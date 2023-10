Cómo le pagará el Gobierno al FMI después de las elecciones

El Gobierno Nacional pagará la próxima semana, pasadas las elecciones presidenciales de este domingo 22 de octubre, los vencimientos de octubre con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El calendario de pagos en el corto plazo comprende tres desembolsos: US$ 1.297 millones de vencimientos de capital, el 9 de octubre, otros US$ 648 millones por el mismo concepto una semana después y US$ 682 millones, a depositar el lunes 30. Todo esto da una suma total de US$ 2.627 millones.

Argentina abonará todos los vencimientos de octubre en un único pago luego de que, a principios de mes, le solicitó al organismo la postergación de los mismos hasta después de los comicios.

Tras esta solicitud, el Gobierno Nacional los agrupó para efectuarlos, tal y como se dio a conocer en las últimas horas, en los últimos días. "El vencimiento se unifica todo a fin de mes con una operación que se llama 'Bundle' que hace dos años que hacemos", le afirmó una alta fuente del Palacio de Hacienda a PERFIL.

En consecuencia, Argentina abonará la suma de US$ 2.627 millones en los próximos días. Aunque también deberá desembolsar, en inicios de noviembre, unos US$ 800 millones de vencimientos de intereses, que no pueden ser aplazados.

Esto ocurrirá tras la expansión del programa con la nación asiática por un total 47 mil millones de yuanes, equivalente a US$ 6.500 millones de dólares, que le permite al Ministerio de Economía contar con el financiamiento necesario para afrontarlo, en función del último desembolso de Derechos Especiales de Giro (DEGs) que le había hecho la institución a Buenos Aires luego de aprobar la última revisión del programa en vigencia.

Negociaciones en medio de tensiones

Esto toma lugar en medio de tensiones, con un Gobierno que ha acusado al organismo de ser responsable de la crisis económica que atraviesa el país en la actualidad.

De hecho, Sergio Massa, antes de la veda, aseguró que estos pagos tienen el objetivo de que el FMI "no venga al país" a "meter la nariz en el proceso electoral" hasta que éste termine, según sostuvo en declaraciones a Rock & Pop.

Y agregó que "Argentina cada 90 días tiene auditorias que te condicionan a la hora de tomar las decisiones".

Por su parte, desde el Fondo analizaron las últimas medidas económicas implementadas por el titular de la cartera, que, afirman, van en contra de lo acordado entre el Gobierno y el organismo en la última revisión del acuerdo por la deuda en materia de déficit fiscal y gasto público.

"La situación económica sigue siendo muy compleja. La inflación es alta, muy alta y sigue aumentando. Los colchones de reserva del Banco Central son bajos y la condición social es muy frágil. Y estas medidas adoptadas recientemente exacerban las dificultades del país", sostuvo Julie Kozack, vocera del Fondo Monetario Internacional.

Además, en su último reporte de Perspectivas Económicas Mundiales (o World Economic Outlook, como se titula en inglés), la entidad pronosticó que la economía argentina caerá un 2,5% este año, posicionando al país en el Top 4 de naciones con mayores bajas en cuanto al Producto Bruto Interno para el 2023.

RS / LM