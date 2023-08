Quién es el Caputo que está cerca de Javier Milei

En el entorno de máxima confianza de Javier Milei hay un Caputo. Se trata de Santiago, un consultor político de 38 años a quien definen como "un gran amigo" del libertario. En el mundillo de la rosca su nombre empezó a circular hace algunos meses y, en las últimas semanas, dirigentes de distintos espacios lo empezaron a mencionar -en off- como uno de los asesores más relevantes de La Libertad Avanza. Y, como era de esperar, su parentesco con Nicolás Caputo, "el hermano del alma de Mauricio Macri", alimentó todo tipo de especulaciones.

En el entorno de los amigos niegan que Santiago tenga un rol formal en la campaña y subrayan que la jefa es Karina Milei, aunque reconocen que hablan prácticamente a diario y el joven suele darle su opinión al candidato. Milei lo escucha porque sabe que tiene experiencia en consultoría. Caputo trabajó durante varios años en el equipo de Jaime Duran Barba en los inicios del macrismo y, aunque luego se alejó, nunca abandonó la política. Su último trabajo fue en Paraguay, donde trabajó en la campaña presidencial del Partido Liberal.

Gurúes 2023: los cerebros de las campañas

Sin embargo, la supuesta confusión de su papel en la campaña de Milei no altera los ánimos entre sus allegados. Solo ponen el grito en el cielo cuando se hace referencia al paretezco de Santiago con Nicolás Caputo y Luis "Toto" Caputo. "Son familiares lejanos y prácticamente no tienen vínculo. Habrán hablado tres veces en los últimos seis años como mucho", repiten.

Santiago es hijo de Claudio Caputo, primo segundo del empresario y del exministro de Finanzas del macrismo. También es familiar lejano de Dante Caputo, quien fue el canciller de Raúl Alfonsín. "Pero son ramas distintas", repiten. Y aclaran, además, que no solo no hay vínculo afectivo sino que no tienen ningún negocio en común.

El Caputo libertario

Santiago Caputo conoció a Javier Milei a través de Ramiro Marra. El consultor y el candidato a jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fueron compañeros de colegio y el dirigente supo que podía haber sintonía entre el libertario y su amigo porque compartían los pensamientos del liberalismo. Apenas se conocieron se llevaron bien.

En la actualidad, Santiago es una de las personas de mayor confianza de Milei. Estuvo el 13 de agosto en el búnker de La Libertad Avanza en el Hotel Libertador . Unos días antes lo habían invitado a "vivir en carne propia el fenómeno" y participó del "Tour de la libertad en Mendoza".

Ese día Santiago se subió a la camioneta y "agitó con la marea de gente" que se había acercado a saludar. Desde hace tiempo no tiene dudas: está convencido de que la Argentina necesita que gane Milei. "Hay que hacer un borrón y cuenta nueva", suele decirle a sus conocidos.

Según contó Revista Noticias, "Caputo tuvo la ventaja que cuando llegó al equipo de campaña de Milei, ya estaba Mario Russo, que trabajó el concepto de confrontar con 'la casta', una marca registrada en los discursos de Milei, creada por Ramiro Marra". En La Libertad Avanza relativizan la información aunque un viejo conocido de Santiago se ríe y asegura: "Él es el asesor, pero si le preguntan va a decir que no".

A tono con todo el discurso mileísta, "Santiago tiene una mirada crítica y pesimista de la política argentina" y cree que es momento de cambiarlo todo. Pero no siempre fue así.

Del macrismo al mileísmo

En el 2010 un conocido introdujo a Santiago Caputo en el mundo de la consultoría y le presentó a Jaime Duran Barba. El joven había tenido un intento en la facultad de Ingeniería y después cursó Ciencias Políticas en la Universidad de Buenos Aires, pero no terminó. De todas formas, se sumó al equipo del ecuatoriano y trabajó con él unos cuantos años.

No queda claro qué participación tuvo cuando Mauricio Macri llegó a la Presidencia en el 2015. Alguien que lo conoce dice que por aquellos años "trabajó indirectamente" con el Gobierno de Cambiemos, pero que pronto comenzó a tener una mirada negativa sobre su gestión. De hecho, esa habría sido la razón por la que tomó distancia del equipo de Duran Barba aunque, entre los suyos, sigue hablando con respeto y admiración por quien supo ser el consultor estrella de Macri.

Jaime Durán Barba: "Un gobierno de Javier Milei puede ser una catástrofe"

El alejamiento definitivo del macrismo, sin embargo, se dio cuando apareció en el horizonte otra opción. Hasta mediados de la cuarentena, Santiago todavía pensaba que el líder del Pro podía reconstruirse y competir en estas elecciones.

Santiago Caputo trabaja por su cuenta y en su entorno dicen que la desconfianza en la Argentina lo llevó a tener prácticamente todos sus clientes en el exterior. Durante dos años su vida estuvo dividida entre Buenos Aires y El Salvador, cuando participó de la campaña de un partido. "No el de Bukele. De unos opositores a Bukele", aclaran.

Su último trabajo fue en Paraguay con la campaña presidencial de Efraín Alegre y su compañera de fórmula, Soledad Núñez. En particular, sus tareas estaban orientadas a la figura de la candidata a la vicepresidencia.

Carlos Maslatón, sobre Milei: "Si es presidente no va a hacer nada de lo que prometió o se va en 3 meses"

Santiago intentó mantener el perfil bajo, pero sabía que en algún momento alguien iba a prestarle atención. El año pasado su apellido estuvo asociado a un sector de los libertarios cuando se supo que Rossana Caputo, la hermana de "Toto", había contratado a Jonathan Morel, de Revolución Federal, cuando comenzó la investigación por el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner. El asunto siempre reaparece. De hecho, hace apenas un mes se supo que la querella de la causa pidió que se indague a la mujer.

"Para él es un karma ser Caputo. Que se dedique también a la política es una coincidencia", aclara un conocido. Como si fueran Pérez, García o González, parece que en el pequeñísimo mundo de los poderosos el apellido Caputo demasiado muy común.