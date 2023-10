Patricia Bullrich: "Si gana Massa, se quedan 30 años más y Formosa va a ser un poroto"

La titular del PRO y excandidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, se refirió este lunes al acuerdo con La Libertad Avanza y aseguró que, si Sergio Massa gana “se quedan 30 años, Formosa va a ser un poroto”. También dijo que "ojalá explote" Argentina "antes" del balotaje, y fue repudiada aunque al decirla se arrepintió de la frase. Asimismo, afirmó que el radicalismo votará por Javier Milei y redobló la apuesta diciendo que “ya se está armando 'Los radicales por la libertad'".

“Cuando lamentablemente nosotros no entramos al balotaje, esa noche me quedé pensando y pensé que no quería vivir 30 años más de un partido único que se coma todo un país destruido... Si gana Massa, se quedan 30 años, Formosa va a ser un poroto, se terminan las posibilidades, la impunidad va a quedar impune”, estableció Bullrich durante una entrevista en LN+, en referencia al gobernador Gildo Insfrán, quien lideró al Partido Justicialista formoseño al ganar ocho elecciones consecutivas (1995, 1999, 2003, 2007, 2011, 2015, 2019 y 2023).

Espert dijo que votará a Milei pero le pidió que "se convierta en un estadista"

También reconoció que hace dos años quiso "tratar de unir las partes" con La Libertad Avanza, pero se encontró con "una gran oposición interna" en Juntos por el Cambio. “Yo entré a una reunión donde querían decir ‘Nunca Milei’, incluso hubo un comunicado”, rememoró. "Los radicales, Horacio (Rodríguez Larreta), (María Eugenia) Vidal, todos estaban en contra de ampliar en ese momento", detalló la referente del PRO y afirmó que "la división de la oposición te lleva siempre a una derrota, es el ABC de la necesidad".

"Ganamos las elecciones de 2021 y eso nos dio una idea de que podíamos ser primos y teníamos mucha contra dentro de Juntos por el Cambio, no quisimos romper porque nos pareció que era una herramienta importante", recordó. Pero señaló que "en Juntos por el Cambio hace mucho tiempo hay dos miradas distintas de cómo mirar el país y la que ganó es la nuestra, porque ganamos las PASO". Sobre la coalición, relató: "Cuando nos volvimos a juntar, la gente vio que estaba atado con alambre. No es que nos matamos, se estaban discutiendo dos modelos de país".

El polémico momento viral de Bullrich: “Ojalá explote antes”

Patricia Bullrich manifestó hoy que "ojalá explote" Argentina "antes" del balotaje del 19 de noviembre, mientras hablaba sobre el conflicto por la falta de combustibles. "Lo que nos está pasando es el anuncio de la tragedia argentina que el día 19 explota. Está explotando antes, ojalá explote antes", expresó Bullrich en la misma entrevista televisiva.

Luego de ser cuestionada por sus dichos, la titular del PRO rápidamente se contradijo: "No es que ojalá explote, es que ya explotó, están tirados arriba. Lo único que quieren es ganar las elecciones para llevar al país al 80 u 85% de pobres", justificó. Inmediatamente, sus declaraciones generaron una ola de repudios en las redes sociales.

“Los radicales por la Libertad”: qué dijo Bullrich sobre el apoyo a Javier Milei

Sobre el respaldo de Juntos por el Cambio, de la mano de Mauricio Macri y Patricia Bullrich, al partido de Javier Milei, la dirigente estimó que la mayoría de la Unión Cívica Radical acompañará con su voto, aunque el partido se manifestó en contra del acercamiento al libertario. “La mayor cantidad de radicales va a votarnos a nosotros, ya es un ‘nosotros’ porque apoyamos y vamos a defender nuestros valores, ya se está armando ‘Los radicales por la Libertad’, van a haber muchos más radicales que van a votar esta alternativa que la de Massa”, aseguró.

“El radicalismo no se banca el kirchnerismo ni se banca a Massa”, estableció Bullrich, aunque admitió que “al radical de alma lo que no le gusta es que le toquen a Alfonsín”, en referencia a las críticas de Milei, quien incluso este domingo acusó al expresidente de ser "de izquierda" y tener "su faceta autoritaria". También confirmó que fiscalizarán en conjunto con La Libertad Avanza: “Vamos a fiscalizar con toda la fuerza, en todas las elecciones, vamos a la democracia con la gente que ya tenemos y también vamos a llamar a quienes se quieran sumar y vamos a ver quién se anota”.

Por último, la líder del PRO manifestó que, a pesar de su apoyo público, no pretende formar parte de un posible gabinete de Javier Milei: “Tomamos la decisión con autonomía de Milei, no tomamos la decisión por Milei, sino por la Argentina. Mi decisión es unilateral, hablándole a las personas que me votaron quiero decirles: ‘Quiero que me acompañen en el cambio, que no es el cambio que hubiéramos hecho, pero es el cambio posible’”.

ML / ED