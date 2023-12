Tras resolver unos temas con la justicia, finalmente se confirmó la presencia de Santiago Bausili al frente del Banco Central, algo que fortalece la postura de Luis Caputo debido a que representa un hombre de su confianza. El proceso de transición ya comenzó y se empezarán a definir ciertas cuestiones con respecto al cierre del Central y lo que esté ligado a la dolarización. Esta información estuvo en manos de la periodista y conductora de Canal E, Alejandra Gallo.

“Santiago Bausili va a ser el nuevo timonel del Banco Central de la República Argentina. Confirman fuentes de la autoridad monetaria que hoy mismo comenzarán a trabajar los equipos de transición”, comentó Alejandra Gallo. “Santiago Bausili es un hombre de absoluta confianza del futuro ministro de economía Luis Caputo y tiene el perfil que Caputo necesita para conducir los destinos del Banco Central”, agregó.

Posteriormente, Gallo planteó: “Esta designación lo fortalece a Caputo porque Bausili es alguien de su absoluta confianza, alguien que hasta ayer tenía algunos temas en la justicia que resolver. Luego, manifestó que, “había sospechas respecto del manejo de información pública, de esto fue absuelto y ayer a última hora de la tarde se confirmó este nombramiento”.

“Hubo una danza de nombres enorme, una lista larguísima de economistas de todo tipo para presidir el Banco Central”, sostuvo la conductora, que después completó: “Algunos dicen con cierta maldad en el mercado financiero que fue un intento de debilitar la designación de Caputo, quien después de la ratificación de Bausili, se constituye en un funcionario muy fortalecido y que nada tiene que ver con la dolarización”.

El nombramiento de Bausili garantiza que en Argentina no habrá dolarización

Por otro lado, la periodista señaló: “Si hay algo que Bausili garantiza como futuro conductor del Banco Central es que no habrá dolarización en la Argentina”. Sobre la misma línea, remarcó que, “esto quiere decir que no van a circular los dólares en la cotidianeidad, no quiere decir que no haya eventualmente la posibilidad de una seudoconvertibilidad, es decir, alguna paridad entre el peso y el dólar”.

“El Banco Central, con la designación de Bausili, va a seguir existiendo”, expresó Gallo. “Si hay algo que garantiza la designación de este funcionario al frente del Banco Central es que la autoridad monetaria va a continuar manejando la emisión monetaria, la base monetaria con los billetes en circulación y la tasa de interés”, concluyó.