveró.

En este contexto, Adorni destacó el discurso del líder de La Libertad Avanza (LLA) en el evento Europa VIVA 24 y señaló que el mandatario "defendió los valores que hicieron de occidente una tierra próspera". "Habló con la verdad, como lo ha hecho en cualquier país, en cualquier escenario y ante cualquier auditorio", enfatizó.

"Respecto a las llamativas e impulsivas amenazas del ministro de Relaciones Exteriores del Reino de España, aclararle que no entendemos el motivo de su resquemor. El presidente argentino no hizo mención a nadie en particular", añadió luego en una nueva referencia a la crisis diplomática.

Milei redobló la apuesta contra Pedro Sánchez y Adorni aseguró que el presidente no va a pedir disculpas

Asimismo, el portavoz indicó que "llama poderosamente la atención que se ponga en tensión las relaciones entre dos países históricamente hermanados por una reacción poco meditada" y consideró: "Confiamos en que, superadas las instancias electorales en Europa que motivan estas acciones, podamos reconducir las relaciones".

"El Gobierno argentino insta a que los funcionarios del reino de España pidan disculpas por los agravios que se le endilgaron al presidente Javier Milei, entre ellos el de consumir sustancias, el de ser un gobierno del odio, el de ser un ejemplo de negacionismo y el de atentar contra la democracia", concluyó.

