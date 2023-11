Mauricio Macri ganó con su apoyo a Javier Milei y piensa en rodearlo con funcionarios del PRO

“¿Cómo les va? Soy Mauricio Macri, solo para felicitar a todos, la elección marcha muy bien, la coordinación también, el trabajo en equipo está funcionando, felicitaciones de verdad. Lo único que les pido es que, hasta no tener el acta cerrada, y las fotos sacadas y enviadas por Whatsapp todos quedarse hasta el cierre del comicio”. El mensaje de audio del expresidente recorrió los Whatsapp de todos los fiscales que aportó el PRO. No eran las 16 horas de ayer y ya se notaba un Macri metido a fondo con ayudar, de manera concreta, a Javier Milei para que sea presidente.

El sábado a la noche ya lo había anticipado en un Zoom reservado con Patricia Bullrich y organizado con Cristian Ritondo con todos los referentes de la fiscalización del PRO: “Será un día histórico, vamos a sacar al kirchnerismo”.

Jugó un pleno al libertario abiertamente, defendiéndolo en los medios de comunicación, ante empresarios y dirigentes, y por supuesto, en redes sociales.

El alto nivel de compromiso de Macri con el presidente electo de La Libertad Avanza no comenzó tras la derrota de Bullrich en las elecciones generales. Siquiera empezó tras las PASO. El vínculo se remonta al 2021 cuando comenzaron a dialogar y entablaron un vínculo privilegiado. Zooms y llamados telefónicos, luego algunos encuentros – donde concurrió con Karina Milei – fueron fortificando la relación.

A tal punto que aún María Eugenia Vidal tiene guardada en su mente cuando, a una semana de las elecciones parlamentarias de 2021, Macri elogió públicamente en dos canales de TV las propuestas liberales de Milei.

Con todo, el “pleno” que apostó el expresidente tiene otras aristas. En primer lugar, la ideológica: la progresiva derechización del ex jefe de Estado desde que salió del poder, ya apelando a políticas de shock que, según él, no pudo aplicar en su Gobierno. En segundo lugar: observó que la juventud y una parte del electorado estaba buscando un referente que no provenga de la política para expresar, sobre todo, la bronca y la angustia. En tercer lugar la posibilidad de que el PRO, y acaso JxC, se amplíe hacia los liberales, lo que generó un fuerte rechazo de la UCR, la Coalición Cívica y de Horacio Rodríguez Larreta de manera conjunta.

En ese marco, es dable de esperar que en las próximas horas se hable abiertamente de aquellos cuadros políticos y técnicos macristas que se sumen al Gobierno. Entre otros lugares, ya se viene hablando del área económica, Trabajo, la AFIP y dos lugares clave; el ministerio de Justicia y la AFI, una obsesión macrista. Federico Pinedo podría ir a Defensa y Javier Iguacel a YPF.

A estos lugares se le suman dos. Una es Seguridad que, si bien Bullrich descartó regresar, el nombre de Luis Petri, el ex candidato a vicepresidente, comenzó a sonar fuerte. El otro cargo es más fuerte y, hasta ayer, no estaba claro: la jefatura de Gabinete para la propia Bullrich, el único lugar que podría tentarla.

Entre sus asesores, con el resultado conocido, Macri dejó una frase: “Ahora hay que ayudarlo a Milei con la bomba de tiempo que le dejan”.

Por la noche del triunfo del libertario, llegó pasadas las 22.30 horas al piso 21 del Hotel Libertador, el búnker - casa del electo presidente. De la mano de Bullrich esperaron unos 45 minutos para felicitarlo en persona. Empezó una nueva etapa para el expresidente.