Municipalidad buscará sostener ingresos y anclar paritaria a recaudación

El equipo del intendente Daniel Passerini ya pasó su primera semana de gestión en la Municipalidad de Córdoba. Es un aterrizaje que ya tiene varios aspectos para mostrar, pero que todavía se está acomodando en otros sentidos. Porque si bien hay mucho de continuidad en esta gestión, lo cierto es que también hay un recambio de nombres y funciones, en parte buscado, en parte consensuado con el equipo del gobernador y exintendente Martín Llaryora que se llevó una buena cantidad de su tropa cercana a la gestión provincial.

Así, se podría decir que hay un mix entre continuidad y nuevos rostros, muchos de los cuáles vienen de desempeñarse en el día a día del Concejo Deliberante, donde Passerini se hizo fuerte en los 4 años previos.

Nueva estructura. Al margen de los nombres, que ya se oficializaron el lunes pasado, entre las novedades importantes se destaca la incorporación de una Secretaría de Seguridad Municipal y Prevención Comunitaria (a cargo de Claudio Vignetta) y una “súper secretaría” de Administración Pública y Capital Humano que comandará Sergio Lorenzatti.

Lorenzatti fue la mano derecha de Passerini en el Concejo y antes de ese espacio municipal fue director en la Subsecretaría de Cooperativas y Mutuales de la Provincia de Córdoba. En su poder Lorenzatti abarcará las exsecretarías de Administración Pública y de Economía y Finanzas.

Economía y Finanzas (que dirigía Guillermo Acosta, actual ministro de Llaryora) se “desagrega en dos subsecretarías: Finanzas y Presupuesto, con el economista y asesor del Concejo Deliberante Guillermo Pizarro; e Ingresos Públicos, bajo gestión de Magalí Díaz.

“La perspectiva que tenemos todos, va a ser un año difícil, duro. En la Muni estamos planteando cierta austeridad y control del gasto porque si la situación se complica hay caída del nivel de actividad, se recaudan menos impuestos y vamos a recibir menos de Nación. No va a ser fácil. Ojala nos equivoquemos y ojala en 6 meses, como dice Milei”, comenta un funcionario municipal.

Diagnóstico y rumbo. Por estos días el equipo económico de Passerini está terminando de conocer los números finos de la gestión para saber cómo cierra el 2023 en términos de ingresos, egresos, flujo de caja, deuda y compromisos con proveedores. A partir de allí se plantearán la hoja de ruta detallada con los números sobre la mesa para encarar lo que aparece como un muy complejo 2024.

Hay, sin embargo, algunas definiciones que se instalan más allá de los números. Tal vez una de las más importantes sea la definición política y económica que puede marcar el tono y rumbo de la gestión: “austeridad y control del gasto, austeridad y control del gasto”, es un slogan que se repetirá como un mantra durante los primeros meses.

¿Y en qué se plasmará? Más allá de áreas puntuales hay un objetivo que la nueva gestión no quiere perder, y es mantener la relación de gastos salariales sobre el total de los egresos en un orden del 50%. Haber logrado ese número –producto de recorte de horas extras y adicionales no remunerativos desde la pandemia- fue uno de los logros que más gusta exhibir a los llaryoristas. Y se plantea como el principal desafío para la gestión de Passerini en vista de una inflación creciente y un horizonte de posible retracción de ingresos.

En esa línea, una de las definiciones claves será que los aumentos y negociaciones paritarias con el Suoem establezcan un parámetro firme y particular para lo que viene: “va a haber que ajustar, se están reduciendo gastos, se redujeron secretarias. Las finanzas públicas, en todos los niveles, son como en tu casa, no podes gastar más de lo que te entra. Si cae el nivel de actividad te cae el nivel de ingresos públicos, uno recauda de las distintas actividades”, apuntan desde el Palacio 6 de Julio.

Y completan con la idea de que los incrementos salariales no acompañarán la inflación, sino la recaudación: “no aumentar más allá de lo que aumente la recaudación, es lo más lógico. Si los sueldos me impactan en un 40% de ingresos que no sea más que eso, porque si los ingresos no acompañan la inflación en algún momento te vas comiendo el presupuesto, vamos a ver qué pasa, va a ser un año difícil”.

Para esa negociación clave ya están los funcionarios definidos: Sergio Lorenzatti es quien comandará el diálogo desde un terreno político con el Suoem, asistido por la subsecretaría de Presupuesto de Guillermo Pizarro.

Triángulo de gestión económico

