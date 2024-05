Daniel Vila: "Soy pesimista con el estilo de gestión de este Gobierno"

Daniel Vila criticó la falta de diálogo y consenso por parte del Gobierno en la toma de decisiones. “Todavía no se conoce cuál va a ser la política energética del gobierno”, aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Daniel Vila es presidente de Grupo América, accionista de varias empresas en el rumbo de energía y en el rumbo inmobiliario. Es dueño de Andes Energía, la empresa asociada en YPF en exploración y explotación de más de 30 áreas petroleras en 8 provincias de Argentina. Fuera del ámbito empresarial presidió, desde el año 2005 hasta el 2012, el Club Sportivo Independiente Rivadavia de su ciudad natal de Mendoza.

¿Cuál es la perceptiva de las distribuidoras, específicamente la tuya con Edenor, frente a la propuesta del Gobierno de un bono con una quita del 50% en dólares al pago de CAMMESA?

Esta resolución que sacó el martes el Gobierno Nacional afecta, más que nada, a los generadores. Lo que no les pagó en el período diciembre- enero, propone pagarle al 50% en algunas cuotas, y el 50% en un bono al 2038. Eso es, más o menos, entre 1800 y 2000 millones de dólares.

No afecta a las distribuidoras, nosotras no estamos conectadas en ese articulado. Es una manera de demostrar un superávit inexistente porque es patear, básicamente, una deuda grande con las generadoras.

¿También hay una deuda con las distribuidoras? Para entender mejor, las generadoras son, por ejemplo, Pampa energía, que genera energía y se la venden a CAMMESA.

En el sistema hay quienes generan, las generadoras como Pampa, aquellas que manejan las usinas, ya sean hidroeléctricas o motorizadas con gas. Después tenés las empresas que hacen el transporte de esa energía en la línea de alta tensión. Tenés el distribuidor, en el caso de AMBA, Edenor y Edesur.

Y en el medio tenés a CAMMESA, que es como una especie de organismo semiestatal, 50% del Estado y 50% del privado, que intermedia la oferta y la demanda, se encarga de pagarle al generador y cobrarle al distribuidor.

Desde el año 2019 que el Estado no cumplió con el contrato de concesión con las distribuidoras, Edenor y Edesur en el AMBA, hay un activo regulatorio, que es la deuda que tiene el Estado Nacional con las distribuidoras.

A su vez, como el Estado subvencionó a los generadores pero no cumplió con la tarifa prevista en el contrato de concesión con los distribuidores, se generó un vacío regulatorio.

¿Qué quiere decir esto? Las empresas que distribuimos energía, al no tener los aumentos que contempló en el pasivo regulatorio el Estado, no se le pudo pagar el 100% de la tarifa a CAMMESA para que esta cumpliera sus obligaciones con los generadores.

Cuando ponemos un número y otro, esto último se llama el pasivo regulatorio. O sea, lo que el Estado le debe a las empresas distribuidoras, en este caso Edesur y Edenor, ronda los 2000 millones de dólares, 2000 billones de pesos.

Y el pasivo regulatorio de las empresas con CAMMESA estaba alrededor de los 300 millones de dólares, pero de eso ya se regularizó en un sistema de plan de pagos que se viene cumpliendo regularmente. Eso es un pantallazo, si querés, de cómo está el sistema eléctrico.

Después, en el caso de las provincias en sí, porque las provincias ya no entran en el Estado Nacional a regular, sino que cada provincia tiene su orden de control y cada provincia fija sus tarifas, es una relación distinta con CAMMESA y con las federadoras.

¿Cuál es tu visión de la política energética del gobierno de Milei en estos cinco meses que lleva adelante? ¿Y de la Ley Bases?

Todavía no hay una política energética definida. Lo único que ha hecho el Estado hasta ahora es agregar esta resolución que te digo, por la cual yo conozco una especie de quinta y se la paga con un polvo al 2038 a los generadores de energía.

Pero no hay posada una política en el sector. Esperemos que la haga por otro caso, ¿no? Porque no es menor el sistema energético de Argentina, es muy grande, es extenso. Tenemos un país a lo largo y a lo ancho con muchos kilómetros y todo eso está servido por el sistema eléctrico. Todavía no se conoce cuál va a ser la política energética del gobierno.

¿Qué pensás de la privatización de la Radio y la Televisión Pública?

Bueno, es una decisión política, yo creo que para mí es un error, porque el Estado siempre tuvo y debería tener sus propios medios de expresión. Los tienen en todo el mundo, pero bueno es una decisión, creo que no va a afectar en mucho la situación de la Argentina.

Tenemos otro problema más importante que resolver. Si venden canal 7 o venden Radio Nacional o los medios del Estado, no es lo más trascendente que tenemos para resolver ahora en la Argentina.

¿Y tu propia visión de cómo va el Gobierno a los cinco meses? ¿Te lo esperabas así? ¿Mejor, peor?

No, mira, yo creo que estamos en un 50-50. 50% de todas estas cosas que están haciendo pueden salir bien y 50% pueden no funcionar. Lo que me preocupa es que hay algunas cosas buenas del gobierno, buenas intenciones que están formadas en la Ley Bases, pero me parece que se van deshilachando a medida que van siendo tratadas en el Congreso.

Por ejemplo, la ley de reforma laboral me parece que no está bien, me parece que queda más en una intención y en una expresión de una verdadera reforma como la que necesitaría la Argentina. Es decir, una reforma insuficiente. Lo mismo que te puedo decir de la reforma impositiva, parece que no es tal. Pero bueno, esperemos a ver qué sale del Congreso.

No soy optimista, la verdad que, qué sé yo, veo que hay una enorme carencia del Gobierno con hacer política y para eso es la función pública. Soy pesimista con el estilo de gestión de este Gobierno.

La política es el arte de negociar, de consensuar, de discrepar a veces, pero me parece que autoritariamente es muy difícil sacar las cosas si no se conversa con los gobernadores, con los legisladores y a la vez se los descalifica, me parece que no es un camino correcto.

Alejandro Gomel: ¿Cuál es el atraso que ustedes analizan que hay todavía en cuanto a las tarifas? ¿Hay atrasos grandes?

Sí, todavía hay atrasos grandes en cuanto a tarifas. Pensemos que el Estado subsidió tarifas a los generadores del 2019, recién en diciembre se empezaron los incrementos de tarifas, pero como bien señalas, lo demás ya se postergó, con lo cual volvemos a tener un atraso, veremos qué pasa de acá adelante.

En realidad el anuncio del Gobierno es que las tarifas se iban a actualizar de manera mensual, aplicando tres índices, el precio al consumidor, el precio a mayoristas y salarios. En el primer mes eso no sucedió, yo creo que ese momento se va a quedar en el cierre del índice de inflación del mes, pero bueno, tarde o temprano lo van a tener que hacer.

Fernando Meaños: ¿Las distribuidoras se vienen financiando con CAMMESA? ¿De ese esquema se puede salir?

Bueno, exactamente lo que le contaba recién, que en el caso nuestro hay un activo y un pasivo regulatorio. El activo regulatorio, que es lo que las empresas en el caso de Edenor, debemos cobrar del Estado, es aquello que no se aumentó y que está contemplado en el pliego de adjudicación de la licitación.

Ese atraso del Estado ronda los 1.200 millones de dólares. Y después está el pasivo regulatorio, que es exactamente lo que usted señala, lo que no le pagamos a las empresas a CAMMESA, fruto de que no se aumentaban las tarifas, en consecuencia, lo que le cobramos al usuario no alcanzaba para pagar la cuenta de CAMMESA, y eso se llama pasivo regulatorio.

Eso es de alrededor de 320 millones de dólares. Hoy está regularizado, hoy se le está pagando normalmente a CAMMESA, pero bueno, si seguimos con estos atrasos y se vuelve a no actualizar las tarifas, seguramente va a volver a haber retrasos con CAMMESA.

FM: ¿Qué va a pasar con el sector de energía eléctrica si el Gobierno sigue no financiando ninguna clase de obra para mejorar el sistema?

Sí,el Estado en realidad no financia las obras. Las obras las hacemos las empresas distribuidoras y las generadoras, pero para eso necesitamos tarifas. Si el Estado no cumple con el pliego de licitación y aumenta las tarifas en la fórmula que está previsto, es muy difícil hacer todas las obras de mantenimiento y nuevas redes que se hacen permanentemente en el sistema eléctrico.

Esperemos que eso no suceda, esperemos que las tarifas se actualicen, esperemos que haya una normalización del sector y podamos tener un sistema eléctrico eficiente en todo el país.

Independientemente de las inversiones que hagan las empresas para distribuir, el Estado es fundamental en determinadas obras de la generación de energía base, ¿No?

Sí, Jorge, es verdad. Hay dos tipos de generadoras, la generadora que maneja el sector privado y la generadora que construye el Estado. El Estado ya no sé qué política tendrá, pero creo que la va a tener que seguir sí o sí, porque si no nos vamos a quedar sin energía eléctrica. Las del sector privado dependen de las tarifas que cobre.

