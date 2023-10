Llegó el "blue del blue" y nadie quiere desprenderse de los dólares en la previa electoral

En la previa electoral del domingo, las redes sociales ya acuñaron una nueva definición de la divisa paralela: "el blue del blue" frente a la disparidad de cotizaciones del dólar "negro". En la medida en que el gobierno sigue cerrando el cerco en torno a los operadores de las cuevas ilegales que venden blue, cada vez hay menos operaciones y se registran distintos valores de venta. Incluso casi no hay ventas y es difícil saber cuál es el precio del informal. A la situación se suma el condimento extra de la incertidumbre porque nadie quiere desprenderse de los billetes.

Así lo explicaba a PERFIL Elena Alonso, economista del Grupo Broda al señalar: "Creo que se debe a la falta de oferta principalmente y a la incertidumbre que genera el domingo lo que se puede venir para adelante. También el hecho de que la gente que quiere dolarizarse a toda costa paga cualquier precio, entonces también hay un juego desde ese lugar", indicó.

El caso es que, mientras en la mayoría de los portales se publica un valor cercano a los $900, hay otros donde el valor supera ampliamente los $1000. Por caso, este viernes 20 publican $1050 y $1010 para sus puntas vendedora y compradora.

En esa línea, el analista financiero Licenciado Gastón Lentini explicó: "La creatividad de nuestro país no tiene límites. Tener un Blue del Blue era algo inesperado, pero es tal la cantidad de controles que la AFIP estuvo realizando los últimos 10 días, que las cuevas no pueden operar con la fluidez o tranquilidad que operan siempre. Entonces, si uno mira la punta vendedora, o sea, a cuánto nos vende el cuevero, muchos hablan de mil, mil cincuenta, en el interior he llegado a escuchar mil noventa. Sin embargo, por algún motivo, el grueso de los medios de comunicación están tomando la otra punta, que es la punta compradora, es decir, el precio al cual la cueva nos compra los dólares si vamos a ir a venderlos".

Allanamientos y detenciones

Los allanamientos en la city paralizaron la actividad de ayer jueves y se estima que este viernes estará aún más calmo, en la medida en que AFIP, Aduana y la Policía Federal siguen allanando casas de cambio y supuestas "cuevas" ilegales. Por caso, el señalado como el rey de las cuevas ya tiene embargo sobre sus bienes y pedido de detención inmediata. Ayer, la Unidad de Información Financiera se presentó como querellante en la causa por supuestas maniobras de lavados de activos y vinculación con el mercado cambiario ilegal.

Cabe recordar que en la jornada anterior la Policía Federal realizó una serie de procedimientos en el microcentro porteño, como sucedió en días anteriores, con un objetivo en mente: frenar todo lo posible el funcionamiento del mercado paralelo para garantizarse que no habrá movimientos bruscos en los días previos a las elecciones. Y parece haber funcionado, porque los estrategas indican que ayer el mercado estuvo paralizado, al igual de lo que se espera para hoy.

Al respecto, Nicolás Olivé Durand, analista financiero de Rudolph, expresó que "hoy no hay mercado por ahora super abierto, sino que se ven cotizaciones entre 900 / 1100". Respecto a lo que sucedió en la jornada previa comentó: "Lo que paso es que se desdobló la cotizacion, de forma que para operaciones chicas tenías un precio más alto 950 / 970 y para operaciones más grandes un precio bajo entre 930/950. Eso estuvo ayer el mercado", completó.

Qué pasa con los dólares financieros

Por su parte, en el análisis diario que realiza Cohen se deja constancia de que la mayor parte de los dólares financieros cerraron a la baja en la jornada del jueves. Así reporta que dentro de las cotizaciones libres, "el MEP con ledes descendió un 1,2% hasta alcanzar los $919, mientras que el CCL con ADRs se incrementó un 2,7% hasta llegar a los $985".

Por otro lado, explica que "las cotizaciones intervenidas se mantuvieron estables: el MEP con AL30 ascendió un 0,5% hasta los $890 (brecha de 154%) y el CCL también aumentó un 0,5% hasta los $914 (brecha de 161%). En consecuencia, la brecha entre las brechas ronda el 6%, mientras que el canje CCL/MEP se encuentra en torno al 5%".

En desarollo...