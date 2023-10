Amalia Granata: "Macri sometió a Patricia Bullrich a una humillación"

Amalia Granata se convirtió en una de las voces cercanas a Javier Milei que la semana pasada rechazó su acuerdo con Patricia Bullrich patrocinado por el expresidente Mauricio Macri. La diputada provincial de Santa Fe insistió con sus críticas y afirmó que la ex candidata presidencial de Juntos por el Cambio fue "sometida" a una humillación de parte del exmandatario y socio fundador del PRO.

Granata fue invitada en la noche del domingo al programa Opinión Pública (IP Noticias) aseguró que le dio pena la imagen que vio de Bullrich, a quien, dijo, le tiene un aprecio personal. "El lunes, cuando Macri salió corriendo a arreglar con él (Javier Milei) y con Patricia... pobre Patricia, la humillación. Lo incómoda que estaba... me da mucha pena lo que le hicieron", lanzó.

La ex vedette afirmó que "Macri la sometió a esa humillación" y desarrolló: "Hay relaciones donde a veces es muy difícil salir de alguien que te está sometiendo a algo y ella fue sometida a esa humillación".

Además, insistió con su rechazo al acuerdo del libertario con los popes del PRO. "Están llamando al problema. El discurso del domingo de Javier me hizo ruido cuando lo veo hablar de los radicales, de (Rogelio) Frigerio", dijo.

Granata rechazó el acuerdo entre Macri y Milei.

La diputada provincial de Santa Fe fue una de las que bancó en esa provincia al candidato libertario a pesar de que no formó parte formalmente de La Libertad Avanza. Sin embargo, contó que el domingo 22 de octubre le mandó un mensaje temprano a Milei donde le deseó felicidades por el cumpleaños y que este le respondió. Horas después estaba llamando a otros espacios ante la derrota electoral. "Milei le da like a la gente que me insulta", agregó.

Granata votará en blanco

Granata dijo que va a votar en blanco porque ninguna de las dos opciones que se enfrentarán en el balotaje del 19 de noviembre la representa. En esa línea, se quejó de las agresiones que recibe en redes sociales por expresar su postura. "Hoy los libertarios me putean, los del espacio de Bullrich me putean. Cuando uno piensa diferente parece que la libertad es para unos pocos", señaló.

Consultada acerca de por qué no votará a Milei, argumentó: "¿A mí quién me asegura que si asume no se alinea a Massa o al kirchnernismo? ¿O quién me asegura que Macri no le meta a toda su gente y se vaya a jugar al bridge?".

Javier Milei y Patricia Bullrich.

Granata rechazó el acuerdo con Macri y recordó que "lo banqué" y que durante su gestión se fundió su negocio porque "fue pésima su gestión y él no se quedó en la Argentina a poner el cuerpo, se fue a pasear por el mundo". Y añadió: "Entonces que ahora (Macri) no me venga a decir que le preocupa la inflación o los niños pobres o la inseguridad".

Según Granata, el expresidente "le copó todo el gabinete" a Javier Milei. "¿O vos pensás que el acuerdo es por amor a la República? La gente lo sabe", pronunció.

