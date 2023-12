El presidente Alberto Fernández prepara su último viaje como Jefe de Estado antes de entregar el poder al mandatario electo Javier Milei. Su destino será la Cumbre del Mercado Común del Sur (Mercosur) en Río de Janeiro, Brasil, que se llevará a cabo el miércoles y jueves próximos, en lo que será además su última actividad al frente del Ejecutivo nacional antes de la finalización de su gestión el 10 de diciembre.

La cumbre se realizará en el Museo del Mañana de Río de Janeiro. El presidente estará acompañado por la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales de Cancillería, Cecilia Todesca Bocco, informaron a Télam fuentes oficiales. Por su parte, el canciller Santiago Cafiero no podrá participar del encuentro porque deberá quedarse en Buenos Aires para trabajar en el proceso de transición.

Durante la cumbre del bloque integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay se realizará el traspaso de la presidencia pro tempore del Mercosur del país anfitrión a Paraguay, que ocupará la titularidad durante el primer semestre de 2024. Asimismo, se anunciará la adhesión de Bolivia como miembro pleno del bloque económico, después de la ratificación por parte del Senado de Brasil el martes pasado. Actualmente, Bolivia es un estado asociado al Mercosur, misma condición de Chile, Perú y Colombia.

Por su parte, Uruguay propondrá celebrar una reunión con China, en momentos en que Montevideo busca firmar un Tratado de Libre Comercio (TLC) con el país asiático. El presidente uruguayo Luis Lacalle Pou planteó que su país quiere posicionarse como "un interlocutor válido" en el bloque del Mercosur y también en América Latina. "Queremos que el año que viene se dé la reunión de la Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) con China y Uruguay va a ofrecer ser anfitrión", señaló.

Según fuentes citadas por Bloomberg, la firma del acuerdo entre la UE y el Mercosur se postergaría al menos hasta que Javier Milei asuma la presidencia.

La mayor expectativa está puesta en la posibilidad de cerrar el acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, del que todavía las negociaciones están en curso. Al respecto, la futura canciller Diana Mondino, quien la semana pasada estuvo en Brasil para entregar una carta de invitación al mandatario de ese país, Luis Inácio Lula da Silva, para la asunción de Milei, destacó los beneficios de ese entendimiento y las "monumentales" oportunidades comerciales que trae para la Argentina.

"Agradeceríamos que Alberto Fernández, como presidente saliente, pueda concretar el acuerdo entre el Mercosur y la UE", remarcó Mondino el jueves último, al exponer en la 29º Conferencia organizada por la Unión Industrial Argentina (UIA). Asimismo, la futura funcionaria se reunió el viernes con Amador Sánchez Rico, embajador de la UE en la Argentina, para "repasar temas de interés mutuo, incluyendo el acuerdo UE-Mercosur", refirió el propio diplomático.

Lula dialogó también el viernes último con la titular de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sobre las negociaciones para cerrar ese acuerdo. Lo hizo en Dubai, en los márgenes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2023, la COP28, donde Von der Leyen le expresó al mandatario brasileño que "la UE está comprometida con cerrar este acuerdo".

Ambas partes "trabajan de forma intensa y constructiva" y han logrado "importantes avances en los últimos meses", según un portavoz de la Comisión Europea, Ölof Gill. "Las negociaciones seguirán con espíritu constructivo y con la ambición de terminarlas lo antes posible", añadió.

No obstante, según fuentes citadas por la agencia de noticias Bloomberg y reproducidas por Europa Press, ese tratado de libre comercio no se firmará el 7 de diciembre y se aplazará al menos hasta después de que Milei tome posesión del poder. Tras ese cambio de última hora, la delegación de la UE, liderada por el vicepresidente económico y responsable de Comercio, Valdis Dombrovskis, no viajará a Río de Janeiro para asistir a la cumbre de Mercosur, según las fuentes citadas por Bloomberg. Tampoco lo hará Von der Leyen, según precisaron sus voceros a Télam.

Luis Inácio Lula da Silva adelantó que "si no hay acuerdo (...) va a ser evidente de quién es la culpa", haciendo referencia a Francia.

A pesar de la expectativa en torno al acuerdo entre ambos bloques, Lula pareció insinuar este domingo que su par francés, Emmanuel Macron, será responsable si la UE y el Mercosur no pueden cerrar su acuerdo de libre comercio, luego de que el líder europeo afirmara que se opone al pacto.

En diálogo con la prensa en Dubái, el mandatario brasileño indicó que este sábado se reunió con Macron al margen de la conferencia de cambio climático COP28 porque conocía los reparos del presidente francés al acuerdo y quería convencerlo de cambiar de postura. Al respecto, contó que le pidió a su par que "abriera el corazón" y pensara que los países de América del Sur y el Mercosur son "países pobres, países pequeños". "Bueno, no pensó", declaró sobre su par francés.

"Si no tuviéramos acuerdo, paciencia. No es por falta de voluntad. Lo único que tiene que quedar claro es que no digan más que es por culpa de Brasil o por culpa de América del Sur", señaló Lula. "Si no hay acuerdo, por lo menos va a ser evidente de quién es la culpa", insistió.

"Asuman la responsabilidad de que los países ricos no quieren hacer un acuerdo por la perspectiva de tener que hacer concesiones, ¿entienden?. Nosotros no estamos colonizados. Somos independientes. Solo queremos ser tratados con el respeto de países independientes que tienen cosas para vender, y las cosas que tenemos para vender tienen precio. Lo que nosotros queremos es un cierto equilibrio", agregó el mandatario brasileño.

Luego del encuentro, Macron, cuyo país fue siempre el más reacio al acuerdo de la UE, afirmó a periodistas que estaba en contra del acuerdo porque no era bueno para nadie, se negoció hace mucho tiempo y "no toma en cuenta la biodiversidad y el clima" y solo desmantela aranceles.

El acuerdo entre la UE y el Mercosur fue sellado en 2019 tras 20 años de arduas negociaciones. Sin embargo, no fue ratificado debido a las preocupaciones del bloque europeo sobre las políticas ambientales, especialmente de Brasil durante la presidencia de Jair Bolsonaro, que impulsó la deforestación de la Amazonia para favorecer al agronegocio.

En marzo, la UE presentó un instrumento adicional al Mercosur en el que incorporó una serie de exigencias ambientales que podrían perjudicar la exportación de determinados productos de la región, por lo que se encontró con la resistencia de algunos países. Este punto fue considerado por Lula, cuyo país ejerce la presidencia temporal del Mercosur hasta el 7 de diciembre, como una "amenaza", pese a manifestar su intención de cerrar el pacto.

El Mercosur, por su parte, entregó su contraoferta formal a principios de septiembre, tras lo cual la UE aseguró que sigue empeñada en cerrar un acuerdo comercial.