Espert dijo que votará a Milei pero le pidió que "se convierta en un estadista"

De cara al balotaje del 19 de noviembre y en el marco de las definiciones de la oposición, el diputado de Juntos por el Cambio y líder de Avanza Libertad, José Luis Espert, manifestó su apoyo a Javier Milei, aunque también subrayó sus divergencias con el candidato libertario.



En conversación con Luis Novaresio en LaNación+, Espert dijo: "Mi opción es Milei, pero se tiene que convertir en un estadista, tiene que aunar voluntades, tiene que construir, tiene que dejar de dinamitar puentes, tiene que militar el trabajo político". Al mismo tiempo, señaló que el candidato de La Libertad Avanza "ya es un hombre de la casta".





Esteban Bullrich votará a Milei en el balotaje: “No podemos quedarnos de brazos cruzados”

Espert a Milei: "Con Mauricio Macri y Patricia Bullrich no alcanza"

En esa línea, Espert, que supo compartir espacio con el candidato libertario, expresó que “con Mauricio Macri y Patricia Bullrich, no alcanza, Milei, si es liberal, tiene que respetar a las minorías: hablo de las minorías sexuales, de la comunidad gay y la comunidad trans. Hay que respetarlas, no degradarlas, como lo hacen desde su espacio".

El ex candidato presidencial también destacó la importancia de la libertad de expresión y la necesidad de respetar la diversidad de opiniones: “Cada persona que no opina como Milei, el mileísmo la tilda de valijero, chanta o de viejo meado. No es así. Un periodista incisivo no es un periodista valijero o alguien haciendo una operación, sino alguien que pregunta. Hay que respetar la libertad de culto", agregó.



Este respaldo de José Luis Espert a Javier Milei marca otro episodio en la serie de adhesiones de dirigentes de la coalición opositora hacia el candidato libertario. Milei se enfrentará en el balotaje del próximo 19 de noviembre al candidato oficialista, Sergio Massa, en una elección que definirá la próxima Presidencia de la Nación.

RM / ED