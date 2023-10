Myriam Bregman y la postura sobre el ballottage: "La vamos a tomar en los próximos días"

La candidata a presidenta por el Frente de Izquierda, Myriam Bregman, sostuvo que “Massa y Milei no son lo mismo”, y dijo que su espacio resolverá "en los próximos días" su posición ante el ballottage.

En su discurso del domingo después de las elecciones, el candidato ganador, Sergio Massa, había pedido los votos de la izquierda para la segunda vuelta.

"Quiero hablarle a los argentinos que a lo mejor con desesperanza o bronca se quedaron en sus casas. A los que eligieron a Myriam, a Juan. Quiero hablarle a esos miles y miles de radicales que lo largo y ancho de Argentina comparten con nosotros valores democráticos como la educación pública, la independencia de poderes, la construcción de valores institucionales que la Argentina merece y se merece”, había pedido Massa en su discurso.

Bregman, por su parte, remarcó el logro de su espacio, que quedó entre las cinco listas definitivas frente a las 27 que compitieron en las PASO. “Sostuvimos los votos de la izquierda en las generales”, subrayó en diálogo con María O’Donell en Urbana Play. Además, partió de que en la sociedad "primó el voto contra ese tren fantasma que es Milei".

"Ahora tenemos la tranquilidad de enfrentar a Javier Milei desde que empezó", dijo, y remarcó: "Vamos a estar en contra del ajuste lo aplique quien lo aplique y Sergio Massa sigue atado al Fondo Monetario".

"Massa y Milei no son lo mismo, nadie puede decir eso, pero jamás voy a cambiar mi visión", remarcó.

La reconfiguración del mapa político





La candidata también habló en Radio 10 con Gustavo Sylvestre, donde destacó que su frente tendrá por primera vez 5 diputados nacionales y una legisladora más en CABA.

"En los próximos días estaremos tomando una postura de cara al ballottage, pero nosotros tenemos claro que el rol de la izquierda es defender el derecho de los trabajadores, enfrentar el ajuste y que el Fondo Monetario sigue estando en nuestro país gane quien gane", profundizó.

Por último destacó respecto al llamado del candidato de Unión por la Patria: “Entiendo la estrategia de Massa, pero yo no me sentaría en un gobierno integrado por Gerardo Morales. Tengo principios y tengo valores y no los voy a cambiar”, finalizó.

LT