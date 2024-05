Habla Ezequiel Ocaña, el dueño de Conoc: “me equivoqué, pero no soy un estafador”

Ezequiel Ocaña accede a la entrevista con PERFIL CÓRDOBA en sus oficinas de Alta Córdoba. El local cuenta con dos pisos. En planta baja, sólo una persona atiende al público. Nadie más. Todo luce a oscuras, con las luces apagadas. Hace menos de 15 días la realidad era otra: personas y empleados coordinaban entregas o proyectaban sueños. Ya en el segundo piso, comienza a notarse un poco más de movimiento. Quedan algunos empleados, apenas 18 de los casi cuarenta que asistían.

Hace 12 años y un par de meses nació Conoc. Entregó más de 400 viviendas y lotes. Hasta el viernes 17 de abril, contaba con unas 70 obras activas, de las cuales 40 estaban en diferentes etapas de avance. De los más de 300 albañiles y personal de la construcción involucrados, sólo quedaron 10 guardias. Ese día, en el Boletín Oficial se comunicó el proceso de quiebra de la constructora ordenado por la justicia. Ocaña responsabiliza a los “abogados oportunistas” de una situación que “en menos de 36 meses se solucionaba”.

Las últimas semanas fueron difíciles. Clientes enojados y frustrados lo escracharon por los medios de comunicación y las redes sociales. Unas 50 familias se quedaron sin su lote o casa. Ahora todo dependerá de la Justicia. Ocaña reflexiona sobre los errores cometidos y cómo la crisis de los últimos años afectó los acuerdos entre sus clientes y la empresa constructora. “Que te hayan salido las cosas mal no significa que seas un delincuente”, expresó.

-¿Cómo se llega a esta situación?

-Me empujaron los abogados oportunistas y otro penalista muy famoso que sólo recolecta clientes para hacer caja. Otros representantes de clientes trabajaron muy bien y hemos acordado la entrega de casas. Siempre le hice frente a los problemas. Todos los días del año llego a esta oficina las 8:15 y me voy a las 19. Hay clientes a los que nos hemos cansado de llamarlos durante años y ahora desde que decretaron la quiebra nos responden los mensajes o aparecen con insultos. Yo tengo el 70% de los clientes en mora y no es por lo que pasó ahora. La quiebra no es una decisión mía, fue la justicia.

-¿Sos un estafador?

-No, para nada. Aún vivo con mis viejos porque no tengo casa, ¿entendés? Vivo en Agua de Oro. Mi hermana tenía casa y la puso para tapar la deuda con Zárate. Mis primos también me ayudaron. Mis abuelos pusieron sus casas de garantía para salvar a Conoc. La gente se hace una película… nos acusaron de tener cuentas afuera… yo me fui de vacaciones financiando con la tarjeta de crédito la estadía en Brasil. No soy un empresario ostentoso con una vida faraónica ni de familia millonaria. Yo hice más de 400 casas y la infraestructura de 90 hectáreas todo a pulmón. He fallado, sí. He fallado en los tiempos, en la implementación financiera. Yo creía que durante el primer gobierno de (Mauricio) Macri iba a llegar la lluvia de inversiones y me largué a comprar maquinaria, saqué créditos. Me fue como el culo.

-¿Por qué aclarás que tu empresa no es un esquema Ponzi?

-Es muy común decir eso. Si sos desarrollista, sos eso. Antes eran las mutuales, después los auto ahorro, ahora los desarrollistas, son épocas. Y las denuncias penales están de moda. Yo nunca cerré las oficinas, sólo me achiqué para ajustar costos. Hoy, esta oficina está cerrada porque Conoc no puede atender a la gente por orden de la justicia. Nos concursaron la empresa. Quizás fue un error no haber puesto un fondo de inversión. Son errores en la toma de decisiones, pero eso es muy diferente a haber estafado o haberme enriquecido a costa del patrimonio de otros. Lejos de eso. Te podría decir que nos hemos empobrecido, como la mayoría.

Una empresa que soportó dos fuertes golpes

Ocaña asegura conocer cada caso de los clientes de la empresa y que entregó durante los últimos 60 meses 188 casas. “Me desprendí de activos para cumplir. Puse un call center de cuatro personas para llamar a todos. Siempre busqué soluciones. No soy una empresa piramidal, tengo 1.224 lotes desarrollados”, describió.

Conoc soportó dos golpes duros, pero con el tercero cayó a la lona. Ahora quiere recuperarse. El primer “error”, según relató Ocaña fue el acuerdo millonario con la empresa Zárate Construcciones, en 2018. Al poco tiempo, y cuando comenzaba a terminar de saldar los 400 cheques emitidos (202 con Conoc y 198 con Khaliq, la empresa de su hermana) llegó la pandemia.

-¿Cuándo se complica todo?

-A nosotros la cosa se nos puso fulera en 2018, cuando Zárate incumplió en un acuerdo de compra. Después, terminó como terminó. En 2017 compramos el material para 140 casas con 400 cheques por 60 millones de pesos. Eso ya está en la fiscalía, el dueño de Zárate ya fue imputado por el fiscal Gavier. Nosotros logramos recuperar todos esos cheques. En 2020 llegó la pandemia, veíamos con algunos retrasos, pero en 2021 reactivamos todas las obras, aunque sin tanta fluidez económica. En 2022 nos fue muy bien, logramos entregar unas tres o cuatro casas por mes y el año pasado hicimos 42 entregas. Hasta las PASO veníamos muy bien, pero después empezó toda esta cuestión especulativa en la que muchos guardaban dólares en lugar de pagar, el proveedor comenzó a guardar materiales y no venderlo…

-¿La elección presidencial fue el quiebre?

-Se complica la macro. Las condiciones de compra, precios y plazos, las condiciones de cobro. Nosotros registramos un 50% de caída en la cobranza desde marzo del 2023 a marzo del 2024. Cobrábamos a 1.260 clientes el año pasado y hace dos meses a 640. La caída más fuerte fue de diciembre a marzo. La mayoría no podía pagar. Uno lo sabe por los análisis que teníamos. La bolsa de cemento para nosotros es un 'cuasi dólar': se fue de 2000 a 10 mil pesos en un año. En el 2015 pagaban unas 50 bolsas de cemento por mes, en este año no llegaban a 10 por cada cliente.

-¿Cuántas casas te quedan sin entregar?

-Si yo contara las que están en actividad, serían unos 50-60 clientes. Un año y medio de producción. Estábamos a 24 o 36 meses de terminar de salir de todos los problemas. Fue algo que no comunicamos bien a los clientes, fue un error. Mirá que siempre fuimos muy activos en la comunicación, siempre asumiendo costos con nuevos acuerdos. He llegado a pagar alquileres y perder dinero hasta entregar una vivienda. Te podría decir que somos la única empresa que llamábamos y les decíamos: ‘mirá, me parece que no voy a llegar’. ¿Quién te descuenta esa parte o te paga un alquiler? Quizás fue un error.

En su esplendor, Conoc llegó a tener 800 personas trabajando. Ocaña relata que comenzó pintando casas con la bolsa de cemento cotizando a 46 pesos y hoy supera los $1000. “Crecía diez veces por año el precio del cemento. Cuando comenzamos, la cuota era $ 1.200 el primer año y $ 1.800 el segundo. A partir del tercero, el valor de 75 bolsas de cemento ¿quién puede pagar eso hoy? Nadie. ¿Soy yo el que fallé o fue una economía que se rompió?