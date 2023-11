No hubo paridad: por qué ninguna encuesta acertó los 11 puntos de Milei sobre Massa

Cuando todos proyectaban una elección de mucha paridad, casi un cabeza a cabeza, finalmente los números del balotaje no ofrecieron tal empate técnico como analizaban las encuestas. Es que el presidente electo Javier Milei le sacó más de 11 puntos porcentuales de distancia a Sergio Massa.

Con el 98,62% de las mesas escrutadas, el líder de La Libertad Avanza consiguió 55,73% mientras que el referente de Unión por la Patria, 44,26%. En efecto, la diferencia fue de casi tres millones de votos (14.397.260 vs 11.433.538).

Esta distancia en favor de Milei nadie la proyectó. Si bien la mayoría de las encuestas daban al libertario como triunfador, siempre era en un escenario de cierta paridad.

Milei celebró el triunfo.

La explicación de los encuestadores al triunfo de Milei

Giacobbe & Asociados fue una de las consultoras que más cerca estuvo dando a Milei ganador con 53,1% de los votos contra 46,9% de Massa. "El 45% - 55% lo teníamos recién en el boca de urna de hoy. Pero hasta el viernes en el inicio de la veda ese escenario no estaba configurado. Hay que entender que una parte del electorado tomó decisiones sobre el final. Y eso las encuestas no lo pueden prever, porque no adivinan, las encuestas solo preguntan", explicó el director de la empresa Jorge Giacobbe en diálogo con PERFIL.

Por su lado, Cristian Buttié, director de CB Consultora, afirmó a PERFIL que la gran sorpresa fue la decepcionante elección de Massa en provincia de Buenos Aires. "Fue peor a la esperada", comentó el líder de la encuestadora que había dado un 50,1% para el libertario y un 45,3% para el candidato de Unión por la Patria, sin contar los indecisos que terminaron definiendo a favor de Milei.

Milei, del buen rating al poder

También en diálogo con este medio, Manuel Zunino, de la consultora Proyección Consultores, comentó que los indecisos y que en los distritos no haya habido elecciones locales ni provinciales, por lo que la única elección era Massa o Milei, terminó favoreciendo al libertario.

"Si bien teníamos una tendencia favorable a Javier Milei, que se consolidó luego del acuerdo con Mauricio Macri, había hasta los últimos días una parte del voto de Bullrich indeciso, que finalmente se volcó al candidato de LLA. Además en las últimas semanas tuvo un crecimiento importante en el norte del país que le dio impulso", expresó y agregó que ese incremento de Milei en el norte se dio a que "votantes que acompañaron a gobernadores peronistas, no lo hicieron con Massa".

Las proyecciones de otras encuestas

La consultora brasileña Atlas Intel, que había mostrado que Massa iba a ser el ganador de las elecciones generales del 22 de octubre, dio como ganador del balotaje a Milei pero por poco margen. Al libertario le otorgaron un 48,6% frente a un 44,6% que votaría al actual ministro de Economía. Si se contabilizan sólo los votos válidos, la proyección de votos indicaba que el economista libertario alcanzaría el 52,1%, mientras que el ex intendente de Tigre se ubicaría en un 47,9%.

La Universidad de San Andrés también mostraba un escenario con Milei vencedor. La Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública (ESPOP) concluyó que Milei obtendría un cómodo triunfo de un 37% sobre un 31 por ciento, aunque un 23% de votantes estaba indeciso.

Massa reconoció la derrota.

En cambio, otras dos consultoras daban como ganador a Sergio Massa. el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag) mostró una intención de voto de un 46,7% para Sergio Massa y de un 45,3% para Javier Milei, con un 8% de votantes se mantuvo sin definir su postura.

Mientras que la consultora Circuitos también proyectó un triunfo del oficialismo por un 44,2% por sobre un 42,1% de Javier Milei (13,7% de indecisos).

ED CP