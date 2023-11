Milei se desdijo de varias de sus propuestas en un nuevo spot y lo compararon con un mensaje de Macri en 2015

A horas del balotaje de este domingo 19 de noviembre, el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, difundió un nuevo spot de campaña antes de la veda electoral. Dos aspectos de la pieza audiovisual generaron comentarios: en primer lugar, se desdice de varias de sus propuestas y, por otro lado, hay varias similitudes en su mensaje con un spot del expresidente Mauricio Macri cuando fue candidato en 2015.

En el video, Milei asegura: “No vamos a privatizar la salud, no vamos a privatizar la educación, no vamos a permitir la libre portación de armas, no vamos a reformar el INCUCAI".

El Incucai le respondió a Milei sobre la venta de órganos: "Tiene un desconocimiento total"

El spot de campaña de Mauricio Macri para la presidencia en 2015, titulado “Lo que no voy a hacer”, dice en un tono similar: “No voy a querer perpetuarme en el poder, no voy a mentir con el INDEC, ni con la inflación, ni con nada. No voy a sacarle la ayuda a nadie; no voy a cambiar las cosas que sí se hicieron bien”.

En esa oportunidad, el líder del PRO también aclaró antes de las elecciones que lo enfrentaron con Daniel Scioli que no eliminaría los planes de ayuda social; y buscó reforzar la idea de que haría un cambio pero que mantendría “las cosas que sí se hicieron bien”, en referencia al gobierno de su antecesora Cristina Kirchner.

El video de la comparativa entre ambas piezas audiovisuales fue publicado en la red social X (antes Twitter) por el periodista Gino Viglianco. “El spot que acaba de sacar Milei es igual al de Macri en 2015”, escribió.

Las similitudes entre ambos mensajes generaron todo tipo de especulaciones por el apoyo que Macri le dio al economista después de la derrota de Patricia Bullrich en las PASO, que se suma a la moderación que se vio en el candidato durante los últimos días al menguar el nivel de confrontación en sus apariciones públicas.

Balotaje 2023: se podrá votar con las boletas de las elecciones generales

En el último video de La Libertad Avanza, el candidato libertario responsabilizó al oficialismo por la difusión de "mentiras" con el objetivo de "cuidar sus privilegios": "Argentinos, durante todos estos meses la clase política difundió una enorme cantidad de mentiras sobre nosotros con un solo fin asustarte para cuidar sus privilegios. Porque si tenés miedo, te paralizas. Y si te paralizas, nada cambia. Lo único que venimos a proponer nosotros es abrazar las ideas que hicieron grande este país".

Javier Milei en su último spot de campaña antes de las elecciones del domingo 19 de noviembre. Foto: Captura.

El candidato aseguró que lo que sí harán será "terminar con la inflación para siempre" y "terminar con la inseguridad para siempre". "Lo que sí vamos a hacer es terminar con los privilegios de los políticos para siempre. Ese es nuestro compromiso con la democracia y con todos los argentinos de bien".

Finalmente, pidió a sus votantes que "no se dejen asustar" para que "la esperanza venza al miedo". "Este próximo domingo el cambio está en tus manos", cierra el postulante de La Libertad Avanza.

AG / Gi