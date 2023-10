El exministro de Cultura de la Nación durante el gobierno de Mauricio Macri, Pablo Avelluto, criticó este domingo la candidatura de Patricia Bullrich, calificándola como una "pésima candidata" que tuvo "una pésima campaña". En ese sentido, el exfuncionario consideró que Juntos por el Cambio (JxC) perdió en los comicios "por paliza".

"Perdimos por paliza, tuvimos una pésima candidata y una pésima campaña. En lugar de ver cómo nos subimos por la puerta de atrás al colectivo de (Javier) Milei deberíamos pensar porqué perdimos en lugar de pensar que la gente vota mal", sostuvo Avelluto en diálogo con Radio con vos.

Nicolás Massot, diputado electo por JxC: "Neutralidad, las pelotas"

Asimismo, acusó a la exministra de Seguridad de "no saber contener" los votos de JxC que obtuvo su rival de la interna Horacio Rodríguez Larreta en las elecciones primarias: "La suma de los votos de JxC fue menos que los que habían obtenido Patricia y Horacio en las PASO. Por lo cual, ni siquiera supo contener los votos de todo JxC, lo cual muestra que la fractura ya existía desde antes".

Sin embargo, no se mostró sorprendido por el performance electoral, siendo que incluso advirtió que "esperaba estos resultados porque la campaña fue un desastre". "Vi en el escenario 50 personas que se detestan entre sí", indicó. "La conferencia de Patricia Bullrich me cayó pésimo, me pareció que se abandonaron los valores del PRO por los que me sumé hace diez años", sostuvo.

La jugada a favor del libertario dividió al PRO y las figuras movieron sus fichas

Sumado a esto, el exministro criticó la postura de los dirigentes del PRO que decidieron apoyar a Milei de cara al balotaje que lo enfrentará con Sergio Massa. "Voy a votar en blanco. Ojalá la mayoría vote en blanco para que el próximo gobierno no tenga la legitimidad necesaria", manifestó, y añadió: "Para mí es inaceptable votar a la ultraderecha, prefiero, aunque me quede solo, seguir fiel a mis convicciones".

"Me parece que todos los entrismos fracasan y han fracasado. Esa teoría en muchos casos oculta una voluntad que ya estaba de votar a Milei. No creo que haya que votar a alguien para después bloquearle sus leyes en el Congreso", concluyó Avelluto.

Luego de que la excandidata presidencial de JxC diera a conocer su decisión de apoyar a Milei en el balotaje del 19 de noviembre, distintos dirigentes de la coalición se pronunciaron al respecto. Entre ellos, se encontraba Avelluto, quien había publicado a través de su cuenta de X (antes Twitter): "Yo no voto a Milei. Punto".