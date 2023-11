“Sinceramente, creo que es preciso que los líderes políticos del mundo tomen decisiones rápidas y con coraje”, declaró Lula da Silva al salir de Catar rumbo a Dubai. Se refería específicamente a la urgencia de efectivizar medidas que detengan el acelerado calentamiento global y las consecuencias catastróficas que ya produce. En la capital de los Emiratos Árabes se inauguró hoy la cumbre número 28 de la Conferencia de Partes sobre los cambios climáticos. Pasaron exactos 28 años desde la primera COP en Berlín, y en estas casi tres décadas hubo gran producción, y profusión, de investigaciones científicas, más una larguísima lista de propuestas y acuerdos, como los de Kioto y París. Pero los resultados están muy próximos de cero.

Las emisiones de gas carbónico (CO2), el mayor promotor del calentamiento global, no solo no alcanzarán las metas de reducción previstas para 2030. No se sabe siquiera si podrán cumplirse en 2040. Es que el “infame” de esta historia, el uso de combustibles fósiles –petróleo, carbón y gas—sigue en rápido aumento, como factor clave de generación de energía para las actividades industriales y para el transporte. Esto indujo a 15.000 científicos de 161 países a firmar una declaración de alerta: “La vida en la Tierra está sitiada, en la medida en que continuamos caminando cada vez más rápido en dirección al colapso ambiental”.

El 2023 podría ser el año más caluroso, pero advierten que el 2024 será peor

Lo cierto es que abundan las contradicciones. Por primera vez, el cartel de petroleras tendrá un pabellón especial en el centro de exposiciones. Y Brasil exhibirá paneles de compañías mineras y petroquímicas. Estos “detalles” indican que las advertencias se las lleva el viento. Un estudio realizado en 20 países productores de combustibles revela que hubo un aumento desmesurado en la explotación de los recursos energéticos responsables por el calentamiento global. Las subas superan con creces los límites fijados en los acuerdos: se observó 460% más de explotación del carbón; 82% adicional en la extracción de gas y 29% en la de petróleo. Esta marca una continuidad de la dependencia de los “bienes energéticos”, principales responsables de los gases estufa. Según afirmó Inger Andersen, directora del programa para el medio ambiente de las Naciones Unidas (PNUMA), ese descontrol “está hundiendo la transición energética necesaria para alcanzar emisiones líquidas cero. Esto coloca en jaque el futuro de la humanidad”.

Inundaciones desastrosas, frecuencias inauditas de ciclones, derrumbes de ciudades, son fenómenos extremos vividos este año. Es el caso de Brasil: sequía inédita en el Amazonas; desbordes de ríos y tsunamis en el sur del país e incendios incontrolables en Pantanal y en la selva amazónica.

Brasil pretende que Javier Milei se disculpe con Lula da Silva antes de iniciar un diálogo bilateral

El futuro de África suena peor: el rendimiento agrícola podrá caer 50% en un futuro próximo por el agotamiento de las fuentes de agua tradicionales. En Asia, según un estudio de UNICEF, 347 millones de niños sufrirán la falta de agua en Afganistán, Bangladesh, India, Nepal, Maldivas, Paquistán y Sri Lanka. Precisamente por eso, en esta COP28 estará en el primer lugar de los temas a discutir el subsidio financiero a las naciones más pobres, para que logren adaptarse a los efectos de los cambios climáticos.

Algunas de los países más ricos declararon hoy que están dispuestos a aportar a un fondo destinado a remediar las pérdidas y daños generados en las regiones pobres por lujos fenómenos extremos. La Unión Europea comprometió 225 millones de euros; Gran Bretaña anticipó que aportará 60 millones de libras esterlinas; los Emiratos Árabes Unidos aportarán 100 millones de dólares y Estados Unidos donará 17 millones de dólares. Habrá que ver si alcanza para atenuar las consecuencias de las hecatombes climáticas en las naciones pobres. Es que según la Organización Meteorológica Mundial no hay ninguna señal de que pueda ser revertida, en los próximos años, la tendencia a la concentración de gases de efecto estufa. La OMM indicó que las emisiones provienen, en 80%, de las economías de los países del G20.

Gi