Salvo el Cristo Redentor, obligado a verla de lejos, todo Río de Janeiro bailó con Madonna en Copacabana

Resultaba imposible medir la cantidad de gente que vibró, bailó y hasta lloró en Copacabana, disfrutando del histórico show de Madonna, aunque algunos se arriesgaban a señalar que hubo más de dos millones de personas. Y todo fue magie desde que apareció en escena en ese inmenso escenario de 800 metros cuadrados montado frente a la playa, para empezar con "Nothing Really Matters". Habían pasado algunos minutos de las 22, cuando la 'chica material', de deslumbrantes 65 años, recorrió la larga pasarela elevada que habían montado desde el emblemático hotel Copacabana Palace, donde se aloja, hasta el monumental escenario de 800 m2, el doble de tamaño de los anteriores shows de la gira.

Madonna cerró en Río su gira mundial "The Celebration Tour", con la que celebra 40 años de carrera, y la expectativa de que asistiría 1,5 millones de personas se vio largamente superada. El estadounidense DJ Diplo calentó el ambiente en "la pista más grande el mundo", y ya desde hora temprana no no paraban de llegar a la playa cariocas y turistas del resto de Brasil y del exterior para disfrutar de la mágica fiesta.

Alba y Roxy Rueda, dos hermanas argentinas de 48 y 46 años, compraron los pasajes apenas comenzaron los rumores de su show en Rio meses atrás. "Cuando cumplí nueve años, mi hermana mayor, que falleció el año pasado, me regaló el primer walkman con el cassette de 'Like a Virgin'. Desde entonces no paramos de escucharla. Por eso para nosotras venir tiene que ver con el vínculo entre hermanas", le contaba Alba a la AFP.

En el mar, había decenas de yates y otras embarcaciones que se habían apostado para ver en primera fila del show estacionados muy cerca del escenario. El día D se esperó con enorme expectativa, y desde el mediodía Copacabana bullía de excitación, con centenares de vendedores de todo lo imaginable vinculado con Madonna, mientras miles de policías intentaban mantener a raya el tema seguridad, en un intento de minimizar los habituales robos en masa.

"He estado escuchando a Madonna toda la semana. Es como si tuviera un gran subidón energético", dice a la AFP Iná Odara, una socióloga de 29 años que luce una frase de su ídola tatuada en el brazo: "Todo lo que aprendiste, trata de olvidarlo". "Madonna me ayudó a salir de la Iglesia católica, a pensar muchas cosas, a cambiar mi relación con mi familia", agrega esta mujer trans sobre Madonna, una activista de la causa LGBTI de larga data.

- De "Like a Virgin" a actuar con sus hijos -

"Are you ready?", escribió sobre el final de la tarde Madonna en Instagram junto a tres fotos, dos con la bandera de Brasil y una de su torso con la camiseta verdeamarela de la selección de fútbol con el número 10 y la inscripción Ciccone, su apellido.

Asistieron fans de varias generaciones, todos exultantes, y Madonna brilló tras 80 presentaciones en 15 países de Europa y Norteamérica, con un concierto que fue imponente broche de oroel concierto en Rio sirve de broche de oro de una gira que se volvió especialmente significativa, después de que en junio una grave infección bacteriana hiciera temer por la vida de la cantante.

Desde que en 1984 el éxito "Like a Virgin" la catapultó a la escena internacional, Madonna lanzó un álbum cada dos o tres años y hoy es considerada una de las mayores artistas pop de todos los tiempos.

Madonna ha marcado a generaciones con su talento, que abunda en momentos icónicos. Su irreverencia hasta le valió una relación tumultuosa con la Iglesia católica, al punto de ser excomulgada por el papa Juan Pablo II por su video de "Like a Prayer", considerado blasfemo.

Pero al cabo de cuatro décadas, sigue maravillando a la industria y al público con su eterna capacidad para innovar. Y este sábado, la camaleónica Madonna se conviertió en todas las Madonnas: la "chica material", la novia, la católica pícara, la virgen, la vaquera...

También por supuesto la que reivindica su erotismo, y simultáneamente la maternidad: cuatro de sus seis hijos compartieron escenario con ella. También estuvieron la cantante pop drag brasileña Pabllo Vittar y Anitta, la reina del funk, que en 2019 hizo "Faz Gostoso" en colaboración con Madonna.

El concierto gratuito en la playa fue una apuesta económica de Rio de Janeiro, que invirtió unos 20 millones de reales (4 millones de dólares) de los 12 millones de dólares que costó la producción. Pero autoridades hacían cálculos que el espectáculo aportaría a la economía de la ciudad unos 293 millones de reales (57 millones de dólares), con los hoteles repletos y cientos de restaurantes y comerciantes haciendo su temporada extra.

AFP/HB