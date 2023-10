Massa advirtió al FMI: “No vas a meter la nariz en la segunda vuelta”

El candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP) y ministro de Economía, Sergio Massa, se refirió este jueves a la relación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante el proceso electoral y adelantó qué hará con los vencimientos que tiene que pagar Argentina en noviembre.

“Vamos a prepagar los vencimientos del Fondo y con eso, lo que les estoy diciendo es que hasta después de la elección a la Argentina no venís. No vas a meter la nariz en el proceso electoral en la segunda vuelta", el titular del Palacio de Hacienda en declaraciones a Rock & Pop.

Y agregó que "Argentina cada 90 días tiene auditorias que te condicionan a la hora de tomar las decisiones".

"En abril nos reunimos con Joe Biden y el Fondo reconoció a la sequía como el shock más dramático de la historia y hasta agosto no nos hizo el desembolso", sostuvo Massa.

"En junio y julio tuvimos que pagarles a través de distintas ingenierías que provocan incertidumbre en la economía y generan stress", explicó.

"Lo estamos dando vuelta", la arenga de Massa en el cierre de campaña de Leandro Santoro

Cabe recordar que el vencimiento de junio, que ascendía a US$ 2.700 millones, se pagó con US$ 2.100 millones en DEGs y 600 millones en yuanes; y el de julio, también de US$ 2.700, con parte del swap de China, un crédito de la CAF por US$ 1.000 millones y otro de US$ 770 millones de Qatar.

La cancelación de esos pagos eran fundamentales para que el FMI hiciera un desembolso US$ 7.500 millones, que se concretó finalmente luego de las PASO.

Qué dijo Massa sobre los subsidios al transporte

Por otro lado, Massa defendió la campaña realizada en trenes y colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para publicitar la decisión de abrir la posibilidad de que los usuarios del transporte público renuncien al subsidio.

"La gente está planteando que es inviable la propuesta de Patricia Bullrich y Javier Milei de sacar el subsidio al transporte. Con la resolución del Ministerio de Transporte, esta campaña que quizás se tornó en polémica, pero hace varios días que vienen haciendo los gremios, le dicen a la gente que si ganan Bullrich o Milei, el boleto va a costar 1.100 pesos", dijo.

En esa línea, agregó: "Una cosa es decir algo en la tele y en las redes y otra cosa es aplicarla en la vida real porque tiene impacto directo en el bolsillo del trabajador, del jubilado, del estudiante que se toma un colectivo o un tren y ve como el boleto del bondi se le va a $700 y el del tren a $1.100"

"En 20 días de ir a laburar, el costo de viajar sin subsidio serían $26.000, lo que sería más del 10% del salario en un tipo que gana alrededor de $200.000", precisó.

LD / Gi