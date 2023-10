La DAIA respaldó a Israel en su evento anual con Massa entre los presentes, pero sin Milei

La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) llevó adelante este lunes su encuentro anual con el objetivo de expresarse "contra la barbarie terrorista y en apoyo al Estado de Israel", con la participación del candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, mientras que su rival en el balotaje, Javier Milei, no asistió.

Del evento participaron también el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; la presidenta del PRO, Patricia Bullrich; el embajador de los Estados Unidos, Marc Stanley; la diputada electa por La Libertad Avanza Diana Mondino; el legislador porteño por La Libertad Avanza, Ramiro Marra, y los jueces de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, entre otros.

Sergio Massa en el evento anual de la DAIA. FOTO: NA

Horacio Rodríguez Larreta y el presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits. FOTO: NA

Por qué Milei no fue al acto de la DAIA

Según consignó la agencia Noticias Argentinas, el candidato libertario Javier Milei se bajó del encuentro esta misma tarde.

Milei y su relación con el judaísmo: "fanatismo" por el pueblo judío, lectura diaria del Torá y promesas con Israel

"La democracia exige madurez. Demanda desprenderse de aspiraciones ilusorias, de fantasías de perfección, de opciones maniqueas. Del infantilismo que supone que, si no es perfecto, entonces el sistema no sirve y es mejor prescindir de él. Sería como tirar al chico con el agua sucia de la bañera", subrayó el presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits.

El juez de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz. FOTO: NA

"Cuarenta años no es poco, diríamos, duplicando el verso del tango. Y los judíos sabemos algo de eso. 40 años fue el período de errancia, desde la salida de Egipto, hasta avizorar la tierra prometida. ´Atravesar el desierto´ es, ya, una metáfora que excede largamente la tradición judía y se ha convertido en patrimonio de la humanidad: alude a cualquier experiencia personal o colectiva que implique un duro, prolongado y vacilante trabajo de maduración", sotuvo.

El juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti. FOTO: NA

Jorge Knoblovits: "La democracia exige madurez"

El titular de la DAIA continuó: "Salir de la esclavitud, cualquiera sea, para encaminarse a la libertad. Un camino lleno de desvíos, retrocesos, frustraciones y desencantos. Pero aun así, el único camino posible".

"Hannah Arendt definía la política como el terreno de la acción con y entre otros. El campo de la palabra como vehículo de diálogo. El espacio donde estamos expuestos a la mirada del prójimo y abiertos a su decir. No siempre las sociedades están a la altura de semejante desafío, pero eso no nos autoriza a descartarlo. Más bien, debería reforzar nuestros empeños y nuestro apego a este sistema, no solo por una cuestión teórica o ideológica, sino porque en ello nos va la vida. La nuestra y -más importante aún- la de las generaciones por venir!", agregó Knoblovits.

Patricia Bullrich y su esposo Guillermo Yanco y los dirigentes de La Libertad Avanza, Ramiro Marra y Diana Mondino.

En declaraciones a La 990, Bullrich pidió por "la liberación de las personas secuetradas" y ratificó la "lucha contra el terrorismo".

"Es fundamental terminar con el terrorismo asesino en el mundo, lograr que Israel sea defendida porque el objetivo es eliminarla", señaló la presidenta del PRO.

Sergio Massa en el evento anual de la DAIA. FOTO: NA

Lorenzetti, por su parte, afirmó: "Se está pidiendo por la gente que sufre como consecuencia de una situación muy trágica y, al mismo tiempo, estamos hablando de 40 años de democracia. Lo que queremos hacer es un gesto todos los argentinos".

El juez de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz. FOTO: NA

ED