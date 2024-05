Aumento salarial: “Los trabajadores todavía no han recuperado su poder adquisitivo”

Ante los desorbitantes números de inflación, la pérdida del poder adquisitivo del salario real es algo que se ha ido profundizando con el correr del tiempo y es por eso que todavía se encuentra muy lejana la idea de llegar a una recuperación. Con el fin de desarrollar este tema en profundidad, Canal E se comunicó con el economista y ex funcionario de Martín Guzmán, Ramiro Tosi.

“Muchas empresas, no solamente argentinas sino españolas, tienen relaciones comerciales, de hecho, España es el segundo país dentro de la Unión Europea al que Argentina más exporta, con lo cual, es un destino de exportación que no es irrelevante”, comentó Ramiro Tosi. “A nivel diplomático, estas cuestiones meten un poco de fricción y eventualmente pueden generar conflictos a nivel diplomático, incluso en el seno del propio FMI”, agregó.

Se espera que el conflicto con España no escale a entorpecer las relaciones comerciales

Posteriormente, Tosi planteó: “Si esto no escala y no se traduce alguna modificación de un acuerdo comercial o financiero vigente, son más diferencias a nivel personal y de postura internacional, que no deberían entorpecer las relaciones comerciales y financieras entre los 2 países”.

“A los accionistas principales les debe generar un poco de incomodidad, pero a la hora de hacer negocios, ellos están más expuestos al riesgo argentino y la parte diplomática no está en su agenda”, sostuvo el entrevistado.

Análisis del dato de inflación

Por otro lado, el economista señaló: “El dato de inflación demuestra, a diferencia de los otros meses, distintos ritmos de aceleración de los precios”. Sobre la misma línea, remarcó que, “está lo que se conoce como inflación núcleo creciendo por debajo del índice, cerca del 5% y después tenés una gran incidencia en el número final de los precios regulados, lo cual explica por qué el dato de mayo va a estar cerca del 5 o 6%”.

“La clave es que van a empezar a impactar algunas paritarias, donde habrán aumentos salariales del 10%, que van a permitir estar por encima de esta inflación pero no va a recuperar esa caída brusca que hubo de casi 30%”, expresó Tosi. A modo de cierre, dijo que, “si bien algunos trabajadores van a estar mejor porque van a estar con una inflación más baja, lo cierto es que no han recuperado toda esa pérdida de poder adquisitivo”.