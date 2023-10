Hay dudas sobre si Sergio Massa podrá contener el precio del dólar entre al balotaje o no

En el cierre de campaña de los distintos candidatos, Sergio Massa no puede desligarse de sus responsabilidades como ministro de economía y debe atender los problemas económicos que pueden deparar a Argentina el día después a las elecciones. En este contexto, este medio se comunicó con el periodista, Ariel Maciel.

“Un cierre de campaña en donde la economía es orden ahora, adentro y afuera de los palcos de oradores”, comentó Ariel Maciel. “El cierre de campaña de Sergio Massa va a ser en una fábrica, Patricia Bullrich va a ir a Córdoba, que es por naturaleza antikirchnerista, pero también está esa confrontación con Javier Milei que se da por ganador en primera vuelta”, agregó.

Las personas ya se están adelantando a lo que pueda pasar la semana que viene

Posteriormente, Maciel planteó: “Esta campaña y esta semana está traccionada por lo que va a pasar la semana próxima”. Luego, manifestó que, “cada vez hay menos productos en la calle, no vas a encontrar demasiado y vas a encontrar sustitutos de esos productos para poder hacerte de algo que necesitas de primera mano. Hay algunos que empezaron con la lógica del stockeo, guardarse y comprar ahora”.

El Gobierno planea mantener el dólar fijo en $365

“Hay un sendero acordado con el FMI, que tiene que ver con el dólar fijo a $365 hasta el 15 de noviembre y luego de eso, un crawling peg del 3% que va a hacer que se actualice el valor del dólar de acá hasta diciembre”, sostuvo el entrevistado. En relación a este tema, expresó que, “se va a mantener en el rango que el Gobierno lo propuso y pensando que el presupuesto es viable desde ese lado”.

El principal objetivo de Sergio Massa, entre en el balotaje o no, es que no suba el dólar

Por otro lado, el periodista señaló: “Sergio Massa, entrando o no al balotaje no va a permitir que el dólar se dispare y la realidad es que no le creen ni las empresas ni la ciudadanía”. Sobre la misma línea, remarcó que, “puede llegar a ser que esta semana haya muchos que están comprando caro mientras que otros se vean en una situación de beneficios si es que ocurre algo similar a lo que pasó en las PASO con el 22% de devaluación, ahí está el temor”.

“Todos aquellos que hacen cálculos y que tienen encuestas tienen mucha reserva”, mencionó Maciel, que luego concluyó: “Esta última parte las tendencias que se venían viendo son que Javier Milei decía que ganaba en primera vuelta, Patricia Bullrich está hablando de poder político y de viabilidad de plan económico y Sergio Massa dijo que lo estaban dando vuelta”.