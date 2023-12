En España dicen que Alberto Fernández fue tentado para ser asesor de Pedro Sánchez

El presidente saliente Alberto Fernández tiene varias propuestas laborales en España, donde incluso podría trabajar como asesor del presidente del gobierno Pedro Sánchez, asegura este domingo el diario madrileño El Mundo.

“Recientemente, el todavía presidente de Argentina, Fernández desveló su intención de afincarse en España, donde asegura que tres universidades le han hecho ofertas como profesor”, recordó el diario en una nota titulada “Alberto Fernández se muda a España con su familia ‘woke’ y su admirado Sánchez”.

“No es extraño que Fernández huya de vivir bajo los enemigos del populismo de izquierdas que representa. Tampoco que haya elegido España, donde se sentirá como en casa dada su admiración y coincidencias políticas con Pedro Sánchez, de quien se ha rumoreado que puede convertirse en asesor”, asegura la nota firmada por la periodista Consuelo Font.

El que es presidente de la Nación hasta el 10 de diciembre afirmó recientemente tener “algunas propuestas” laborales como “volver a dar clases” en España. “Me parece que está bien que tome distancia. Felipe González decía que los expresidentes somos floreros chinos, porque somos valiosos pero no saben adonde meternos”.

“Hay que dejar que el que llega pueda trabajar sin tener eso que uno tuvo desde el primer día, que fue el acoso permanente de no dejarnos hacer”, dijo en entrevista con el diario español El País.

Dos días después, entrevistado por PERFIL, Fernández dijo que no tenía “muy claro” lo que piensa hacer después del 10 de diciembre: “Lo que sí sé es que el día que decidí no ser candidato, empecé a preparar mi futuro, y sí, efectivamente me llegaron ofertas de universidades españolas para que vaya allí durante un tiempo”.

“Me parece que es una posibilidad, pero eso no significa radicarme en España, significa estar un tiempo, y seguir atendiendo mis temas en Argentina, porque mi vida seguramente seguirá transcurriendo en Argentina”, agregó.

Este domingo, entre tanto, Fernández confirmó que estará presente en la jura de su sucesor, Javier Milei, el próximo domingo porque “es lo que corresponde”. “Es lo que corresponde, uno no es demócrata según le gusten los resultados de las elecciones, uno simplemente es demócrata y uno respeta las instituciones. Lo voy a hacer porque corresponde”, dijo en declaraciones a la agencia NA.

ds