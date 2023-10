El dirigente oficialista Juan Grabois salió a cuestionar este martes 31 de octubre a la ex candidata a presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, por expresar su deseo de que la Argentina "explote antes del 19" de noviembre, día en el que ocurrirá el balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei.

"A pesar del misericordioso título de LN+, Patricia Bullrich dijo textualmente 'ojalá que explote antes'. No es una advertencia, ni un pronóstico, ni una preocupación... es un deseo", advirtió Grabois en su cuenta de Twitter.

Y agregó: "Y quien quiere que su país explote, es decididamente perversa como persona y dañina como 'dirigente'".

Polémica frase de Patricia Bullrich: "Argentina está explotando antes del 19 y ojalá explote antes"

Los dichos de Bullrich sobre la explosión de la Argentina

Patricia Bullrich confesó este lunes, al aire de LN+, que espera que el país explote antes del balotaje del próximo 19 de noviembre.

"Sergio Massa solo quiere ganar las elecciones para después llevar el país a un 85% de pobreza", dijo la excandidata presidencial de Juntos por el Cambio, que además marcó en varias oportunidades que la Argentina va camino o ya es Venezuela.

"Es el anuncio de la tragedia argentina de que el día 19 explota. Está explotando antes y ojalá explote antes, porque la realidad...", sentenció Bullrich ante la sorpresa de sus entrevistadores: "Si explota antes, nos perjudicamos todos", le aclaró el periodista Lucas Morando.

La titular del PRO y excandidata presidencial de Juntos por el Cambio se refirió este lunes al acuerdo con La Libertad Avanza y aseguró que, si Sergio Massa gana “se quedan 30 años, Formosa va a ser un poroto”. Fue repudiada aunque al decir la frase se arrepintió.

Asimismo, afirmó que el radicalismo votará por Javier Milei y redobló la apuesta diciendo que “ya se está armando 'Los radicales por la libertad'".

Debate presidencial: Massa y Milei no se ponen de acuerdo sobre el reglamento

“Cuando lamentablemente nosotros no entramos al balotaje, esa noche me quedé pensando y pensé que no quería vivir 30 años más de un partido único que se coma todo un país destruido... Si gana Massa, se quedan 30 años, Formosa va a ser un poroto, se terminan las posibilidades, la impunidad va a quedar impune”, sostuvo Bullrich durante una entrevista en LN+, en referencia al gobernador Gildo Insfrán, quien lideró al Partido Justicialista formoseño al ganar ocho elecciones consecutivas (1995, 1999, 2003, 2007, 2011, 2015, 2019 y 2023).

Luego de ser cuestionada por sus dichos, la titular del PRO rápidamente se contradijo: "No es que ojalá explote, es que ya explotó, están tirados arriba. Lo único que quieren es ganar las elecciones para llevar al país al 80 u 85% de pobres", justificó. Inmediatamente, sus declaraciones generaron una ola de repudios en las redes sociales.

JD/ff