Hernán Madera: “La mitad del voto de Bullrich estaría yendo a Javier Milei”

Previo al balotaje, muchas encuestas empiezan a salir a la luz ante el posible resultado de lo que podría ocurrir el 19 de noviembre. Ante este panorama, Canal E dialogó con el analista político Hernán Madera.

“Una de las encuestadoras que trabaja para ambos partidos está diciendo que la elección es pareja y que una mayoría quiere un cambio”, comentó Hernán Madera. “Sergio Massa se va a tener que esforzar en demostrar que él también es un cambio al igual que Javier Milei”, agregó.

La Pampa, la provincia testigo con resultados similares a las elecciones

Posteriormente, Madera planteó: “Estas encuestas son muy caras y no son fáciles de hacer porque además no sabemos cuánta gente va a votar en blanco, no va a ir o en el momento de emocionalidad violenta agarra una de las dos boletas”. Luego, manifestó que, “hay provincias testigos que sirven para medir una elección nacional. En la Argentina es La Pampa, que suele tener un resultado que es muy similar a los resultados nacionales y eso sucedió tanto en las PASO como en la primera vuelta”.

Una parte del electorado de Patricia Bullrich iría hacia la Libertad Avanza

“La mitad del voto de Bullrich estaría yendo a Javier Milei”, sostuvo el entrevistado. En otra instancia, expresó que, “los dos candidatos estarían partiendo entre el 40 y el 42% de los votos, es decir, en este momento estarían empatados si nosotros le hacemos caso a esas encuestas”.

Ante la posibilidad de perder votos, Javier Milei no renunció a la dolarización

Por otro lado, el analista político señaló: “Javier Milei no cedió en la dolarización”. Sobre la misma línea, remarcó que, “lo que tiene que hacer Javier Milei es no renunciar a la dolarización porque buena parte de sus votos vienen de ahí, entonces, si él renuncia a eso renuncia a una parte de su 30%. Tiene que mostrar más moderación y menos gritos”.

“Sergio Massa lo que tiene que hacer es no despertar la emocionalidad de las clases medias que deciden esta elección”, recalcó Madera. Para finalizar, mencionó que, “es muy difícil sumar más votos al PJ de la Provincia de Buenos Aires, entonces, no tenés que hacer enojar a ese electorado que no te quiere, necesita que ese electorado vaya a votar en blanco o vote nulo”.