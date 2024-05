La República Islámica de Irán declaró cinco días de luto por la muerte del presidente Ebrahim Raisi, un ultraconservador en el poder desde hacía tres años y que era considerado uno de los favoritos para suceder al ayatolá Ali Jamenei. Se espera que el entierro, que se celebrará el miércoles, sea masivo y que el país celebre elecciones dentro de 50 días.

Pero la prematura muerte de Raisi, de 63 años, también abrió un periodo de incertidumbre política en Irán, en un momento en el que la región está sacudida por la guerra en la Franja de Gaza entre Israel y el movimiento palestino Hamás, un aliado de la República Islámica, y podría conducir a un aumento de las ejecuciones de disidentes, advirtieron expertos.

Tras la muerte de Ebrahim Raisi, el ayatolá "aumentará las atrocidades y las ejecuciones"

El helicóptero Bell 212 en el que viajaba Raisi perdió el contacto el domingo por la tarde cuando sobrevolaba una región montañosa de Irán con condiciones meteorológicas difíciles, con lluvia y una densa niebla.

Hossein Abedini, representante adjunto del Consejo Nacional de Resistencia de Irán (CNRI) en el Reino Unido, advirtió que es probable que el Líder Supremo de Irán tome medidas extremas para mantener el control de su país, mientras los iraníes contrarios al régimen encendieron fuegos artificiales y bailaron para celebrar la muerte de Raisi.

"Para permanecer en el poder, Jamenei aumentará absolutamente las atrocidades y las ejecuciones de su propio pueblo para contener la disidencia dentro del país", dijo Abedini al diario británico The Sun. "También intensificará sus actividades terroristas en Medio Oriente a través de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), Hezbolá y los hutíes".

De Hamas y Maduro a Rusia y la India, cómo reaccionó el mundo a la muerte del presidente iraní Ebrahim Raisi

"El régimen intensificará su doble táctica de silenciar al público en casa con medidas represivas mientras libra la guerra fuera del país", dijo Abedini, que advirtió que Jamenei adoptará una "política muy agresiva" para intentar mantener su dictadura en el poder.

"También intentará adquirir una bomba nuclear ahora más que nunca", agregó. "El terrorismo ha sido el principal pilar de Irán y, para mantener su posición teocrática, Jamenei será más brutal y todas las facciones de su régimen -el CGRI, Hezbolá y los hutíes- están todas unidas y comprometidas con un mayor belicismo".

Kasra Aarabi, directora del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) en el Instituto United Against Nuclear Iran, advirtió que el "caos de élite" es inevitable con el régimen ahora en "modo de pánico total".

"Jamenei estará extremadamente preocupado por esto, empoderando a los absolutistas más ideológicos en todos los ámbitos", dijo Aarabi. "Ahora el régimen será plenamente consciente de esto, así que esperemos en las próximas 24 a 48 horas una presencia fuertemente vigilada en las calles. Incluso más vigilada que antes".

Irán confirmó la muerte de su presidente Ebrahim Raisi en el accidente de helicóptero

Ali Ansari, profesor de estudios iraníes y miembro del grupo de expertos RUSI, advirtió que habrá "muchas maniobras" por el poder en Irán tras la muerte de Raisi. "Creo que la gente observará con mucha atención cómo el sistema básicamente se devora a sí mismo vivo", dijo.

Otros analistas internacionales piensan que la muerte de Raisi podría provocar un período de inestabilidad política en Irán, pero que es poco probable que cambie la política exterior de Irán o su papel en Oriente Medio y apuestan por la continuidad de la política exterior de la república islámica, que es dominio del ayatolá Jamenei y del secreto Consejo Supremo de Seguridad Nacional.

"Puede surgir un sucesor que sea tan conservador y leal al sistema como lo fue Raisi", dijo Ali Vaez, especialista en Irán del International Crisis Group. "En política exterior, el líder supremo y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica seguirán dominando las decisiones estratégicas", afirmó en la red social X, anticipando "más continuidad que cambio".

Farid Vahid, experto en Irán de la Fundación Jean-Jaures, afirmó que " Raisi estaba absolutamente en sintonía con el Cuerpo de Guardias", lo que "ha dejado mucho espacio y libertad a los Guardias en la región".

Con Raisi, "la toma de decisiones fue muy fluida porque estaba completamente subordinado al líder", explicó Vahid. "La cuestión para los conservadores iraníes es encontrar a alguien que sea elegido... y que no les cause demasiados problemas".

No habrá cambios en el régimen mientras el ayatolá Jamenei "esté vivo"

La muerte de Raisi se produce en un momento en que aumentan las tensiones entre la república islámica e Israel tras el inicio de la guerra en Gaza tras los ataques de Hamás contra Israel el 7 de octubre.

Esas tensiones alcanzaron su punto máximo a mediados de abril, cuando Irán llevó a cabo un ataque sin precedentes contra Israel, lanzando 350 drones y misiles, la mayoría de los cuales fueron interceptados con la ayuda de Estados Unidos y otros países aliados.

Murió Ebrahim Raisi: accidente de helicóptero, horas de intensas búsquedas y la confirmación de su fallecimiento

Teherán también apoya al llamado Eje de Resistencia contra Israel, una red de grupos armados que incluye a Hezbollah en el Líbano, el movimiento islamista palestino Hamás y los rebeldes hutíes en Yemen.

"Será (el) status quo", dijo Jason Brodsky, experto del Middle East Institute, sobre las relaciones de Irán con estos grupos.

"El IRGC informa al líder supremo y actúa como enlace con Hezbolá, los hutíes, Hamás y las milicias de toda la región. El modus operandi y la gran estrategia de la república islámica seguirán siendo los mismos", le dijo a la BBC. "Quien toma las decisiones estratégicas en el sistema es el líder supremo, el presidente es quien lo implementa".

Irán niega que quiera adquirir armas nucleares, pero ya no cumple con sus compromisos en virtud del acuerdo de 2015 con las potencias mundiales que limitó sus ambiciones nucleares a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales.

Ebrahim Raisi: el presidente y clérigo ultraconservador de Irán fallecido en accidente de helicóptero

El pacto, conocido por el acrónimo JCPOA, se vino abajo después de la retirada unilateral de Estados Unidos bajo el entonces presidente Donald Trump en 2018, que llevó a la reimposición de sanciones aplastantes a Irán.

El veterano negociador nuclear de Irán, Ali Bagheri, fue nombrado ministro interino de Asuntos Exteriores en sustitución del máximo diplomático Hossein Amir-Abdolahian, que también murió en el accidente de helicóptero.

"El Ministerio de Asuntos Exteriores iraní ya tiene un nuevo jefe y la misma prioridad: las negociaciones sobre el programa nuclear", afirmó Hasni Abidi, director del Centro de estudios e investigaciones para el mundo árabe y mediterráneo en Ginebra.

Agregó que la búsqueda del próximo líder supremo –y no la muerte del presidente iraní– cambiaría las reglas del juego. "Raisi era el futuro líder. Tenía el apoyo de todos los elementos del sistema", afirmó.

Farid Vahid dijo, por su parte, que sólo habría un cambio radical en la política exterior de Irán hacia Israel o Estados Unidos o hacia su programa nuclear si había "un cambio de régimen". "La muerte de Raisi puede traer algunos matices, algunas diferencias", afirmó, pero no se deben esperar cambios importantes "mientras el líder esté vivo y los guardias estén ahí".

El nuevo presidente interino fue sancionado por "actividades nucleares" y acordó suministrar a Rusia un arsenal mortífero para atacar a Ucrania

Mohammad Mokhber

El helicóptero Bell 212 en el que viajaban Raisi, el canciller, el gobernador de la provincia de Azerbaiyán Oriental, el principal imán de la región, el jefe de seguridad del presidente y tres tripulantes, perdió el contacto el domingo por la tarde cuando sobrevolaba una región montañosa de Irán.

Bajo condiciones meteorológicas difíciles, con lluvia y una densa niebla, los cuerpos de rescate recuperaron los cuerpos de los pasajeros, que fueron trasladados a Tabriz, gran ciudad del noroeste, y el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes ordenó abrir una investigación sobre la causa del accidente.

Accidente de helicóptero: las últimas imágenes y quiénes acompañaban al presidente iraní

Considerado como ultraconservador y conocido por opositores como "El Carnicero", el ex fiscal general de Teherán y ex fiscal general del país fue elegido el 18 de junio de 2021 en la primera vuelta de unos comicios marcados por una abstención récord para unas presidenciales y por la ausencia de una oposición de peso.

Ataviado siempre con un turbante y un largo abrigo negro religioso, su gobierno se vio sacudido por una crisis económica profundizada por las amplias sanciones estadounidenses y por protestas masivas a raíz de la muerte de Mahsa Amini, una joven kurda detenida por no respetar el código de indumentaria del país.

En esas manifestaciones, una represión de seguridad que duró meses provocó la muerte de más de 500 personas y la detención de más de 22.000. En marzo de este año, un comité investigador de las Naciones Unidas encontró que Irán era responsable de la violencia física que llevó a la muerte de Amini.

"La nación iraní ha perdido a un servidor sincero y valioso", declaró Jamenei, que como Líder Supremo de Irán tiene la última palabra en todos los asuntos de Estado se apresuró a garantizar que el régimen continuará con normalidad y designó como presidente interino al primer vicepresidente, Mohammad Mokhber, que formará parte de un consejo de tres personas que debe organizar una nueva elección presidencial.

Mokhber había sido sancionado por Occidente por "actividades nucleares" y formó parte de un equipo de funcionarios iraníes que visitaron Moscú en octubre para acordar el suministro de un arsenal mortífero de misiles y drones a Rusia para presionar en su continuación de la invasión de Ucrania, según una investigación de Reuters.

En 2010, la Unión Europea incluyó a Mokhber en una lista de personas y entidades sancionadas por su presunta participación en "actividades nucleares o de misiles balísticos". Dos años después, lo eliminó de la lista.

En 2013, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos añadió al Setad, un fondo de inversión de propiedad estatal dirigido por Mokhber pero bajo el control directo del Líder Supremo, y 37 empresas que supervisaba a una lista de entidades sancionadas.

En Rusia, que depende de Irán para el suministro de drones y misiles kamikazes para su guerra en curso contra Ucrania, el presidente Vladimir Putin rindió homenaje a un "político notable" y "verdadero amigo de Rusia"

Los voceros del Kremlin se apresuraron a culpar a Occidente e Israel por el accidente de helicóptero y el corresponsal de guerra ruso Semyon Pegov incluso afirmó que había un "rastro de Londres" hasta el helicóptero destrozado.

"Cuando hablo de un posible rastro israelí, no significa que no exista ningún rastro británico, estadounidense o turco", dijo. "Israel era una parte interesada y tenía la capacidad técnica para llevar a cabo este ataque terrorista. Pero no creo que Tel Aviv hubiera dado un paso tan radical sin consultar e informar a camaradas de alto rango de la OTAN".

Sergey Kolyasnikov, autor del canal pro-guerra Zergulio en Telegram, afirmó: "Estados Unidos y Gran Bretaña continúan comportándose como punks que no son rechazados y, como resultado, están perdiendo sus costas. Tanto en política exterior como en la confrontación con Rusia, donde a Occidente no le va tan bien, adoptaron medidas radicales".

"Si Israel puede matar a generales iraníes en la embajada iraní en Siria, y Estados Unidos puede matar al general de de la Guardia Revolucionaria Qassem Soleimani en Irak, entonces ¿por qué no pueden matar a primeros ministros y presidentes intratables? Después de todo, todo está permitido", cuestionó.

El bloguero ruso afirmó que "los políticos prorrusos y prochinos en Occidente deberían redoblar su precaución y seguridad".

La situación iraní es observada de cerca por la comunidad internacional, en especial por Estados Unidos, Rusia, China y los países vecinos.

A través de un comunicado del portavoz del Departamento de Estado Matthew Miller, Estados Unidos ofreció sus "condolencias oficiales" pese a la enemistad entre ambos países y a que Raisi estaba en la lista negra de sancionados. Y agregó: Reafirmamos nuestro apoyo al pueblo iraní y su lucha a favor de los derechos humanos y las libertades fundamentales".

El secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, afirmó que las fuerzas estadounidenses no cambiaron de postura tras el accidente en Irán, adversario de larga data de Washington: "No veo necesariamente un impacto más amplio en la seguridad regional", dijo Austin.