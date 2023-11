El dirigente social y exprecandidato presidencial Juan Grabois afirmó este domingo que el expresidente Mauricio Macri plasmó una estrategia "inteligente" con el apoyo al presidente electo, Javier Milei, debido a que logró que el postulante de La Libertad Avanza (LLA) "tuviera el respaldo del voto antiperonista".

"Se logró consolidar al votante de Milei que no necesariamente es gorila, sino que es un votante indignado, harto, y que ve a un candidato con planteos novedosos. Aunque no se terminan de entender del todo. Claramente fue visto como algo distinto", analizó Grabois en declaraciones a Radio 10.

"Recibió apoyo de votantes de todas las clases sociales, particularmente de los sectores populares. Tenemos que analizar ahí el mérito táctico que tuvieron nuestros rivales", continuó. En esa línea, consideró que el resultado del balotaje fue "un baldazo de agua fría" para el peronismo y sus aliados. "Semejante victoria de esta combinación entre un neoliberalismo económico extremo y explicito, y una suerte de neofascismo político con una cultura reaccionaria en lo discursivo. Es un baldazo de agua fría", afirmó.

El dirigente sostuvo que para explicar el triunfo electoral de Milei hay que "mirar hacia adentro" de Unión por la Patria (UXP), ante lo que admitió que "en estos últimos cuatro años hubo un gobierno muy malo" que dejó "60 por ciento de pobreza infantil y la mitad de los argentinos viviendo en la pobreza". "Muchos argentinos trabajan ocho horas o incluso más para que la mitad de sus sueldo se vaya al alquiler. Ante esta situación, los jóvenes no tienen ninguna perspectiva de futuro. Todo eso sumado a una pandemia ante la cual se vio un doble estándar", resaltó.

Grabois apuntó contra Alberto Fernández

Además, apuntó contra el presidente Alberto Fernández: "Algunos que tenían privilegios para la vacunación, y el propio presidente participó de una fiesta. Eso es algo que caló muy hondo en la consciencia colectiva de nuestro pueblo". Según Grabois, todo eso configuró un contexto "muy difícil" como para el peronismo pudiera imponerse en una contienda electoral.

Sumado a esto, el dirigente social analizó que en la campaña electoral de UxP hubo "falta de ideas y liderazgos nuevos, concretos que plantearan un horizonte de mejoras materiales para el pueblo". "No había más que elementos de continuidad. Por ahí con algún embellecimiento o mejoramiento en la gestión. El movimiento popular no tiene que desesperarse porque cuenta con más de 200 años de historia. Tenemos que componer nuevas melodías sin perder nuestra memoria histórica", reflexionó. "Más temprano que tarde, nuestro campo va a volver al gobierno, pero no puede volver a ganar una elección y tener otro un fracaso político", concluyó.

