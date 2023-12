El líder de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación Popular (UTEP), Juan Grabois, sufrió un nuevo escrache en las últimas horas, esta vez mientras tomaba un café con su padre en el barrio porteño de Palermo. El hecho ocurrió casi dos semanas luego de un episodio similar que tuvo lugar en el Aeropuerto de Ezeiza.

El excandidato presidencial de Unión por la Patria (UxP) casi termina a los golpes con un sujeto, que no se sabe si fue el que lo agredió. "Ahí lo tenemos al gerente de la pobreza. Café $1.200, empanada $1.000. Después no sabemos de qué labura ni nada", se escucha decir al hombre que grababa, quien remarcó que se encontraban en el barrio porteño de Palermo.

Violento escrache a Grabois en el aeropuerto de Ezeiza: "Ustedes arruinaron el país con Cristina"

En ese momento, Grabois frenó a su padre, quien se mostró enojado por la actitud del agresor. "Sos un hijo de puta, tomátelas", expresó el papá del dirigente. El incidente se viralizó en las redes sociales y cosechó varios mensajes de repudio por el acto, al cual lo consideraron como cobarde.

En un momento del video se ve cómo Grabois cruzó la calle con gestos que denotaban que buscaba agredir a un hombre, que no se sabe si es el mismo que lo intentó escrachar, mientras de fondo se escuchaban los gritos de "Basta Juan, boludo". Sin embargo, finalmente terminaron cara a cara y en las imágenes no se mostró si se golpearon o no.

A fines de noviembre, el dirigente social había sido víctima de otro escrache en el Aeropuerto de Ezeiza, por iniciativa de una mujer que lo filmó mientras lo acusaba de haber "arruinado" el país junto a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

"¿De dónde venís? Ustedes arruinaron el país con Cristina (Kirchner)", manifestó la mujer, al tiempo que pronunciaba una serie de insultos contra el dirigente social y filmaba la secuencia, que posteriormente se viralizó en las redes sociales. "Arruinaste el país con Cristina, hijo de puta, y te voy a meter en todas las redes sociales ahora...", amenazó la autora del escrache.

Por su parte, el referente de UTEP, intentó bajar la tensión cuando un hombre que lo acompañaba reaccionó contra la mujer.

"Cagones", le gritó la mujer mientras el referente político procuró salir de la situación y continuar su camino por el aeropuerto internacional. "Fíjese, señora, lo poco cobarde que soy, que yo estoy tranquilo y usted está nerviosa", respondió Grabois antes de alejarse del lugar.