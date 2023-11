Mauricio Macri y Patricia Bullrich apostaron un pleno a Javier Milei y ensayan un nuevo polo de poder

“Mauricio, no necesito ningún focus group, hay que apoyar a Milei o se vienen 20 años de Massa”. Patricia Bullrich no dejó pasar ni 24 horas de la derrota en octubre cuando le transmitió al expresidente Macri su deseo de jugar a fondo con La Libertad Avanza. Ese lunes 23 de octubre comenzó a ensayarse lo que luego sería un capítulo histórico de construcción política a futuro: la cumbre en la casa del exjefe de Estado, la reconciliación entre el libertario y la presidenta del PRO, y la campaña conjunta que incluyó hasta el 40% de los fiscales del PRO que dispondrá hoy Milei para cuidar las boletas.

En ese marco, para Macri y para Bullrich, quienes no pasan su mejor momento político juntos, fue una apuesta que supuso una ruptura de hecho de Juntos por el Cambio pero también del PRO, ya que tanto los gobernadores como los intendentes amarillos, sumados a Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal, no lo apoyan. También a ellos hay que sumar un jugador clave en el futuro del PRO: el flamante jefe de Gobierno, Jorge Macri, quien, aunque insinuó que votaría a Milei, no hizo explícito su apoyo y hoy es uno de los actores centrales que intentan sostener la unidad de Juntos por el Cambio.

De todos modos, lo que sucumbió tras las elecciones generales, pero que venía dándose en medio de tensiones cruzadas desde hace un par de años, fue la dirección que se le imprimirá al futuro del espacio.

En ese sentido, Bullrich sigue rezongando, en su intimidad, contra Larreta por no haberle dado un sesgo de “cambio” más fuerte a la interna y hasta lo responsabiliza, en parte, por su derrota en octubre.

Pero también surgieron cuestionamientos a Macri, quien recién hizo campaña por la presidenta del PRO en el sprint final. Hoy la exministra de Seguridad, quien tiene mandato en la presidencia del partido hasta marzo, piensa en rearmar el esquema de poder. En ese rearmado, piensa, no puede quedar atada a los deseos permanentes del exjefe de Estado.

El resultado de hoy será clave para seguir esta situación. Si ganara el libertario, se abriría una negociación con él para ocupar cargos y darle apoyo parlamentario y político a muchas de sus iniciativas, que son compartidas con el PRO. Por caso, bajas de impuestos, reformas del Estado y fiscales o el achicamiento generalizado del Estado, entre otras.

Por ello, la jugada quedó en el marco de un “deseo de cambio” pero también en otro factor más determinante: el futuro esquema de poder. Está claro que, si gana Massa, el PRO permanecerá unido aunque habría que observar qué hacen los gobernadores y los intendentes.

Si ganara Milei, ocurrirá algo similar: podría cerrarse finalmente el quiebre definitivo de JxC, donde un sector amarillo más la UCR y la Coalición Cívica decidan ponerse en la vereda de enfrente mientras Macri y Bullrich ocupen lugares destacados con su propia gente en el gobierno nacional libertario.

Párrafo aparte: la presidenta del PRO no tiene intenciones de volver a Seguridad pero pensaría una jefatura de gabinete nacional. Eso sí: se deslizó el nombre de Luis Petri, su candidato a vicepresidente, para Seguridad. Nadie lo desmintió aún pero en el encuentro reservado entre Bullrich y Victoria Villarruel se habló de las dos áreas que controlaría: Seguridad y Defensa.

A eso se le suma que Macri está decidido a convencer a Milei de que le deje la Cámara de Diputados a Cristian Ritondo si es que llega a la Casa Rosada. El Parlamento será el epicentro de las iniciativas libertarias con un paquete de leyes que empezarán a discutirse en diciembre y supondrán un verano álgido.