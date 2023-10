Sonó el silbato final y, tras los 90 minutos, el proceso electoral se va una tanda de penales. En una sorpresiva remontada, Sergio Massa subió, individualmente, más de 15 puntos en comparación a las PASO, culminó la jornada de domingo como el más votado de las elecciones generales y, aunque no le alcanzó para imponerse primera vuelta, forzó un balotaje con Javier Milei, en un escenario que, hasta hace pocas semanas, era impensado para muchos.

Hasta el 19 de noviembre, habrá un escenario dinámico y volátil mientras se intensifica la campaña electoral. 27 días en los que la economía llevará la pelota hasta los 12 pasos. Esto, relacionado a cuánto hará uno, hoy en situación de poder hacer cambios, aunque cortoplacistas a raíz de la falta de tiempo y de capacidades operativas, y cuánto dirá el otro, con más dudas que precisiones sobre sus ideas y un, pareciera, techo de cristal en cuanto al apoyo a las mismas, considerando que, porcentualmente, obtuvo la misma cantidad en las generales y en agosto.

El candidato de Unión por la Patria, y actual ministro de Economía, pudo imponerse ante sus contrincantes y también contra el escenario económico.

Luego del duro cachetazo en las PASO, asumió un rol más activo a nivel Ejecutivo, siendo incluso mayor que el del actual Presidente de la Nación, Alberto Fernández, y salió a tomar distintas medidas económicas, entre ellas la modificación en el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias para trabajadores y jubilados que cobren menos de 15 salarios mínimos y la devolución del IVA en productos de la canasta básica. Esto, claramente, tuvo resultados electoralistas.

Por lo que, se espera que durante los próximos días, el ministro-candidato siga llevando adelante políticas enfocadas en el bolsillo de los votantes. En este sentido, en las últimas horas, y según le informaron a PERFIL fuentes del Palacio de Hacienda, Sergio Massa convocó a su gabinete económico para una reunión este lunes por la tarde, tras conocerse los resultados electorales.

Para el economista Salvador Di Stéfano, "si con el Plan Platita ganó Massa" y "con el control del dólar también", es probable que esas políticas se mantengan o intensifiquen previo al balotaje.

En línea, coincidió el analista Gastón Lentini, quién afirmó que Massa "hizo lo que todo buen político hubiese hecho" que es "usar todos los recursos que tiene para capturar el interés del electorado", como "regalar dinero para que lo voten", algo que "no cambiaría bruscamente" de cara a la definición con Javier Milei.

Mercados post elecciones: el blue en baja y los bonos con fuertes pérdidas en el pre-market

Y respecto al candidato libertario, la incógnita será cómo afrontará, desde lo discursivo, los próximos días, teniendo en cuenta que, al parecer, la crisis económica no parece haber afectado a Massa y que deberá, a su vez, captar votos de un Juntos por el Cambio a quién criticó duramente los últimos días.

Respecto a este punto, Lentini dijo que su error fue "profundizar lo que no se debía" antes de las elecciones, como puede ser "aparecer mas con la motosierra, acusar de 'viejos meados' a una parte de los electores, confrontar mas explícitamente con el vaticano en un pais mayormente católico o acusar a Bullrich de tirabombas". "Son cosas que no hacían falta y que seguramente ahora cambiará", agregó.

Balotaje Massa-Milei: qué espera el mercado para lo que viene

Por otro lado, sostuvo: "Si Milei no hubiese roto con Bullrich la historia era otra. Ahora, creo que Milei en el extremo y con la poca experiencia política no tiene tantas herramientas como Massa desde el poder y la experiencia de hacer acuerdos y lo discursivo. Entonces podemos ver que Massa es un político de raza conocido por cambiar de bandos según se necesita mientras ese recurso es mas costoso para el caso de Milei".

Cómo puede cambiar el escenario económico en medio de la campaña pre-balotaje

Sin embargo, todo esto ocurrirá en un escenario volátil y cambiante, por lo que las estrategias electorales tanto de Sergio Massa como de Javier Milei deberán planificarse paso a paso y con la posibilidad abierta de ser modificadas con el transcurso de los días.

Y uno de los temas más relevantes es el del dólar. Respecto a la divisa estadounidense, y según afirmó la analista Natalia Motly, "el Gobierno hará todo lo posible para no devaluar el oficial hasta las elecciones" tras este triunfo en las generales, utilizando el segundo tramo del swap con China, de unos US$6.500 millones, activado la semana pasada, y que le brinda un cierto colchón de reservas para accionar, como ancla para controlar los dólares financieros (como el Contado con Liquidación y el MEP) y el paralelo.

Sin embargo, habrá, casi seguramente, una devaluación antes del balotaje. Es que, según manifestaron el secretario de Finanzas, Eduardo Setti, y el secretario de Política Económica, Gabriel Rubinstein, el tipo de cambio fijo en $350 se mantendría al menos hasta el 15 de noviembre. En este sentido, ambos funcionarios señalaron que, a partir de esa fecha, se retomará el "crawling peg" con un ajuste gradual "de un 3% mensual", lo que llevaría la moneda a $360,5.

Aunque habrá que ver si esto no ocurre antes de tiempo, considerando que es una medida impopular y que puede llevar a una pérdida de imagen positiva pocas horas antes de la definición electoral, o si directamente se posterga hasta luego de los comicios.

Aunque el programa con la nación asiática, liderada por Xi Jinping, permitirá un cierto ingreso de divisas, que entrará en las próximas horas, y de las que Sergio Massa adelantó "servirán para terminar tranquilos el año", lo que se espera es que, a partir del intento del Gobierno de controlar los dólares financieros y a raíz de los compromisos de deuda a pagar en estas semanas, las reservas del BCRA no hagan más que seguir bajando.

En los próximos días, Argentina abonará todos los vencimientos de octubre al FMI en un único pago luego de que, a principios de mes, le solicitó al organismo la postergación de los mismos hasta después de los comicios. La suma, en consecuencia, será de US$ 2.627. Aunque también deberá desembolsar, en inicios de noviembre, unos US$ 800 millones de vencimientos de intereses, que no pueden ser aplazados.

También estará por verse cuántos cambios habrá en el paralelo. Respecto a este punto, y según Martín Kalos, Director de EPyCA Consultores, tras la victoria oficialista el precio actual "debería ser percibido como caro en el corto plazo y no subir más". Coincidió el economista Pablo Tigani, quién proyectó que "probablemente el dólar va a seguir como está".

Sin devaluación, Massa buscará domar a un mercado que sostendrá la tensión cambiaria

En este sentido, Di Stéfano remarcó: "Sin que mañana se produzca una devaluación del dólar mayorista, muchos precios van a bajar, y los que se quedaban con mercadería para especular, seguramente las pondrán en oferta".

Esto podría llegar a estabilizar el alza en los precios, que se mantendría en números similares a los registrados en los últimos meses, considerando la variación en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 12,4% en agosto y del 12,7%, en septiembre, sumada a las proyecciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, de dos dígitos mensuales al menos hasta febrero del 2024, aunque no por arriba de los previamente mencionados.

Restan menos de 700 horas para que la Argentina sepa quién será el próximo Presidente de la Nación, con todo lo que eso simboliza. Días en los que, en medio de una breve pero fuerte campaña electoral, la economía será un tema fundamental para el análisis.

LR