Milei llamó a no votar en blanco, reivindicó la unión con JxC y negó "escuchar voces"

El candidato presidencial por La Libertad Avanza, Javier Milei, brindó una entrevista este domingo por la noche, en la que habló sobre el balotaje contra Massa, llamó a no votar en blanco y aclaró que con Juntos por el Cambio “en el 90% de las propuestas estamos de acuerdo”. También se refirió a la nota en la que protagonizó un extraño momento pidiendo silencio en el estudio de televisión y aseguró que la prensa “utilizó eso para decir que yo estoy loco porque escucho voces”.

“No me enoja nada. Yo ya estoy como Walt Disney: no me caliento más”, bromeó Milei, luego de que Luis Majul, en LN+, le consultara si no le molesta que gobernadores radicales no definan su voto. “Dicho esto, si vos no vas a votar, estás favoreciendo a Massa”, aseguró el libertario, explicando que si los indecisos de las generales no se definen en el balotaje, se mantendría el primer lugar de Sergio Massa, a quien definió como “la continuidad de la casta y el statu quo empobrecedor”.

Además, Milei afirmó que “escucha bastante” al expresidente Mauricio Macri y, sobre el acercamiento entre su partido y Juntos por el Cambio, reiteró que “ellos no me condicionaron y en el 90% de las propuestas estamos de acuerdo". El candidato recordó que, antes de las PASO, había propuesto la creación de “un nuevo espacio” combinando ambas fuerzas porque “estaba convencido, no sólo de que ganábamos en primera vuelta, sino que pasábamos la mitad de los votos y, efectivamente, eso ocurrió”.

“Tanto el presidente Macri como la señora Bullrich lo vieron perfecto y se dieron cuenta de que la demanda de cambio hacia un mundo liberal es muy fuerte en Argentina”, dijo Milei y agregó que el pedido de disculpas “fue sincero”. “El 53% de los argentinos eligió un cambio hacia la libertad, sería un verdadero despropósito perder contra Massa. Por eso yo valoro tanto el gesto de humildad y grandeza, tanto de Bullrich como de Macri”, estableció.

Milei opinó que Macri "absolutamente" puede ayudar a "resolver" los problemas del país y confirmó que un sector de Juntos por el Cambio va a "fiscalizar" por La Libertad Avanza. También hizo un llamamiento a la población para que "participe activamente y defienda el voto, porque está en riesgo la democracia".

Milei denunció operaciones con noticias falsas

El candidato a presidente indicó que es víctima de operaciones “con noticias falsas” en entrevistas, que logran “establecer con bots y otros usuarios que no lo son”. Por eso, retomó el debate suscitado a partir de una entrevista que brindó el jueves pasado en A24.

“Yo estaba haciendo la nota con Esteban Trebucq y el ruido que había en el estudio era verdaderamente bochornoso, no era propio para ningún tipo de entrevista y entonces en un momento pedí que pararan y eso lo tomaron como un acto violento. Propongo que lo vean, fui súper educado”, insistió.

“Un periodista, con la complicidad de su superior, utilizó eso para decir que yo estoy loco porque escucho voces. Es grave en periodistas, y en unos supuestamente serios, mintiendo de manera tan desaforada”, denunció Javier Milei, quien fue analizado y comentado desde entonces por su extraña gestualidad e incómodo planteo.

A 40 años del triunfo electoral de Alfonsín, Milei lo acusó de "autoritario"

Milei profundizó sus críticas a Raúl Alfonsín, referente histórico del radicalismo, a quien acusó de ser "de izquierda" y tener "su faceta autoritaria". "Él se puso de acuerdo con Duhalde para llevarse puesto a De la Rúa en el 2001", indicó el economista libertario a pocas horas del 40° aniversario de la victoria electoral de Alfonsín en 1983, año en que regresó la democracia en Argentina.

Sin embargo, hizo un llamamiento a la UCR "línea nacional" y aseguró que "son parte de la solución". "Hay una línea que es la de Alem, ellos son liberales y ellos son parte de la solución. La parte del problema es la línea de Yrigoyen, Alfonsín, la Franja Morada", marcó.

También acusó a sectores del radicalismo de "traicionar" a Bullrich y hacer campaña por el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa. "Los radicales ya votaron a Massa en las generales, ya la traicionaron a Bullrich en las generales. Ellos se sienten más cómodos ahí", señaló.

