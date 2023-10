Cristina se distanció de Alberto Fernández y vuelve mañana a Buenos Aires

A diferencia de las PASO, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner dejó un fuerte título más allá de la tradición de su voto en Río Gallegos. Cuando se retiraba de la escuela pasadas las 13 horas una pregunta de un cronista sobre el recuerdo que habría del gobierno la hizo volver sobre sus pasos para marcar una diferencia fuerte de Alberto Fernández y recordó que durante gran parte del gobierno marcó esas cuestiones. "Dijimos que era necesario alinear precios, salarios, tarifas y jubilaciones, y no fui escuchada", se quejó.

La vicepresidenta viajará el lunes a Buenos Aires. Después de emitir su voto, se acercó a la prensa y afirmó que a partir de este lunes postelectoral espera "sensatez" de parte de los sectores políticos, sociales y empresariales para tener acuerdos de base. Minutos después, se dio un interesante cruce ante la pregunta final. “¿Cómo cree que van a recordar su gobierno?”, lanzó un cronista en referencia a este período de cuatro años que termina. “¿Qué dijiste?”, repreguntó Cristina Kirchner antes de retrucar: “¿Mi gobierno? Mi gobierno del 2015 lo va a recordar (de forma) maravillosa porque por eso ganamos en 2019...”. “Yo sé que ustedes en TN están con que ‘es el gobierno de ella’. Claro, con la responsabilidad que tiene una vicepresidenta que es la de presidir el Senado y nada más que eso, no decido políticas...”, se desligó la titular de la Cámara Alta.

Visiblemente enojada ante el planteo de "su gobierno", apuntó: “Son públicas y notorias las diferencias que hemos tenido (con Alberto Fernández) desde el 2020... cuando dije que era necesario alinear precios, salarios, tarifas y jubilaciones, pero no fui escuchada”. “En un país de carácter presidencialista como este, está claro que el que decide siempre es el Presidente. Yo creo que mis gobiernos fueron muy bien recordados, tanto que en 2019 nos permitieron ganar en las PASO por más de 16 puntos de diferencia y después por 8. Mirá si me recordarían bien...″, remató visiblemente molesta. Cristina Kirchner sostuvo que a partir de ahora "se va a necesitar mucho acuerdo, pero no para cargos, sino para ver cómo salimos del brete que es tener una deuda de 45 millones con el FMI que nos impone políticas que son inflacionarias". En ese momento, volvió a agitar la interna en Unión por la Patria. "Si hubiéramos tenido todos una actitud de no querer especular ni querer subordinarse a políticas externas, la situación sería distinta", manifestó y agregó que "estamos a tiempo de volver a discutir los términos del acuerdo". Durante su diálogo con la prensa, la expresidenta dijo que "espero para mañana un país más sensato, y un país donde todos los que tienen responsabilidades institucionales, sindicales, sociales y empresariales adviertan que será necesario ponerse de acuerdo en cuestiones básicas porque la cuestión en torno al endeudamiento con el Fondo es grave".

A un costado

Luego del resultado de las PASO, la vicepresidenta mantuvo silencio con respecto al devenir de la campaña del ministro de Economía. No compartieron actos aunque si mantuvieron reuniones periódicas en el Senado. La vicepresidenta tampoco dejó trascender su mirada sobre el andar económico del país. Solo reapareció en agenda para llevar adelante la sesión legislativa por el nombramiento de jueces y luego se recluyó la mayor parte del tiempo en el sur. Enfrentada con el Presidente, tampoco hubo acto o conversación con Alberto Fernández. Fue este quien compartió un acto con Massa al filo del cierre de actos proselitistas con la veda. Allí dijo que al candidato no había que "cuestionarlo ni fiscalizarlo", sino que había que "acompañarlo". ¿Cristina dejará la política tras el 10 de diciembre? La pregunta la respondió este domingo cuando dijo que "no solo se hace política cuando se está en una lista (...) mucho menos en el peronismo".