Grabois, Prat Gay, Espert, Bregman: el triunfo de Milei en boca de sus detractores y aliados

Los dirigentes políticos de todos los espacios se expresaron respecto a la victoria del candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, luego de que se impusiera en el balotaje contra Sergio Massa, de Unión por la Patria, y se convirtiera en el nuevo presidente de la Nación. También hubo mensajes desde figuras internacionales, como Lula da Silva y Jair Bolsonaro.

El expresidente Mauricio Macri publicó: “No hay dudas de que hoy comienza una época. Eso nos da esperanza. Pero las responsabilidades del desastre económico producido por el gobierno actual, especialmente por la gestión de Massa, no pueden ser exoneradas tan fácilmente cuando entregan un país quebrado. No podemos aceptar en silencio que el culpable se despida como salvador. El nuevo gobierno de Milei necesitará apoyo, confianza y paciencia de todos nosotros” y concluyó: “Nos espera un futuro espectacular, de crecimiento, trabajo, estudio y libertad”.

"Ganó el cambio", festejó la titular del PRO, Patricia Bullrich en su cuenta de X (antes Twitter), quien se alineó con el libertario antes del balotaje. "Felicitaciones Javier Milei por tu contundente e histórico triunfo. Este domingo ganó el cambio profundo por el que venimos trabajando hace años", sostuvo la aliada del libertario en la segunda vuelta electoral y añadió: “Somos millones de argentinos dispuestos a defender la libertad y el progreso por el que tanto estamos luchando, que has sabido representar con ideas claras”.

Bullrich: "Este domingo ganó el cambio profundo por el que venimos trabajando hace años"

Horacio Rodríguez Larreta festejó con un mensaje moderado: “Felicito a Javier Milei y Victoria Villarruel por haber sido electos presidente y vice de nuestro país. Tienen, a partir del 10 de diciembre, la enorme responsabilidad de llevar a cabo una gestión que saque a los argentinos de la situación en la que estamos. Desde mi lugar, voy a seguir trabajando para construir un país donde todos vivamos mejor. Voy a dedicar todos mis esfuerzos para que los millones de argentinos podamos vivir en paz, trabajando y progresando con honestidad y esfuerzo”.

El gobernador electo de Mendoza y referente radical, Alfredo Cornejo, subrayó: "Una nueva etapa empieza en la Argentina. Un cambio profundo de rumbo económico y el final de un modelo que estaba claramente agotado. Felicito al presidente electo Javier Milei y le deseo el mayor éxito en su gestión". Por su parte, el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, también saludó el triunfo del candidato liberal: "Felicito al presidente electo de nuestro país, Javier Milei. Y le deseo éxitos en su gestión porque ello significará mejora en la vida de los argentinos".

Gerardo Morales, gobernador de la provincia de Jujuy, también envió su felicitación al presidente electo tras el resultado exitoso en la segunda vuelta tras duros cruces en los últimos días: "A 40 años de la recuperación de la democracia nuevamente se ha expresado el pueblo", escribió el presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical. "Felicito al presidente electo Javier Milei, deseos de éxito a su gestión y al de nuestro querido país que será el éxito del pueblo argentino", agregó Morales en redes sociales.

Espert: "Cuentan con mi apoyo para lo que necesiten"

El exministro de Hacienda Alfonso Prat-Gay, quien este mes había manifestado que le “costaría muchísimo votar a Milei”, se despachó contra Sergio Massa. Compartió el textual del excandidato que afirmaba que “desde mañana la responsabilidad de dar certezas sobre el funcionamiento económico es del nuevo presidente electo” y comentó: “Último acto de irresponsabilidad del peor ministro de la historia. ‘La culpa no es mía, es de Milei’”, criticó.

El diputado nacional libertario que devino en referente de Juntos por el Cambio, José Luis Espert, también expresó su alegría: “Día histórico para las ideas de la libertad. Les deseo lo mejor a Javier Milei y Victoria Villarruel luego de este espectacular triunfo. Obviamente que cuentan con mi apoyo para lo que necesiten. Si les va bien a Javier y Vicky nos irá bien a todos. Los argentinos tenemos que ayudarlos”, opinó.

El embajador de Argentina en Brasil, Daniel Scioli, dijo: “Felicito al flamante presidente electo Javier Milei y a su vicepresidenta Victoria Villarruel por la victoria en esta ejemplar jornada democrática donde la voluntad del pueblo argentino fue la gran protagonista” y añadió: “Un fuerte abrazo a mi querido amigo Guillermo Francos”, en referencia al asesor de Javier Milei y posible ministro del gobierno de La Libertad Avanza.

Bregman: "A las fuerzas del cielo las enfrentaremos con la fuerza de la movilización en las calles"

Lejos de las celebraciones, la dirigente nacional del Partido de los Trabajadores Socialistas y excandidata presidencial, Myriam Bregman, postuló: “Ganó Milei, sumando casi la totalidad de votos de la derecha tradicional de JxC y una muy alta proporción de Schiaretti. Con demagogia ganaron parte del voto popular, contra un gobierno donde los ricos se enriquecieron y perdieron los que trabajan, producto del pacto con el FMI”.

“Llega sin gobernadores ni mayorías parlamentarias y con amplios sectores en contra de sus políticas y las de su vice, a las que siempre enfrentamos. Estaremos en la calle ante cada ataque, porque su libertad es ‘la libertad de explotarte sin límites’, como le dije en el debate”, continuó Bregman y luego añadió: “A las fuerzas del cielo las enfrentaremos con la fuerza de la movilización en las calles”.

En ese mismo sentido, Alejandro Bodart, secretario general del Movimiento Socialista de los Trabajadores, dispuso: “Ahora, más que nunca, organizados y en las calles. Ganó Milei. Veremos qué parte de su proyecto reaccionario, antiderechos y negacionista intenta aplicar. Pero sea lo que intente no le será fácil lograrlo. Millones lo enfrentaremos en las calles. La pobreza creciente, la inflación sin freno, los salarios y jubilaciones por el suelo, las promesas incumplidas sembraron las bases para que este personaje nefasto hoy llegue a la presidencia. No fue magia”, argumentó.

Grabois: "Vamos a volver... mucho, muchísimo mejores. Acá no se rinde nadie"

“Este es el final de obra del peronismo, que convalidó la deuda de Macri y profundizó todos los sufrimientos de las mayorías populares, creando las condiciones para que un personaje nefasto como Milei terminara ganando la presidencia. Pero no podemos resignarnos ni bajar los brazos: tenemos que defender los derechos sociales, laborales y democráticos que intentará vulnerar. Ahora, más que nunca, ¡organizate para enfrentar a esta serpiente liberfacha!”, añadió.

En cambio, el fundador del Movimiento de Trabajadores Excluidos y ex precandidato presidencial Juan Grabois comentó: “Humildad en la victoria, dignidad en la derrota. Nosotros siempre aceptamos los resultados. El Movimiento Nacional tiene más de 200 años de historia. Muchas veces cayó y tantas otras resurgió como el Ave Fénix”.

“Enfrentar con entereza la adversidad, sostener con sabiduría nuestra organización y mantener con firmeza las convicciones porque, más fuertes que nunca, con la Constitución en la mano y el pueblo en el corazón, vamos a volver... mucho, muchísimo mejores. Acá no se rinde nadie, si nos toca la persecución será la forja del porvenir... y que viva por siempre el sueño de una patria justa, libre y soberana con tierra, techo y trabajo para todos”, concluyó.

Los detractores y aliados internacionales de Javier Milei

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó: “Felicidades a Javier Milei por una gran carrera para presidente de Argentina. ¡El mundo entero estaba observando! Estoy muy orgulloso de ti. ¡Cambiarás tu país y realmente harás que Argentina sea grandiosa de nuevo!”.

El presidente electo sumó además el respaldo del embajador norteamericano en Argentina, Marc R. Stanley, quien llamó al nuevo presidente a "trabajar juntos en las prioridades compartidas que benefician a la gente de nuestros dos países, incluyendo la protección de los derechos humanos y la democracia, la lucha contra el cambio climático, la mejora del clima de inversiones y la inversión en la clase media".

Otro que se mostró a favor del triunfo de Milei fue el magnate dueño de X (antes Twitter), Tesla y Space X, Elon Musk. "La prosperidad está por delante para Argentina", dijo al conocer el triunfo libertario.

Luego de que Sergio Massa reconociera su derrota, el primer mensaje que se difundió en redes sociales fue el del líder del partido VOX de España, Santiago Abascal: "Felicidades, querido Javier Milei, por tu gran victoria en las elecciones presidenciales argentinas. Hoy se abre un camino de futuro y esperanza para los argentinos y toda Iberoamérica que celebramos en España con especial alegría. ¡Viva España, viva Argentina, vivan libres de socialismo y soberanas!", sostuvo.

Bolsonaro: "La esperanza vuelve a brillar en Sudamérica. Que estos buenos vientos lleguen a Estados Unidos y Brasil"

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, también se mostró exultante por el resultado positivo para el libertario: "Felicitaciones al pueblo argentino por la victoria con Javier Milei. La esperanza vuelve a brillar en Sudamérica. Que estos buenos vientos lleguen a Estados Unidos y Brasil para que la honestidad, el progreso y la libertad vuelvan a todos nosotros", deseó.

El hijo del exmandatario del Partido Liberal brasilero y diputado federal, Eduardo Bolsonaro, expresó: "La mayor derrota en la historia del kirchnerismo. Milei, sin poder, sin estructura, con un movimiento que empezó hace unos 3 años. ¡La Libertad Avanza se consolida como un fenómeno! Gran derrota de la izquierda nefasta que dejó miseria y muertes por donde pasaba. ¡Viva la libertad carajo!".

Por su parte, el mandatario uruguayo, Luis Lacalle Pou, destacó: "Saludo al presidente electo, Javier Milei. Tenemos mucho para trabajar en conjunto y para mejorar nuestras relaciones bilaterales".

Bolsonaro: "Argentina es un gran país y merece todo nuestro respeto"

Entre los detractores internacionales, que mantuvieron una diplomática cordialidad, resalta el presidente chileno Gabriel Boric, quien dijo: “Saludo a Javier Milei por su triunfo y a Sergio Massa por su digno reconocimiento de la derrota. Al pueblo argentino le deseo lo mejor y sepan que siempre contarán con nuestro respeto y apoyo. Como presidente de Chile trabajaré incansablemente para el bienestar de todos y todas”.

El presidente brasilero Luiz Inácio Lula da Silva, en el mismo sentido, apuntó: “La democracia es la voz del pueblo y siempre debe ser respetada. Mis felicitaciones a las instituciones argentinas por conducir el proceso electoral y al pueblo argentino que participó de la jornada electoral de manera ordenada y pacífica. Le deseo buena suerte y éxito al nuevo gobierno. Argentina es un gran país y merece todo nuestro respeto. Brasil siempre estará disponible para trabajar junto a nuestros hermanos argentinos”.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, lamentó el triunfo de Milei, pero generó una particular respuesta del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. "Ha ganado la extrema derecha en Argentina; es la decisión de su sociedad. Triste para América Latina y ya veremos... el neoliberalismo ya no tiene propuesta para la sociedad, no puede responder a los problemas actuales de la humanidad", dijo Petro y Bukele respondió de forma picante: "Ahora dilo sin llorar".

ML