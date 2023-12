La jura de Javier Milei: cómo, cuándo y dónde será la ceremonia

El presidente electo Javier Milei jura su cargo este domingo 10 de diciembre luego de imponerse en el balotaje ante el ex candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa. A la espera de las últimas definiciones para conocer quiénes estarán en su Gabinete y qué funcionarios se "bajaron", se aguarda por el evento que marca el cambio de gobierno.

Los focos apuntan a cómo se desarrollará el plan económico del líder de La Libertad Avanza, con el dólar y la escalada inflacionaria en la mira, mientras ya se saben algunos detalles de la jura del nuevo Gabinete de gobierno y la ceremonia de traspaso de mando, donde Alberto Fernández le transferirá el poder.

Gabinete de Javier Milei: quiénes son los ocho ministros y seis secretarios confirmados

Cuándo y a qué hora es la asunción de Milei

La asunción presidencial se realizará el próximo domingo 10 de diciembre desde las 11 de la mañana en el Congreso de la Nación. El excanciller Jorge Faurie confirmó que Milei dará “un mensaje a la Nación” desde las puertas del Congreso después de realizar el juramento.

En la ceremonia, Alberto Fernández le entregará los atributos presidenciales, el bastón y la banda presidencial, en la Cámara de Diputados del Congreso Nacional y no en el Salón Blanco de la Casa Rosada, como dicta el protocolo.

Javier Milei y Victoria Villarruel.

Cómo ver la jura de Milei en vivo

La ceremonia se podrá ver por todos los canales periodísticos de televisión abierta que estarán realizando la cobertura. También estará disponible por streaming, desde el canal oficial de Youtube de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina.

Cómo es la jura presidencial

La vicepresidenta saliente Cristina Fernández de Kirchner es la encargada de presidir la jura en el parlamento en Asamblea Legislativa, al ocupar el rol de presidenta del Senado. El paso a paso de la ceremonia de asunción tiene un protocolo estricto a seguir.

La escolta presidencial del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín buscará al presidente electo en su residencia para acompañarlo hasta el Congreso, y estará acompañado en ese trayecto de su compañera de fórmula, Victoria Villarruel.

Milei será recibido en un cuarto intermedio de la sesión y deberá firmar los Libros de Honor del Honorable Senado y de la Cámara de Diputados de la Nación en el “Salón Azul” tras arribar. Milei y Villarruel deberán jurar ante la Asamblea Legislativa por sus puestos hasta el 10 de diciembre de 2027.

Al tomar posesión de su cargo, en manos de la titular del Senado y ante el Congreso reunido, respetando sus creencias religiosas deben "desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente y vicepresidente de la Nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación", indica el artículo 93 de la Carta Magna.

El momento de la jura

Primero la vicepresidenta saliente Cristina Kirchner le tomará juramento a su par entrante, Villarruel, quien luego quedará a cargo de la Asamblea Legislativa.

Desde ese momento, Villarruel tomará juramento a Milei como nuevo Presidente y acto seguido el Escribano Mayor de Gobierno leerá el Acta correspondiente y se procederá a la transmisión de insignias, en la que Alberto Fernández le entregará a su sucesor la banda y el bastón de mando presidencial.

Simbólicamente es el acto de investidura formal aunque, a diferencia de la jura, la entrega de los atributos presidenciales no están previstos de manera legal. La tradición de entrega de atributos quedó fijada en 1960 bajo el Reglamento de Ceremonial de la Presidencia.

Las figuras internacionales que estarán presentes

Entre los presidentes que confirmaron su presencia en la asunción de Milei estarán los mandatarios de Uruguay, Luis Lacalle Pou, de Chile, Gabriel Boric, de Paraguay, Santiago Peña, y de El Salvador, Nayib Bukele. A la presencia del mandatario de Brasil, Lula da Silva, y del expresidente de Estados Unidos Donald Trump, Faurie dijo que “no lo puede descartar todavía”.

También se conoció que estarán el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, y el titular del partido Vox y actual diputado español, Santiago Abascal, mientras que otras figuras todavía no pudieron confirmar aún su presencia.

Entre los mandatarios europeos que dieron el "sí" figuran el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán; el rey de España, Felipe VI; y el presidente de Armenia, Khachaturyan Vahagn.

Quién organiza la ceremonia

El excanciller macrista Jorge Faurie, a cargo de la ceremonia de asunción.

Un grupo de representantes de La Libertad Avanza encabezado por el ex canciller Jorge Faurie está a cargo de la logística para la asunción del 10 de diciembre, ya que el presidente electo irá desde el Congreso a la Casa Rosada tras jurar.

Faurie es otro de los dirigentes que comenzó a trabajar en conjunto con el presidente electo de la mano del ex presidente. En ese marco, el funcionaria comentó que Milei hará dos discursos. "El Presidente jura ante la Asamblea Legislativa, hace un mensaje de duración breve y luego sale y hace un mensaje a la Nación", al estilo de los presidentes estadounidenses.

El ex funcionario de Macri detalló también que cuando llegue a Casa Rosada saludará a las "delegaciones extranjeras, y por la tarde se realizará la toma de juramento a sus ministros".

Qué bastón usará Milei

De cara a la asunción de Milei hubo una verdadera "competencia de orfebres" con tres propuestas diferentes: la del tradicional orfebre presidencial Juan Carlos Pallarols, la de su hijo Adrián Pallarols y la del artista santafesino Santiago Marsili.

Finalmente Milei se inclinó por la de Juan Carlos Pallarols, quien hace 40 años se dedica a confeccionar la insignia para los nuevos jefes de Estado argentinos.

El diseño de Adrián Pallarols incluía una "imagen de un león", que caracteriza al economista libertario. “Es una donación o aporte que le hago a La Libertad Avanza para la asunción, para colaborar con el proyecto”, había dicho el artista a Noticias Argentinas.

Este no había sido un pedido oficial, y según Adrián tenía "el visto bueno del Papa Francisco". En tanto, su padre contó que habló con Diana Mondino, que será Canciller de Milei, quien se ocupará de la entrega del bastón por pedido del mandatario electo.

El diseño de Adrián Pallarols para Milei, que había trascendido en las redes.

“Me llamó la nueva canciller, Diana Mondino. Le pregunté si él quería algún detalle personal y me dijo ‘por ahora no lo decidió’. Si es que quiere algo, me lo va a indicar, pero me dijo ‘él no quiere leoncitos ni ninguna cosa así’”, detalló el histórico orfebre.

Entre otros detalles, el bastón tiene 92 centímetros y lleva la leyenda "23-27", el período de gobierno de Milei.

La empuñadora fue realizada en plata e incluye símbolos nacionales. "Tiene cincelados 24 cardos -uno por cada provincia- y un ramillete de tres pimpollos por las Islas del Atlántico Sur, en homenaje a los caídos en Malvinas", describe. Y luego agrega: "El escudo nacional cuenta con la orla de oro, mientras que el centro fue esmaltado a fuego y pintado a mano", dijo el artista a Crónica.

Quién es el diseñador del bastón

Juan Carlos Pallarols es un platero argentino nacido en la localidad de Banfiels de renombre internacional. Ha realizado piezas de gran valor estético, técnico e histórico, como los Bastones de Mando presidenciales de Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Fernando de la Rúa, Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández.

A partir de la presidencia de Alfonsín los bastones presidenciales son hechos con la criolla y noble madera de urunday —dotada de una excelente veta, brillo y de madera incorruptible— y el metal preferido es la plata. Sobre la elaboración del bastón, cuenta que viaja por las provincias para que la mayor cantidad de personas den "un golpe de cincel" y en el caso de Milei lo hicieron casi 5 millones de argentinos.

El Taller Pallarols existía ya en 1750, por lo que representa una larga tradición familiar para el artista de 81 años. "Significa la misma emoción de hace 40 años. Es un emblema patrio", reveló en una entrevista.

Milei podría usar "El Cadillac de Perón"

Jorge Faurie dijo que se está estudiando la posibilidad de que el libertario utilice el vehículo descapotable para hacer el recorrido desde el Congreso hasta la Casa Rosada por Av. de Mayo. Se trata el Cadillac Serie 62 Coupé Convertible, conocido como el "Cadillac de Perón", aunque Perón nunca lo haya usado porque lo compró antes de ser derrocado en 1955.

Si el equipo de ceremonial resuelve algunas cuestiones logísticas, quizá lo use el jefe de Estado electo para su asunción, aunque Faurie ya adelantó que "sacarlo del Museo es complejo".

El Cadillac de Perón.

Qué ocurrirá tras la jura del Gabinete

Según explicó el excanciller Jorge Faurie, que se encarga del ceremonial y protocolo del traspaso de mando, a las 17.30 se haría la liturgia del Tedeum en la Catedral Metropolitana; y a las 19 Milei asistirá a una función de gala en el Teatro Colón.

Se evalúa, además, el armado de una cena para las delegaciones extranjeras.

Cuándo es la jura de los ministros

Además del saludo protocolar a los invitados especiales que se haría en el Salón Blanco, se efectuará la jura de los ministros del Gabinete del dirigente libertario, en principio en las instalaciones del Museo del Bicentenario.

Con algunos nombres ya oficializados e informado por la Oficina del presidente electo, se confirmó que serán 8 los ministrios -aunque podrían ser 9-: Economía, Seguridad, Defensa, Justicia, Infraestructura, Relaciones Exteriores, Interior y Capital Humano.

Éste último absorberá Educación, Trabajo y Desarrollo Social (también tendrá en su órbita a Anses y Pami) y aún se debate si Salud será una secretaría de esta cartera o un ministerio.

FP / ds