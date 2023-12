"Ridículo": el director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA cruzó a Alberto Fernández por el 40% de pobreza

Luego de que el presidente saliente, Alberto Fernández, cuestionara la medición oficial que se hace del índice de pobreza, señalando que no cree que llegue al 40.1% que señala el Indec porque la gente “miente”, el director del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, Agustín Salvia, opinó que “poner en discusión la pobreza en este momento no sólo parece raro o extraño, se acerca al ridículo”.

Alberto Fernández sostuvo este domingo que cree “que la pobreza está mal medida, si hubiera semejante cantidad de pobreza, la Argentina estaría estallada”. "Se mide la pobreza por una encuesta, y las encuestas han mostrado su falibilidad", graficó y añadió: “Yo temo que la gente no diga toda la verdad, porque si le preguntas a una persona y te dice ‘tengo un plan’, de ahí en más empieza a mentir porque tiene miedo de que se lo quiten”.

Al respecto, Agustín Salvia planteó en diálogo con LN+ este martes que “para una Argentina que viene teniendo un proceso de tanta decadencia y postergación, hay incluso indicadores por arriba de los problemas de ingresos que marcan pobreza por arriba del 40%”. “Bastante tiene que luchar la gente para garantizar un ingreso de subsistencia que la deja en la pobreza”, le recriminó el director del Observatorio de la Deuda Social al presidente Fernández y lanzó: “Poner en discusión la pobreza en este momento no sólo parece raro o extraño, se acerca al ridículo”.

Alberto Fernández: "Si hubiera semejante cantidad de pobreza, la Argentina estaría estallada"

Si bien reconoció que “toda estadística y medición tienen sus problemas”, que “la construcción de las mediciones de pobreza son insuficientes para evaluar carencias o privaciones en el espacio del desarrollo humano” y que “existen segmentos que subdeclaran ingresos y otros que tiene dificultades para evaluar cuánto ganan”, para Salvia el problema no radica en que “la gente diga mentiras o la verdad en función de sus ingresos” o “en cómo se hagan las mediciones”. “En todo caso, es un problema de políticas”, apuntó.

“No es un problema de que la gente mienta o diga la verdad en función de sus ingresos, bastante tiene con luchar todos los días (contra la inflación), saliendo a trabajar para pelearla y garantizar un ingreso de subsistencia que a muchos de ellos no les permite salir de la pobreza, pero por lo menos cubren las canastas básicas”, declaró el especialista y comentó que hoy, el 44% de los hogares reciben una transferencia de ingresos o una asistencia pública, pero aun así no es suficiente porque “salen de la indigencia, pero no de la pobreza”.

Por último, el director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA indicó que, de calcularse la pobreza en función del nivel de ingresos de una persona y alguna carencia básica que pueda sufrir en materia educativa, de salud, vivienda o servicios, la cifra del 40.1% “ascendería al 65%”. Asimismo, reveló que la cifra alcanza el 50% de la población cuando “considerás dos carencias o más”.

Alberto Fernández aceptó una masiva renuncia de funcionarios: quiénes se van antes de la asunción de Milei

Juan Grabois también cruzó a Alberto Fernández por sus dichos sobre la pobreza

El líder de la UTEP y exprecandidato presidencial, Juan Grabois, cruzó en duros términos al presidente Alberto Fernández este martes por la situación social del país y señaló que "la Argentina sí está estallada", aunque afirmó que la Nación "no explota, sino que implota". En una carta pública al mandatario, publicada en su cuenta de la red social X, antes conocida como Twitter, subrayó que los indicadores sociales actuales "son objetivamente peores" que al momento de su asunción, en diciembre de 2019.

"Todo indica que para diciembre los números serán aún más alarmantes", alertó el abogado. Frente a la crítica de Alberto Fernández, el exprecandidato presidencial indicó que "el sistema de medición es exactamente el mismo". "Esta es la realidad que es la única verdad. Hay que hacerse cargo. La Argentina sí está estallada, Alberto... sólo que ya nos acostumbramos; no explota, implota. Hace menos ruido, pero la gente se desangra por dentro", lanzó.

Juan Grabois: "Me parece una bajeza gorila"

"Que no puedas explicarte las cifras de pobreza en un contexto de crecimiento del empleo, en una economía con la mitad de su fuerza de trabajo informalizada o registrada bajo modalidades precarias como el monotributo, es realmente un problema grave de comprensión", continuó y arremetió: "Que además digas que los índices de pobreza se explican porque los pobres subdeclaran sus ingresos ya me parece una bajeza gorila”.

"Esa mentalidad —los pobres mienten, los pobres compran dólares, viajan en yate, reciben demasiado, las organizaciones sociales son un obstáculo— precisamente, explica en cierta medida por qué aumentó el PBI y no se redujo la pobreza". En ese sentido, Grabois bramó por el hecho de que "se cuentan las costillas de cada pobre" y "se ponen a las organizaciones sociales el chivo expiatorio del drama económico que las hizo nacer".

